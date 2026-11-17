Dự lễ có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; cùng đại biểu các bộ, ban, ngành Trung ương, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu dự lễ.

Màn khai từ lễ khai mạc.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 diễn ra tại nhiều không gian văn hóa, công cộng trên địa bàn đô thị Vinh, với chuỗi hoạt động phong phú về văn hóa, nghệ thuật, di sản, du lịch và trải nghiệm cộng đồng.

Điểm nhấn của sự kiện là khai trương Phòng trưng bày Bảo vật quốc gia Hộp đựng Xá lị Phật - Tháp Nhạn tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh; ra mắt tour trải nghiệm “Dòng Lam ngân Ví”, kết nối cảnh quan sông Lam với di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh. Bên cạnh đó, các không gian văn hóa, ẩm thực, trình diễn nghệ thuật, hội chợ và giao lưu cộng đồng cũng được tổ chức, tạo điều kiện để người dân và du khách trực tiếp trải nghiệm, khám phá những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Nghệ An.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Mạch nguồn văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết”

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11); đồng thời phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa; tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các cộng đồng dân cư, các dân tộc và các thế hệ.

Thông qua chuỗi hoạt động, sự kiện góp phần khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh; đồng thời quảng bá hình ảnh Nghệ An giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, thân thiện và giàu tiềm năng phát triển du lịch.

* Chiều cùng ngày, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khai trương Phòng trưng bày Bảo vật quốc gia Hộp đựng Xá lị Phật - Tháp Nhạn.

Bảo vật quốc gia Hộp đựng xá lị Phật - Tháp Nhạn làm bằng vàng ròng với những hoa văn tinh xảo, được phát hiện qua cuộc khai quật khảo cổ học vào năm 1986 tại di tích Tháp Nhạn, Nam Đàn nay thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Hộp đựng Xá lị Phật - Tháp Nhạn được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh.

Những viên gạch khai quật được tại Tháp Nhạn có ghi niên đại “Trinh quán lục niên”, tương ứng năm 632, đời Đường. Đây là một trong những căn cứ quan trọng góp phần xác định niên đại của di tích Tháp Nhạn và bối cảnh lịch sử của việc lưu giữ hộp Xá lợi. Trải qua gần 1.400 năm, Bảo vật là di sản đặc biệt quý hiếm, là hiện vật độc bản duy nhất chỉ có ở Nghệ An, là minh chứng quý giá về lịch sử Phật giáo trên vùng đất Hoan Châu xưa. Điều làm nên giá trị đặc biệt thiêng liêng của bảo vật chính là ngọc xá lợi Phật được lưu giữ bên trong. Ngọc xá lợi có màu trắng, là kết tinh nhục thân của Đức Phật sau khi làm lễ trà tì, là biểu tượng thiêng liêng của từ bi, trí tuệ và giác ngộ.

Hộp đựng Xá lị Phật-Tháp Nhạn được chế tác từ vàng ròng.

Với những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học và nghệ thuật, năm 2017, Thủ tướng đã Quyết định công nhận Hộp xá lợi Tháp Nhạn là Bảo vật Quốc gia. Sự hiện diện của Bảo vật đã góp phần khẳng định Nghệ An từng là trung tâm Phật giáo của khu vực và làm rõ hơn chiều sâu văn hóa tâm linh của đất nước Việt Nam trong dòng chảy lịch sử của thế giới.

Các đại biểu cắt băng khai trương phòng trưng bày.

Lễ rước bảo vật quốc gia về nơi tôn trí.

Bảo vật quốc gia Hộp đựng xá lị Phật-Tháp Nhạn được tôn trí trong không gian trưng bày trang nghiêm của Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh, để ánh sáng nghìn năm của phật pháp lan tỏa, để du khách muôn phương có cơ hội được chiêm ngưỡng, bái vọng.