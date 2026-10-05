Nghệ An: Khám sức khỏe gần 2.000 học sinh, phát hiện nhiều bệnh lý

Thực hiện đo huyết áp cho học sinh. Ảnh: BVCC.

Ngày 4/10, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu (Nghệ An) phối hợp với Trường THPT Quỳnh Lưu 4 tổ chức khám sức khỏe đầu năm học 2026–2027 cho 1.932 học sinh, qua đó phát hiện nhiều vấn đề sức khỏe cần được theo dõi.

Tại chương trình, học sinh được đo chiều cao, cân nặng, tính chỉ số BMI, đo huyết áp, mạch và khám các chuyên khoa Mắt, Tai – Mũi – Họng, Răng – Hàm – Mặt, cơ xương, thần kinh và tâm thần.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận 386 trường hợp có vấn đề về thị lực, tật khúc xạ; 196 trường hợp thừa cân; 293 trường hợp sâu răng, bệnh răng miệng và 39 trường hợp có chỉ số huyết áp bất thường, cần được theo dõi và kiểm tra lại.

Những học sinh có dấu hiệu bất thường được nhân viên y tế tư vấn, hướng dẫn khám chuyên sâu và tiếp tục theo dõi phù hợp.

Kết quả khám cho thấy một số vấn đề sức khỏe phổ biến ở lứa tuổi học đường vẫn cần được quan tâm, đặc biệt là tật khúc xạ, thừa cân và các bệnh lý răng miệng. Việc khám sức khỏe định kỳ giúp nhà trường và gia đình có thêm thông tin để điều chỉnh chế độ học tập, dinh dưỡng, vận động và chăm sóc sức khỏe phù hợp cho từng học sinh.

Qua khám sức khỏe cho 1.932 học sinh, bác sĩ phát hiện vấn đề về thị lực, răng miệng và thừa cân. Ảnh: BVCC.

Sau đợt khám, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu phối hợp với nhà trường tổng hợp, phân loại kết quả, bàn giao thông tin sức khỏe và cập nhật dữ liệu theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Qua đó, các bên có cơ sở theo dõi tình trạng sức khỏe học sinh trong quá trình học tập, đồng thời tăng cường phối hợp giữa cơ sở y tế, nhà trường và gia đình trong công tác y tế trường học.

Khám sức khỏe đầu năm học góp phần phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe thường gặp ở học sinh, giúp các trường hợp cần lưu ý được theo dõi, tư vấn và can thiệp phù hợp, tạo điều kiện để học sinh học tập và phát triển toàn diện.