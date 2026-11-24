Suối Khe Chon đoạn qua bản Nà Cọ, xã Bình Chuẩn (Nghệ An) được khoanh nuôi, bảo vệ nhằm bảo tồn loài cá đặc sản. Ảnh: Đ.B

Nhiều năm qua bản Nà Cọ (xã Bình Chuẩn, tỉnh Nghệ An) có một quy định khá đặc biệt, cá dưới dòng Khe Chon không thuộc riêng một nhà, cũng không phải ai đến trước thì được bắt trước, mà của chung cả bản. Người dân đã cùng nhau đặt ra quy ước không tự ý đánh bắt, chỉ tổ chức khai thác khi được chính quyền xã đồng ý. Quy định ấy không dài dòng, nhưng đặt ra một nguyên tắc rõ ràng nguồn lợi chung cần được cộng đồng cùng bảo vệ. Người trong bản phải tuân thủ, người từ nơi khác đến cũng vậy. Muốn bắt cá vào những dịp đặc biệt, bản họp bàn, làm tờ trình xin phép xã, khi được chấp thuận, các tổ tự quản mới cùng xuống suối.

Đoạn suối dài hơn 1km, chảy qua bản Nà Cọ, đã được đưa vào hương ước để bảo vệ nguồn thủy sản hơn 10 năm qua. Trước đây, tuy suối có nhiều cá, việc đánh bắt thường xuyên khiến sản lượng ngày càng suy giảm. Tình trạng khai thác trái phép bằng thuốc nổ và kích điện còn làm tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái, đe dọa các loài thủy sản và sinh kế của người dân. Vì vậy, sau khi thống nhất, toàn bộ nhân dân bản Nà Cọ đã đồng ý, lấy khúc suối rộng nhất, sâu nhất “khoanh vùng” để bảo tồn và đưa vào trong hương ước.

Ông Kha Văn Trang - Trưởng bản Nà Cọ cho biết, quy định trên đã có từ hơn 10 năm nay và được đưa vào hương ước, người dân thống nhất nhằm giữ nguồn cá tự nhiên. Bởi lâu nay, nguồn lợi tự nhiên dễ suy giảm khi việc khai thác diễn ra tùy tiện, mỗi người chỉ nghĩ đến phần mình. Do vậy, khi chúng tôi đưa vấn đề này ra họp bàn và đưa vào hương ước, người dân bản Nà Cọ thống nhất hoàn toàn. Người dân không tự ý đánh bắt, còn việc khai thác tập thể được giới hạn trong những dịp được phép. “Trong những lần được phép đánh bắt, bà con dùng phương pháp và dụng cụ truyền thống, thân thiện với môi trường, không sử dụng kích điện, chất nổ, hóa chất độc hại hay phương tiện có nguy cơ hủy hoại nguồn lợi thủy sản. Chỉ khai thác vào những ngày lễ trọng đại của cả bản như ngày Đại đoàn kết, ngày lập bản…” - ông Trang nói.

Ông Kha Văn Khay (người dân bản Nà Cọ) cho biết, từ khi có hương ước, nguồn cá ở bản Nà Cọ vì thế được bảo vệ tối đa, còn người dân tự nhìn nhận cá dưới suối như tài sản chung cần gìn giữ, thay vì chỉ là món lợi trước mắt.

“Mỗi người cùng chấp hành đúng như hương ước đề ra, do vậy loài cá mát dưới dòng suối đến nay ngày càng nhiều. Hương ước được duy trì bằng sự thống nhất và tự giác của người dân, đồng thời có sự đồng ý của chính quyền khi tổ chức đánh bắt, chúng tôi rất đồng ý” - ông Khay nói thêm.

Vào ngày hội Đại đoàn kết vừa qua, chính quyền xã Bình Chuẩn đã đồng ý về việc đánh bắt cá để cả bản tổ chức ngày hội. Sau khi được sự đồng ý của chính quyền, người dân Nà Cọ chia thành 4 tổ, tương ứng với 4 tổ tự quản. Các tổ cùng bắt cá theo cách truyền thống chỉ dùng nơm, lưới. Kết thúc buổi, thành quả được cân để xác định tổ bắt được nhiều nhất, tổng lượng cá thu được hơn 22kg, chủ yếu là cá mát. Cuộc thi biến việc khai thác thành hoạt động có tổ chức, mọi người cùng tham gia, cùng tuân theo quy định và cùng chia sẻ kết quả. Cá bắt được được dùng để chế biến món ăn chung.

Anh Lương Văn Long (người dân bản Nà Cọ) chia sẻ: “Cá dưới đoạn suối do bản khoanh nuôi, bảo vệ có rất nhiều cá mát. Nước sâu nên cá tập trung về đây khá đông. Chúng tôi chỉ thả lưới theo cách truyền thống, đúng quy định của bản, không dùng thuốc nổ hay kích điện”.

Theo anh Long, nhờ bà con cùng nhau gìn giữ, nguồn cá dần phong phú trở lại. Mỗi lần đánh bắt, chúng tôi cũng ý thức chỉ lấy vừa đủ, để cá còn sinh trưởng và người dân có thể tiếp tục khai thác trong những năm tới. Đây là cách làm thiết thực để bảo vệ dòng suối và giữ nguồn lợi cho con cháu sau này.

Theo ông Vi Văn Quý - Bí thư Đảng ủy xã Bình Chuẩn, quy ước bảo vệ nguồn cá xuất phát từ sự bàn bạc, thống nhất của người dân. Việc không tự ý đánh bắt và chỉ khai thác vào những dịp được phép giúp bà con nâng cao trách nhiệm gìn giữ nguồn lợi thủy sản, đồng thời duy trì nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

“Ý nghĩa của hoạt động không nằm ở phần thưởng mà ở việc bà con cùng bảo vệ đoạn suối, cùng tham gia đánh bắt và góp thực phẩm cho bữa cơm chung. Từ sự đồng thuận ấy, người dân thêm gắn bó, có trách nhiệm hơn với tài nguyên của bản và truyền cho con cháu ý thức gìn giữ nguồn lợi tự nhiên” - ông Quý chia sẻ.