Nghệ An: Huy động nguồn lực phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại

Thực trạng và yêu cầu đổi mới

Theo báo cáo từ Sở Công Thương (đơn vị soạn thảo), công nghiệp nông thôn (CNNT) đóng vai trò nòng cốt trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm tại chỗ và nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, lĩnh vực này đang đối mặt với nhiều hạn chế lớn: 95,6% cơ sở là hộ kinh doanh cá thể, quy mô nhỏ lẻ và phân tán; Công nghệ chậm đổi mới, tính liên kết chuỗi còn yếu; Khó tiếp cận nguồn vốn và mặt bằng sản xuất; Nguy cơ ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư còn cao.

UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về Dự thảo Đề án “Phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026 - 2030”. Ảnh: Lê Hằng

Vì vậy, việc ban hành Đề án giai đoạn 2026 - 2030 là yêu cầu cấp thiết nhằm chọn đúng khâu đột phá, huy động nguồn lực phát triển CNNT theo hướng hiện đại, xanh, tuần hoàn, gắn với chuyển đổi số và chuỗi giá trị.

Đề án bám sát Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030; gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Lấy doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh làm chủ thể; Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, hỗ trợ. Tập trung vào sản phẩm mũi nhọn, tránh đầu tư dàn trải. Đột phá bằng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ.

Đồng chí Lê Đức Ánh - Phó Giám đốc Sở Công Thương trình bày Dự thảo Đề án “Phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026 - 2030”. Ảnh: Lê Hằng

Đề án đặt ra những chỉ tiêu cụ thể nhằm định hình lại bức tranh công nghiệp nông thôn của tỉnh trong 5 năm tới, đó là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất CNNT đạt bình quân 10 - 12%/năm; đóng góp từ 34 -36% tổng doanh thu công nghiệp toàn tỉnh. Vận động thành lập mới 500 - 1.000 doanh nghiệp, HTX; hình thành 20 - 30 mô hình CNNT tích hợp, cụm ngành chủ lực và 2 - 4 chuỗi giá trị hoàn chỉnh.

Trên cơ sở đó, huy động đầu tư, lấp đầy ít nhất 75% diện tích các CCN đã quy hoạch; 90% CCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn. Hàng năm hỗ trợ 50 – 80 cơ sở ứng dụng công nghệ tiên tiến; trên 50% doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số trong quản trị, bán hàng. Cấp chứng nhận 150 – 200 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh/xã (ít nhất 30% đạt cấp quốc gia); nâng thu nhập bình quân lao động lên 7,5 – 8 triệu đồng/người/tháng.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trần Viết Hải góp ý kiến về việc làm rõ các chỉ tiêu chung và chi tiết tại phụ lục về hỗ trợ cơ sở CNNT và chuyển đổi số. Ảnh: Lê Hằng

Để hiện thực hóa các chỉ tiêu trên, dự thảo đề ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Quy hoạch, hạ tầng và không gian phát triển; Đổi mới công nghệ và chuyển đổi số; Phát triển doanh nghiệp, HTX và liên kết chuỗi; Mở rộng thị trường và xúc tiến thương mại; Đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy khởi nghiệp CNNT.

Hoàn thiện đề án trước ngày 15/10/2026

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã thảo luận, phân tích kỹ về tính khả thi của mục tiêu, việc bố trí nguồn lực, cơ chế chính sách cũng như các địa bàn, nhóm ngành ưu tiên.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Khắc Lâm góp ý vào dự thảo Đề án. Ảnh: Lê Hằng

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Việt Hưng đề nghị cần xem xét lại tốc độ tăng thu nhập phù hợp với cả giai đoạn; cần đánh giá tính pháp lý và tính khả thi của ngân sách hỗ trợ. Ảnh: Lê Hằng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành tập trung đánh giá lại thực trạng, kết quả triển khai các chính sách giai đoạn 2021-2025; cập nhật lại các số liệu; xem xét lại các chỉ tiêu và gộp các chỉ tiêu để tránh chồng chéo; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đối với các nhóm, lĩnh vực được ưu tiên hỗ trợ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chọn lọc có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; từ đó phân bổ cơ cấu nguồn vốn hợp lý, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu kết luận cuộc làm việc với các sở, ngành, đơn vị. Ảnh: Lê Hằng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương phối hợp hoàn thiện dự thảo Đề án trước ngày 15/10 để trình UBND tỉnh phê duyệt và ban hành ngay trong tháng 10/2026.