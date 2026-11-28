Dự chương trình có đồng chí Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và gần 1.000 công nhân tham gia.

Chương trình hưởng ứng Chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim một quyết tâm”. Ảnh: Võ Đức An

Được phát động từ tháng 9 vừa qua tại thành phố Hải Phòng, chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim một quyết tâm” tiếp tục lan tỏa tại nhiều địa phương, trong đó có Nghệ An. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, công nhân, người lao động trong phòng, chống ma túy, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Võ Đức An

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương nhấn mạnh: Ma túy đang có nhiều phương thức, thủ đoạn tiếp cận tinh vi, đặc biệt nhắm đến công nhân lao động trẻ, người sống xa gia đình, làm việc theo ca và chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Tại Nghệ An, Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn hiện tạo việc làm cho gần 75.000 lao động. Vì vậy, xây dựng môi trường lao động không ma túy không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe, hạnh phúc của người lao động mà còn bảo đảm an ninh, trật tự và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương phát biểu tại chương trình. Ảnh: Võ Đức An

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An thời gian qua. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 58% số xã, phường đạt tiêu chí “địa bàn không ma túy”; các cấp công đoàn tỉnh Nghệ An cũng có những giải pháp để góp phần hoàn thành mục tiêu bằng những doanh nghiệp, những phân xưởng, những khu nhà trọ không có ma túy.

Nghi thức hưởng ứng chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim một quyết tâm”. Ảnh: Võ Đức An

Để chiến dịch đi vào chiều sâu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đưa công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy về tận phân xưởng, tổ sản xuất, khu lưu trú, xóm trọ. Đặc biệt, cần phổ biến những nội dung mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2025, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, để mỗi người lao động hiểu đúng trách nhiệm của mình và hậu quả pháp lý của từng hành vi vi phạm. Mỗi cán bộ công đoàn phải là một tuyên truyền viên, một người anh, người chị mà công nhân tin cậy tìm đến. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, chính quyền xã, phường và người sử dụng lao động xây dựng các mô hình “doanh nghiệp không ma túy”, “khu nhà trọ an toàn”. Công khai đường dây nóng, bảo đảm bí mật cho người cung cấp thông tin; phát hiện sớm, can thiệp sớm, không để ma túy có chỗ len vào nhà máy, xóm trọ. Đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng vì hạnh phúc của mỗi gia đình và tương lai của cộng đồng.

Chương trình nghệ thuật - triệu trái tim, một quyết tâm. Ảnh: Võ Đức An

Tại chương trình, Ban tổ chức cũng đã trình chiếu phóng sự về tác hại của ma túy và vai trò của Công đoàn, các hoạt động nghệ thuật - Âm vang xứ Nghệ, giao lưu với công nhân lao động. Ngoài ra Ban tổ chức cũng trao 20 phần quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thị Minh Sinh trao quà cho các công nhân. Ảnh: Võ Đức An

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Nghệ An trao quà cho 20 công nhân. Ảnh: Võ Đức An