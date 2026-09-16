Nghệ An huy động nhân lực, phương tiện trục vớt bèo tây khơi thông dòng chảy

Do một số khu vực nước sâu, địa hình phức tạp, máy móc không thể tiếp cận nên người dân chủ yếu sử dụng phương pháp thủ công. (Ảnh: CTV)

Bà Đinh Thị Trang, Trưởng phòng Kinh tế xã Quảng Châu cho biết, trên địa bàn xã có hệ thống kênh tiêu khá dày, trong khi lượng bèo tây xuất hiện nhiều. Từ đầu tháng 8 đến nay, chính quyền địa phương đã huy động lượng tại các xóm, phối hợp Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Diễn Thái tổ chức trục vớt thường xuyên.

Đến nay, tổng chiều dài các tuyến kênh tiêu được vớt bèo tây, khơi thông đạt hơn 10,5km, tập trung tại các tuyến như kênh Cầu Bà, kênh Vách Nam, sông tiêu Cồn Giếng, sông Đình...

Còn khoảng hơn 2km cần tiếp tục xử lý, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước trong thời điểm mưa lũ.

Ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Diễn Thái cho hay: Đơn vị đang huy động máy móc và nhân lực xử lý bèo tây tại khu vực sông Sở, đoạn qua thôn Tân Thư. Đến nay đã xử lý được hơn 2km (trong tổng số 3km).

Dùng máy để thu vớt bèo tây ở xã Quảng Châu. (Ảnh: CTV)

Tại xã Yên Thành, bèo tây phủ kín nhiều tuyến kênh tiêu, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ. Từ ngày 13/9, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các xóm chủ động huy động nhân lực, phương tiện tổ chức ra quân vớt, thu gom bèo tây tại các tuyến kênh tiêu quan trọng.

Ông Đặng Văn Quyền, Trưởng thôn Phú Hồng thông tin: Từ ngày 13/9 đến nay, thôn đã huy động hơn 412 lao động trực tiếp tham gia vào công việc trục vớt bèo. Do một số khu vực nước sâu, địa hình phức tạp, máy móc không thể tiếp cận nên người dân chủ yếu sử dụng phương pháp thủ công.

Một đoạn sông ở xã Yên Thành đã được thu vớt bèo tây xong tiêu úng tốt trong mùa mưa. (Ảnh: CTV)

Bà Nguyễn Thị Trung, Trưởng phòng Kinh tế xã Yên Thành cho biết, với tinh thần chủ động phòng, chống ngập úng, hơn 1 nghìn người dân ở 4 xóm vùng trũng gồm: Yên Nhân, Xuân Thọ, Văn Hội và Phú Hồng đã tích cực tham gia khơi thông dòng chảy.

Không chỉ ở 2 xã Quảng Châu và Yên Thành, tại các công trình đầu mối tiêu úng như: Bara Diễn Thành, cống tiêu Diễn Thủy (xã Diễn Châu) và cống tiêu Bara Nghi Quang (xã Trung Lộc), công nhân cũng đang tích cực thu gom bèo tây tại khu vực cửa cống, bảo đảm dòng nước được lưu thông, phục vụ tiêu thoát cho vùng hạ du.

Ngoài tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu úng, tránh ngập lụt, hàng chục tấn bèo tây sau khi vớt được người dân tận dụng để ủ làm phân bón hữu cơ.