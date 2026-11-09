Nghệ An khai giảng 2 lớp đào tạo đại học Công nghệ thông tin cho 76 cán bộ, công chức cấp xã

Toàn cảnh lễ khai giảng.

Dự lễ khai giảng có đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiền - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan, các thầy giáo, cô giáo cùng 76 học viên tham gia khóa đào tạo.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại lễ Khai giảng.

Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin từ yêu cầu thực tiễn ở cơ sở

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng của phát triển, việc xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực công nghệ thông tin, quản trị dữ liệu và làm việc trên môi trường số là yêu cầu ngày càng cấp thiết.

Các đại biểu dự lễ khai giảng.

Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, khi chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành, 130 xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An trực tiếp đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, thẩm quyền mới. Khối lượng công việc tăng, yêu cầu về tiến độ, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng cao. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên sâu về công nghệ thông tin ở cơ sở còn thiếu; năng lực quản trị, khai thác dữ liệu và vận hành các nền tảng số chưa đồng đều.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 91-KH/TU, ngày 28/8/2026 về mở lớp đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức cấp xã. Chủ trương này thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với việc chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đồng thời từng bước hình thành nguồn nhân lực có chuyên môn công nghệ thông tin ngay tại cơ sở.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị rà soát nhu cầu, thẩm định đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn và định hướng sử dụng cán bộ sau đào tạo. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học Vinh trong công tác tuyển sinh, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện tổ chức khóa học.

Kết quả, 76 cán bộ, công chức được lựa chọn tham gia đào tạo, tổ chức thành 2 lớp. Học viên đến từ các xã, phường thuộc nhiều địa bàn khác nhau, từ đô thị, đồng bằng đến miền núi; đang công tác trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, BGH Trường Đại học Vinh chụp ảnh lưu niệm với học viên.

Điểm đáng chú ý của khóa học là sự gắn kết giữa yêu cầu đào tạo chuyên môn với nhu cầu sử dụng cán bộ của địa phương. Việc cử cán bộ đi học không chỉ nhằm bổ sung văn bằng mà hướng đến trang bị kiến thức, kỹ năng để trực tiếp tham mưu, triển khai và giải quyết những vấn đề thực tiễn về công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại cơ sở.

Việc tổ chức khóa đào tạo là kết quả phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Đại học Vinh, phát huy vai trò của cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ và năng lực đào tạo của cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn.

Theo kế hoạch, khóa học được tổ chức theo hình thức vừa làm, vừa học, phấn đấu hoàn thành trong 2 năm. Bên cạnh chương trình đào tạo đại học theo quy định, hai đơn vị phối hợp nghiên cứu tăng cường các nội dung ứng dụng thực tiễn như quản trị và khai thác dữ liệu, an toàn thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, vận hành các nền tảng số dùng chung, dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

Đặc biệt, chương trình và phương thức tổ chức đào tạo được định hướng phù hợp với đặc thù cán bộ, công chức cấp xã, bảo đảm học viên có điều kiện vừa tham gia học tập, vừa thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

Sự phối hợp này không chỉ phục vụ việc tổ chức một khóa học mà còn góp phần thúc đẩy gắn kết giữa đào tạo với nhu cầu thực tiễn, giữa cơ sở đào tạo với cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ; hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển của tỉnh.

Đào tạo phải gắn với sử dụng, kiến thức phải chuyển hóa thành năng lực thực tiễn

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong điều kiện hiện nay, chuyển đổi số không còn là nhiệm vụ riêng của ngành công nghệ thông tin mà đã trở thành yêu cầu tất yếu trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Đồng chí khẳng định, bên cạnh đầu tư hạ tầng, trang thiết bị và phần mềm, yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả chuyển đổi số vẫn là con người. Công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực để làm chủ, vận hành và khai thác hiệu quả.

Đối với các học viên, đồng chí đề nghị xác định rõ trách nhiệm học tập, phát huy tinh thần chủ động, cầu thị; gắn kiến thức được đào tạo với những vấn đề thực tiễn đang đặt ra tại cơ quan, đơn vị. Mỗi học viên cần phấn đấu không chỉ sử dụng thành thạo công nghệ mà còn có khả năng tham mưu, đề xuất giải pháp, hướng dẫn đồng nghiệp, trở thành lực lượng nòng cốt thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương.

Đồng chí cũng đề nghị Trường Đại học Vinh quan tâm bố trí đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm, tăng cường thực hành, xử lý tình huống thực tiễn; phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong quản lý, đánh giá chất lượng học tập. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ hoàn thành chương trình đào tạo, đồng thời chủ động xây dựng phương án bố trí, sử dụng phù hợp sau khi tốt nghiệp.

Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt: “Đào tạo phải gắn với sử dụng; kiến thức phải chuyển hóa thành năng lực; năng lực phải được thể hiện bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ”.

Đại diện 76 học viên phát biểu tại buổi lễ đã bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và sự phối hợp, tạo điều kiện của Trường Đại học Vinh; đồng thời thể hiện quyết tâm học tập nghiêm túc, vận dụng kiến thức vào công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Việc khai giảng 2 lớp đào tạo đại học Công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức cấp xã là bước triển khai cụ thể trong đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh Nghệ An theo hướng xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, gắn đào tạo với vị trí việc làm và nhu cầu sử dụng cán bộ.

Thông qua khóa học, tỉnh hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở không chỉ có trình độ chuyên môn mà còn có tư duy số, kỹ năng số và năng lực tổ chức thực hiện chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.