Nghệ An kết nối việc làm cho 12.000 lao động

Theo thông tin từ ban tổ chức, ngày hội có sự tham gia của 20 doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và đơn vị sự nghiệp, mang đến hơn 12.800 chỉ tiêu tuyển dụng và học nghề trong và ngoài nước. Sự kiện thu hút gần 2.000 lượt người lao động, học sinh tham gia.

Thị trường lao động trong tỉnh có 9.649 chỉ tiêu tuyển dụng, tập trung ở các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, may mặc, cơ khí, điện tử và nông nghiệp công nghệ cao.

Trong đó, một doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử tại Nghệ An có nhu cầu tuyển dụng tới 5.000 lao động phổ thông, với mức thu nhập dự kiến 10-15 triệu đồng/tháng.

Sàn giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An tổ chức đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận. Ảnh:TT

Lĩnh vực may mặc cũng ghi nhận nhu cầu tuyển dụng lớn, với hàng nghìn vị trí dành cho công nhân sản xuất, mức thu nhập 7-15 triệu đồng/tháng.

Ở lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, một số doanh nghiệp tuyển kỹ sư bảo trì với mức lương 16-20 triệu đồng/tháng; các vị trí kỹ thuật viên, công nhân vận hành máy có thu nhập 6-15 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp chế biến gỗ, cơ khí và tự động hóa cũng có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động kỹ thuật, lái máy, với mức lương phổ biến 10-15 triệu đồng/tháng.

Không chỉ có cơ hội làm việc tại Nghệ An, người lao động còn được tiếp cận 2.370 chỉ tiêu tuyển dụng tại các tỉnh, thành phố khác. Trong đó, một doanh nghiệp xây dựng tại Đà Nẵng cần tuyển 1.370 lao động có tay nghề trong các lĩnh vực cơ khí, hàn, cốp pha và xây dựng, với mức thu nhập 16-35 triệu đồng/tháng.

Một doanh nghiệp sản xuất tại Hưng Yên cũng có nhu cầu tuyển 1.000 công nhân, công bố mức thu nhập 16,6 triệu đồng cho 24 ngày công.

Tại sự kiện, Trung tâm Lao động ngoài nước cung cấp thông tin về các chương trình EPS tại Hàn Quốc và IM Japan tại Nhật Bản, giúp người lao động tìm hiểu điều kiện tuyển chọn, chi phí và quyền lợi khi tham gia.

Các đơn vị cung ứng nhân lực cũng giới thiệu hàng trăm chỉ tiêu tuyển dụng tại Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Slovakia và một số nước châu Âu, với mức thu nhập dự kiến 25-40 triệu đồng/tháng.