Nghệ An: Kết nối 12 cơ sở dữ liệu quốc gia, 104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành

Ra mắt kho dữ liệu chung và sổ tay I-Nghean

Sáng 30/9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ra mắt Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Nghệ An, đánh dấu bước tiến trong chuyển đổi số, từ quản lý truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng các đại biểu thức nhấn nút đưa vào vận hành thử nghiệm Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Nghệ An.

Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Nghệ An được Tổng công ty Viễn thông MobiFone phối hợp với Công ty Cổ phần SUN TechX nghiên cứu, xây dựng.

Theo đơn vị xây dựng hệ thống, qua khảo sát thực tế, mỗi ngày Nghệ An phát sinh hàng triệu dữ liệu về dân cư, đất đai, y tế, giáo dục, kinh tế, hạ tầng... Trong đó, ngành giáo dục có 935.778 học sinh, tương ứng khoảng 1 triệu bản ghi; 9/10 nhóm dữ liệu đã được cấu trúc hoàn chỉnh. Ngành Y tế phát sinh khoảng 2 triệu hồ sơ khám, chữa bệnh mỗi năm, với 4/12 nhóm dữ liệu sẵn sàng tích hợp.

Trong lĩnh vực tài nguyên và tư pháp, đến ngày 14/6/2026, cơ sở dữ liệu đất đai đã cập nhật 1.312.146 thửa; dữ liệu công chứng, chứng thực có khoảng 1,6 triệu bản ghi. Lĩnh vực khoa học và công nghệ có gần 71.000 bản ghi cùng hơn 50.000 điểm hạ tầng viễn thông trên bản đồ số. Các lĩnh vực công thương, văn hóa và du lịch có gần 20.000 điểm dữ liệu GIS được chuẩn hóa.

Đơn vị xây dựng và phát triển nền tảng giới thiệu các tính năng, cách thức khai thác dữ liệu từ hệ thống.

Việc xây dựng kho dữ liệu dùng chung không đơn thuần là tập trung các bản ghi, mà hướng tới hình thành một hệ sinh thái dữ liệu. Trong đó, dữ liệu được tạo lập từ các sở, ngành, địa phương, sau đó được chuẩn hóa, phân loại, quản trị, kết nối qua các nền tảng chia sẻ và đưa vào khai thác tập trung.

Theo ông Nguyễn Văn Hiền, đại diện SUN TechX, việc vận hành thử nghiệm Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Nghệ An đánh dấu bước quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển hệ thống. Kho dữ liệu được ví như một “nhà máy chế biến dữ liệu”, nơi dữ liệu được tiếp nhận, luân chuyển và khai thác theo nhiều phương thức. Điểm nổi bật là khả năng cá nhân hóa, cho phép người dùng truy cập dữ liệu thông qua sổ tay điện tử I-Nghean và thực hiện các tác vụ chỉ với vài thao tác đơn giản.

Qua kho dữ liệu dùng chung, các dữ liệu riêng biệt của các sở, ngành, địa phương sẽ được tích hợp, chia sẻ, kết nối với dữ liệu quốc gia, giúp khơi thông dòng chảy và nâng cao giá trị khai thác của dữ liệu.

Phát triển dữ liệu số hướng đến nền kinh tế dữ liệu

Thông qua kho dữ liệu, người dân có thể nhanh chóng cập nhật các chỉ số tăng trưởng GRDP, tình hình phát triển của từng ngành; theo dõi diễn biến mưa lũ, dung tích và lưu lượng xả tại các hồ để chủ động phương án phòng ngừa. Hệ thống cũng cho phép tìm kiếm dữ liệu bằng công cụ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và tương tác với chính quyền các cấp thông qua việc gửi ý kiến, kiến nghị.

Ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho rằng: Mọi dữ liệu được kết nối, mọi chức năng được xây dựng phải thực sự được khai thác, sử dụng và mang lại hiệu quả.

Đối với cơ quan quản lý, kho dữ liệu dùng chung cho phép liên thông dữ liệu, hình thành một dòng chảy thống nhất và theo dõi kết quả triển khai công việc của từng ngành, đơn vị theo thời gian thực. Đặc biệt, hệ thống kết nối với 12 cơ sở dữ liệu quốc gia và 104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được số hóa, liên thông.

Có thể hình dung dòng chảy dữ liệu số theo một quy trình xuyên suốt: dữ liệu từ các ngành, địa phương và người dân được chuẩn hóa, quản trị, kết nối, chia sẻ, đưa vào Kho dữ liệu dùng chung để phân tích, phục vụ công tác điều hành và cung cấp các dịch vụ số.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh kho dữ liệu dùng chung không đơn thuần là nơi tập trung dữ liệu để lưu trữ, mà quan trọng hơn là khơi thông dòng chảy dữ liệu giữa các cấp, ngành, biến dữ liệu thành nguồn lực phục vụ quản trị và phát triển.

Theo ông Thành, công nghệ phải giúp chuyển dữ liệu thành thông tin có giá trị, hỗ trợ lãnh đạo nắm bắt tình hình, phát hiện sớm vấn đề, xác định rõ trách nhiệm và đưa ra quyết định kịp thời; đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Để kho dữ liệu dùng chung hoạt động hiệu quả, ông Thái Văn Thành yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu đối với dữ liệu. Thứ hai, xây dựng và khai thác dữ liệu phục vụ trực tiếp công tác chỉ đạo, điều hành, trước mắt tập trung vào các lĩnh vực như phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thủ tục hành chính, tiến độ thực hiện nhiệm vụ và các lĩnh vực thiết yếu khác.

Thứ ba, từng bước chuyển từ phương thức chỉ đạo, điều hành truyền thống sang điều hành dựa trên dữ liệu và dữ liệu thời gian thực. Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản trị, kết nối, chia sẻ và bảo đảm an toàn dữ liệu. Thứ năm, thường xuyên đánh giá hiệu quả vận hành, kịp thời khắc phục tồn tại và hoàn thiện hệ thống.