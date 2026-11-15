Nghệ An khai giảng hai lớp cao cấp lý luận chính trị

Dự lễ có đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lãnh đạo Vụ Quản lý Đào tạo , Bồi dưỡng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các ban, sở ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại lễ khai giảng.

2 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung gồm lớp K77B11 và K77 B12 có 119 học viên là cán bộ lãnh đạo cấp xã, phường, cán bộ các ban, ngành và các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đây là năm đầu tiên Học viện triển khai chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị mới, được xây dựng theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện mà Đại hội XIV của Đảng đề ra.

Các đại biểu dự lễ khai giảng.

Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng học viên chủ động đọc tài liệu, tự học và tự nghiên cứu . Chương trình Cao cấp lý luận chính trị gồm các môn học thuộc các khối kiến thức nền tảng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; khoa học lãnh đạo, quản lý; cùng các chuyên đề bổ trợ, cập nhật kiến thức thời sự.

Đồng chí Đậu Tuấn Nam - Vụ Trưởng Vụ Quản lý Đào tạo, Bồi dưỡng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khai giảng.

Tại lễ khai giảng , lãnh đạo Học viện và Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị học viên chấp hành nghiêm quy chế lớp học; quản trị, sắp xếp thời gian khoa học để bảo đảm thực hiện tốt cả hai nhiệm vụ học tập và công tác.

Đại diện học viên phát biểu tại lễ khai giảng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai giảng.

Khóa học góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị và khả năng vận dụng vào công tác chuyên môn, lãnh đạo, quản lý của học viên tại địa phương, đơn vị công tác.