Nghệ An hướng tới kết nối khoa học, công nghệ và đầu tư quốc tế phát triển dược liệu, đô thị thông minh

Phiên chuyên đề “Kết nối khoa học, công nghệ và đầu tư quốc tế phát triển dược liệu” có 7 tham luận do các chuyên gia đến từ các trường đại học của Hàn Quốc, Trung Quốc và trong nước trực tiếp trình bày.

Toàn cảnh Phiên chuyên đề: "Kết nối khoa học, công nghệ và đầu tư quốc tế phát triển dược liệu Nghệ An". Ảnh: P.V

Các đại biểu đã tập trung phân tích tiềm năng phát triển dược liệu Nghệ An trong chuỗi phát triển dược liệu toàn cầu; chiến lược và lộ trình xây dựng bản đồ công nghệ dược liệu và hướng tiếp cận mới cho phát triển công nghiệp dược liệu xanh và không chất thải tại Nghệ An.

Đồng thời trao đổi kinh nghiệm trong sàng lọc, ứng dụng hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học, gợi mở phát triển dược liệu tại Việt Nam và Nghệ An cũng như triển vọng hợp tác phát triển dược liệu với các doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Tại phiên chuyên đề về dược liệu, các ý kiến tập trung làm rõ tiềm năng, lợi thế của Nghệ An; đề xuất giải pháp bảo tồn nguồn gen, phát triển vùng nguyên liệu, ứng dụng công nghệ sinh học, chế biến sâu và phát triển chuỗi giá trị dược liệu bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành chủ trì phiên chuyên đề: "Kết nối khoa học, công nghệ và đầu tư quốc tế phát triển dược liệu Nghệ An". Ảnh: P.V

Phiên chuyên đề “Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển đô thị thông minh” có 8 tham luận. Các chuyên gia đến từ các trường Đại học Đà Nẵng, Đại học Vinh, các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế đã tập trung giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới giáo dục, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và một số mô hình đã được ứng dụng thành công tại Trung Quốc, Hàn Quốc…

Các đại biểu cũng thảo luận về kết nối công nghệ, phát triển đô thị thông minh và du lịch thông minh; nhu cầu nhân lực; hợp tác đào tạo, nghiên cứu và liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp…

PGS.TS Nguyễn Bảo Quốc - Khoa Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận: "Từ chỉ thị phân tử đến hệ gen khai thác tài nguyên di truyền cho bảo tồn, truy xuất nguồn gốc và phát triển chuỗi giá trị cây bản địa". Ảnh: P.V

TS Ngô Đắc Thuần - CEO IP GROUP trình bày tham luận về "Chiến lược và lộ trình xây dựng bản đồ công nghệ dược liệu tỉnh Nghệ An". Ảnh: P.V

Các bài tham luận đã tiếp cận từ thể chế, hệ sinh thái, hệ doanh nghiệp, sản phẩm và thị trường; tập trung làm rõ bài toán, giải pháp, đối tác và khả năng phối hợp hình thành những đề xuất có căn cứ và đặc biệt là phải khả thi.

Nhiều ý kiến trao đổi, đề xuất hợp tác cũng được ghi nhận để tiếp tục theo dõi, trao đổi thêm nhằm triển khai hợp tác thực sự thiết thực sau cuộc hội thảo.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quý báu của các chuyên gia, các nhà khoa học, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành tổng kết, thông qua khuyến nghị và nhiệm vụ phối hợp sau 2 phiên chuyên đề và bế mạc Hội thảo quốc tế " Kết nối tiềm lực khoa học và công nghệ đến Nghệ An". Ảnh: P.V

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hội thảo đã gợi mở nhiều định hướng quan trọng trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh Nghệ An. Tại phiên toàn thể, các chuyên gia, đối tác quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao, kết nối nghiên cứu với doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Từ những kết quả trên, có thể khẳng định, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, gắn với năng lực tiếp nhận và được cụ thể hóa thành những sản phẩm, mô hình, chương trình hợp tác thiết thực.

Tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và hợp tác của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp để những kết nối hôm nay sớm trở thành chương trình, dự án và sản phẩm đổi mới sáng tạo thiết thực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.