Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 được khai mạc tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Cao Xuân Thạo - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thiếu tướng Lê Văn Trung - Phó Chính ủy Quân khu 4…

Các đại biểu dự lễ khai mạc. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; các sở, ban, ngành…

Các đại biểu dự lễ khai mạc. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu dự lễ khai mạc. Ảnh: Thành Duy

Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Pháp chủ, Chánh Thư ký Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An…

Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam dự lễ khai mạc. Ảnh: Thành Duy

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh NaTV và các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 được tổ chức nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 35 ngày 30/9/2026 về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Sự kiện tạo đợt sinh hoạt văn hóa, chính trị sâu rộng, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu khai mạc, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Tổ chức nhấn mạnh, việc tổ chức Tuần Văn hóa vào dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 càng có ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946).

“Sự kiện trọng đại này không chỉ tôn vinh những giá trị truyền thống quý báu mà còn kết nối những tấm lòng, khơi dậy niềm tự hào, khát vọng và thắp sáng niềm tin cháy bỏng: Tất cả cùng chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, góp phần dựng xây đất nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường và thịnh vượng”, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh.

Nói về vai trò của văn hóa và sức mạnh nhân dân, đồng chí Võ Thị Minh Sinh dẫn lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”; “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân” và “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”.

Thấm nhuần tư tưởng của Người, trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định: “Đoàn kết là một giá trị văn hóa quý báu của dân tộc”.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh: Văn hóa là mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, hun đúc cốt cách và nối liền quá khứ với tương lai. Đại đoàn kết là sức mạnh nội sinh quy tụ triệu trái tim, giúp dân tộc ta vượt qua mọi thác ghềnh để dựng xây đất nước.

Đó cũng chính là thông điệp sâu sắc khi gắn kết 2 ngày hội lớn: Lấy văn hóa để bồi đắp tình đoàn kết và lấy đoàn kết để dựng xây đời sống văn hóa ngày càng tốt đẹp.

Tiếp nối mạch nguồn truyền thống bản lĩnh, kiên cường, nghĩa tình, son sắt, luôn xem văn hóa là cội rễ và đại đoàn kết là điểm tựa để vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà đã đoàn kết, bứt phá, đạt được những dấu ấn toàn diện trên mọi lĩnh vực: Chính trị, xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, an sinh xã hội và lòng dân.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Thành Duy

Đóng góp vào thành quả đó, thay mặt lãnh đạo tỉnh, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tỉnh nhà, đồng chí Võ Thị Minh Sinh trân trọng ghi nhận và gửi tới đội ngũ cán bộ cơ sở, người có uy tín tại 2.014 khối, xóm, bản toàn tỉnh lời tri ân sâu sắc, chân thành nhất.

Thông qua Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh mong muốn, mỗi người con xứ Nghệ dù ở bất cứ nơi đâu cũng sẽ là một sứ giả gìn giữ và lan tỏa niềm tự hào quê hương, để mạch nguồn văn hóa luôn chảy trong đời sống và sức mạnh đại đoàn kết hiện hữu trong từng việc làm, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực bứt phá cho sự phát triển bền vững của tỉnh nhà.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc năm 2026 với chủ đề “Mạch nguồn văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết”. Ảnh: Thành Duy

Trên tiến trình phát triển của tỉnh, đồng chí Võ Thị Minh Sinh khẳng định quan điểm phát triển: “Lấy văn hóa làm nền tảng, lấy con người làm trung tâm, lấy đoàn kết làm sức mạnh và lấy hạnh phúc của Nhân dân làm đích đến”. Toàn tỉnh quyết tâm nhất quán hành động: “Muốn đi nhanh phải khơi thông các nguồn lực; muốn đi vững chắc phải giữ gìn văn hóa; muốn đi xa phải dựa vào sức dân”.

“Đó chính là chìa khóa để sớm hiện thực hóa khát vọng đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia, mang đậm bản sắc xứ Nghệ; tự tin cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên vươn mình phồn vinh, hùng cường; xứng đáng với truyền thống Nghệ Tĩnh đỏ anh hùng, xứng đáng là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu!”, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh phát biểu và chính thức khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 với tinh thần: “Một cội nguồn, muôn sắc màu văn hóa, triệu tấm lòng đoàn kết”.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc. Ảnh: Thành Duy

Sau phần phát biểu khai mạc, chương trình nghệ thuật “Mạch nguồn văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết” diễn ra với 3 chương: “Sáng trong nguồn mạch”, “Hội tụ sắc màu” và “Tinh hoa tỏa sáng”.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An, Đoàn Văn công Quân khu 4, ca sĩ, học sinh, các câu lạc bộ dân ca, dân nhạc, dân vũ và nhóm lân sư rồng.

Khép lại các tiết mục biểu diễn, các đại biểu, nghệ nhân, nghệ sĩ và khán giả cùng tham gia vũ điệu kết đoàn tại khu vực sân khấu. Hoạt động tạo không khí giao lưu cởi mở, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, lan tỏa tinh thần gắn bó giữa các dân tộc.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 diễn ra đến ngày 24/11 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh tại khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc năm 2026 với chủ đề “Mạch nguồn văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết”.

Tiết mục biểu diễn tại Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026. Ảnh: Thành Duy

Tiết mục biểu diễn tại Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026. Ảnh: Thành Duy

Tiết mục biểu diễn tại Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026. Ảnh: Thành Duy

Các tiết mục biểu diễn đặc sắc tại Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026. Ảnh: Thành Duy

PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu cùng các diễn viên là đồng bào các dân tộc hòa chung vũ điệu kết đoàn. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu múa lăm vông tại Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận và các đại biểu cùng các diễn viên là đồng bào các dân tộc hòa chung vũ điệu kết đoàn. Ảnh: Thành Duy

PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh giao lưu với đồng bào các dân tộc về tham gia biểu diễn tại Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026. Ảnh: Thành Duy

PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các diễn viên quần chúng đến từ các địa phương trong tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Quang cảnh Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 với chủ đề “Mạch nguồn văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết”. Ảnh: Thành Duy