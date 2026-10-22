Nghệ An: Kết nối tiềm lực khoa học và công nghệ để phát triển

Tham dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh, cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Hội thảo là diễn đàn quý báu để Nghệ An kết nối với tri thức, công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và nguồn lực mới phục vụ phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế: Kết nối tiềm lực khoa học và công nghệ đến Nghệ An. Ảnh: P.V

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng. Mỗi địa phương không chỉ phải thu hút nội lực mà còn phải chủ động kết nối tri thức, công nghệ và nguồn lực bên ngoài. Đối với Nghệ An, đó là yêu cầu thiết thực nhằm tăng tốc phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh.

Trên địa bàn Nghệ An có nhiều cơ sở nghiên cứu, đào tạo và các đầu mối kết nối đổi mới sáng tạo, trong đó có Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Nghệ An và Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An... Đây là nền tảng quan trọng để tăng cường sự hợp tác giữa chính quyền, nhà khoa học và doanh nghiệp, chuyển những kết quả nghiên cứu thành sản phẩm, dịch vụ và giải pháp cụ thể.

Giám đốc Sở Khoa học và Công Nghệ Nghệ An Nguyễn Quý Linh phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: P.V

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế hiện có của tỉnh, hội thảo tập trung trao đổi, gợi mở 3 nhóm nội dung trọng tâm: Kết nối khoa học, công nghệ và đầu tư để phát triển chuỗi giá trị dược liệu; kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển đô thị thông minh, tăng trưởng văn hóa và du lịch; phát triển nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Hội thảo bàn những giải pháp tăng cường kết nối mới, tạo tiền đề thúc đẩy các chương trình nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng công nghệ và đầu tư có hiệu quả tại Nghệ An.

Ông Ryosuke Ogata - Tổng Giám đốc MRIV International, Nhật Bản tham luận với chủ đề "Từ thể chế và hệ sinh thái đến doanh nghiệp, sản phẩm và thị trường". Ảnh: P.V

Ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu trực tuyến về định hướng hợp tác về khoa học, giáo dục, văn hóa và phát triển bền vững tại Việt Nam. Ảnh: P.V

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh nhấn mạnh: Tiềm lực khoa học, công nghệ không chỉ bao gồm công nghệ mà gồm cả nhân lực, chuyên gia, tri thức, nguồn vốn, các viện nghiên cứu, trường đại học, hạ tầng, mạng lưới quốc tế trong và ngoài nước hợp tác trong ngành kinh tế. Các nguồn lực này cần được kết nối với nhau một cách đồng bộ.

Kết nối không phải là đích đến cuối cùng, mà chỉ là điểm khởi đầu. Hợp tác quốc tế cũng không phải là đích cuối cùng, mà là cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau phát triển và đặc biệt là cùng nhau tạo ra giá trị. Thành công cuối cùng phải được đo bằng sự chuyển biến thực tế trong năng lực và kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ mong muốn các đối tác, đặc biệt là đối tác quốc tế cùng tỉnh Nghệ An nghiên cứu, hợp tác, phát triển để tạo ra giá trị. Sau hội thảo, tỉnh Nghệ An cùng các đối tác phải xác định rõ những lĩnh vực cần ưu tiên, nguồn lực cần huy động để giải quyết dứt điểm từng bài toán đặt ra.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh mong muốn các đối tác, đặc biệt là đối tác quốc tế cùng tỉnh Nghệ An nghiên cứu, hợp tác, phát triển khoa học, công nghệ để tạo ra giá trị. Ảnh: P.V

Phát biểu tổng kết phiên toàn thể sáng nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan, trường đại học, doanh nghiệp chủ động tiếp nhận, tổng hợp các đề xuất, xác định nội dung ưu tiên và đầu mối phối hợp, tham mưu tỉnh tiếp tục làm việc với các đối tác phù hợp.

Về phía chính quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Nghệ An sẽ đồng hành, hỗ trợ trong phạm vi thẩm quyền và theo quy định pháp luật để những sáng kiến có giá trị sớm được nghiên cứu, ứng dụng trong thực tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu tổng kết phiên toàn thể Hội thảo khoa học quốc tế "Kết nối tiềm lực khoa học và công nghệ đến Nghệ An". Ảnh: P.V

Chiều nay, hội thảo tiếp tục với 2 phiên chuyên đề tập trung vào phát triển dược liệu và đô thị thông minh. Ngày mai sẽ diễn ra các hoạt động kết nối song phương để cụ thể hóa các nội dung trao đổi./.