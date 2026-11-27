Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tiến sĩ Trần Minh Ngọc - Viện trưởng Viện Dược liệu.

Nhận diện rõ tiềm năng, điểm nghẽn của ngành dược liệu

Hội thảo có sự tham gia của đại diện các bộ, cục, viện, trường đại học, hiệp hội; các chuyên gia, nhà khoa học; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phát triển dược liệu và đại diện các sở, ban, ngành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ thể OCOP, nhà đầu tư trong lĩnh vực dược liệu; đại diện lãnh đạo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 56 xã trọng điểm dược liệu.. Ảnh: TP

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh Nghệ An cho biết, nhu cầu sử dụng dược liệu và các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu ngày càng tăng, kéo theo yêu cầu cao hơn về chất lượng, an toàn, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững. Đây không chỉ là lĩnh vực có tiềm năng kinh tế mà còn gắn với chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển kinh tế dưới tán rừng và tạo sinh kế cho người dân.

Đề dẫn hội thảo cũng nêu rõ, Nghệ An có nhiều lợi thế để phát triển ngành dược liệu. Cùng với tài nguyên tự nhiên, các cộng đồng dân tộc ở miền Tây Nghệ An còn lưu giữ nhiều tri thức bản địa về nhận biết, khai thác và sử dụng cây thuốc. Đây được xác định là nguồn lực cần được nghiên cứu, bảo tồn và phát huy gắn với phát triển ngành dược liệu.

Toàn tỉnh có diện tích tự nhiên hơn 1,64 triệu ha, diện tích có rừng hơn 975.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng 59,16%; Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây rộng gần 1,3 triệu ha. Đến nay, tỉnh đã ghi nhận khoảng 1.593 loài cây làm thuốc; trong đó có nhiều loài quý, đặc hữu, có giá trị kinh tế cao như sâm Puxailaileng, bảy lá một hoa, lan kim tuyến, chè hoa vàng, quế, sa nhân tím.

Những năm qua, toàn tỉnh đã có trên 40 hợp tác xã, 75 tổ hợp tác tham gia lĩnh vực này; thu hút 3 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 3.063 tỷ đồng và xây dựng 165 sản phẩm OCOP từ dược liệu, trong đó có 21 sản phẩm đạt 4 sao.

Các đại biểu tham quan các gian hàng dược liệu được trưng bày, giới thiệu tại Hội thảo. Ảnh: T.P

Tuy nhiên, thực tế phát triển dược liệu vẫn còn nhiều bất cập. Đó là: Vùng nguyên liệu còn nhỏ lẻ, phân tán; nguồn giống và quy trình kỹ thuật chưa đồng bộ; việc áp dụng tiêu chuẩn GACP-WHO còn hạn chế. Trên 80% sản lượng dược liệu vẫn tiêu thụ ở dạng tươi hoặc phơi, sấy thủ công; Nghệ An chưa có nhà máy chiết xuất, sản xuất thuốc đông dược đạt chuẩn GMP quy mô công nghiệp. Nhu cầu sử dụng dược liệu của hệ thống y tế cao song chủ yếu vẫn là nguồn nhập khẩu.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề cốt lõi như: Lựa chọn loài dược liệu ưu tiên, hình thành vùng nguyên liệu, tổ chức chuỗi liên kết, ứng dụng khoa học - công nghệ, chế biến sâu, phát triển thị trường, bảo tồn nguồn gen và phát huy tri thức bản địa... Chương trình hội thảo cũng dành thời gian để các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà khoa học và địa phương trao đổi về các mô hình liên kết, bao tiêu sản phẩm và phát triển vùng dược liệu.

Chọn đúng vùng, đúng loài, phát triển dược liệu theo chuỗi giá trị

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận phát biểu chỉ đạo tại hội thảo. Ảnh: T.P

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh quan điểm phát triển dược liệu trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật có giá trị gia tăng cao, từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; gắn với cơ cấu lại nông nghiệp, lâm nghiệp, phát triển kinh tế rừng, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống người dân. Tỉnh hướng tới xây dựng Nghệ An trở thành địa phương có thế mạnh về phát triển dược liệu theo hướng xanh, bền vững, có giá trị gia tăng cao, gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Phát triển dược liệu phải có trọng tâm, trọng điểm theo ba nhóm: Dược liệu chiến lược, dược liệu chủ lực và dược liệu tiềm năng, phù hợp với từng vùng sinh thái và nhu cầu thị trường. Lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng nguồn nhân lực làm động lực; mọi quyết định đầu tư, mở rộng quy mô phải dựa trên cơ sở khoa học, thực tiễn, hiệu quả và tính bền vững. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ rà soát, đánh giá đầy đủ tiềm năng đất đai, điều kiện sinh thái, tài nguyên dược liệu và các vùng sản xuất hiện có để xác định rõ loài chủ lực, địa bàn ưu tiên, quy mô và lộ trình phát triển. Dược liệu chiến lược, quý, hiếm phải ưu tiên bảo tồn nguồn gen; dược liệu chủ lực tập trung hình thành vùng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và thị trường; dược liệu tiềm năng tiếp tục khảo nghiệm, đánh giá trước khi nhân rộng.

Quy hoạch vùng nguyên liệu phải xuất phát từ nhu cầu thị trường, đơn đặt hàng và năng lực thu mua, chế biến của doanh nghiệp; không quy hoạch theo phong trào, không mở rộng diện tích khi chưa xác định được đầu ra.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh Nghệ An nhấn mạnh tiềm năng lớn để phát triển ngành dược liệu của tỉnh. Ảnh: T.P

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực là khâu đột phá để nâng cao chất lượng, giá trị dược liệu. Tỉnh cần đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ; tập trung bảo tồn, phát triển nguồn gen, chọn tạo giống có năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng; hoàn thiện quy trình nuôi trồng, thu hái, bảo quản, sơ chế và chế biến sâu. Đồng thời, tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học, bệnh viện, cơ sở y tế và doanh nghiệp có năng lực để tiếp nhận công nghệ, đào tạo chuyên gia, phát triển nguồn nhân lực và từng bước hình thành năng lực nghiên cứu, ứng dụng tại Nghệ An.

Một yêu cầu xuyên suốt là nâng cao năng lực sản xuất, kiểm soát chất lượng và phát triển thị trường. Chất lượng phải được kiểm soát trong toàn bộ chuỗi, từ giống, vùng trồng, quy trình nuôi trồng, thu hái, sơ chế đến bảo quản, chế biến; từng bước áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình thực hành tốt, ứng dụng công nghệ số, quản lý dữ liệu vùng trồng, truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, nâng cao năng lực sơ chế, chế biến sâu, chiết xuất và phát triển sản phẩm có hàm lượng khoa học, công nghệ, giá trị gia tăng cao; xây dựng thương hiệu dược liệu Nghệ An dựa trên chất lượng thực chất, nguồn gốc rõ ràng, giá trị khoa học và uy tín.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, phát triển dược liệu phải gắn với bảo tồn tài nguyên, phát huy tri thức bản địa và bảo đảm lợi ích của cộng đồng. Đối với dược liệu dưới tán rừng, việc phát triển phải phù hợp với chức năng từng loại rừng, điều kiện sinh thái và quy định quản lý; khai thác hợp lý gắn với bảo tồn, không làm suy giảm đa dạng sinh học, tài nguyên rừng và các giá trị tự nhiên.

Đối với cộng đồng nắm giữ tri thức về cây thuốc, bài thuốc truyền thống, cần tôn trọng, khuyến khích họ tham gia và bảo đảm quyền lợi phù hợp khi những tri thức đó được nghiên cứu, khai thác để phát triển sản phẩm.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: T.P

Tiếp thu các định hướng tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, kế hoạch có thời hạn, sản phẩm và trách nhiệm rõ ràng. Theo đó, tỉnh sẽ không đầu tư dàn trải mà tập trung rà soát, lựa chọn những loài, vùng nguyên liệu và mô hình có điều kiện để triển khai trước, đánh giá hiệu quả rồi mới nhân rộng.

Trước mắt, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì rà soát, thống nhất dữ liệu về tài nguyên, nguồn gen, diện tích, sản lượng và điều kiện phát triển dược liệu, làm cơ sở đề xuất danh mục loài, vùng nguyên liệu ưu tiên. Với những loài đã có sản xuất, có thị trường như quế, bon bo, sa nhân tím, cần tập trung nâng cao chất lượng, tổ chức lại vùng nguyên liệu và phát triển chế biến; đối với các nguồn gen quý như sâm Puxailaileng, sâm Thổ Hào, lan kim tuyến, ưu tiên nghiên cứu, nhân giống, đánh giá cơ sở khoa học và khả năng phát triển trước khi mở rộng quy mô.

Từ cơ sở đó, tỉnh sẽ lựa chọn một số chuỗi liên kết có điều kiện thuận lợi để triển khai trước. Mỗi chuỗi phải xác định rõ sản phẩm, vùng nguyên liệu, doanh nghiệp đầu mối, hợp tác xã, tiêu chuẩn chất lượng và phương án tiêu thụ.

Doanh nghiệp, nhà đầu tư được khuyến khích tham gia từ sản xuất, đầu tư chế biến đến phát triển thị trường; các thỏa thuận hợp tác được ký tại hội thảo cũng được yêu cầu sớm chuyển thành kế hoạch, xác định rõ nội dung, trách nhiệm và kết quả cần đạt được.

Lễ ký kết biên bản hợp tác giữa các doanh nghiệp và HTX dược liệu. Ảnh: T.P

Cùng với tổ chức sản xuất, khoa học và công nghệ được đặt vào những khâu có khả năng tạo giá trị trực tiếp. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng danh mục nhiệm vụ khoa học, công nghệ ưu tiên, tập trung giải quyết các vấn đề về nguồn giống, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, bảo quản, chiết xuất và chế biến sâu; đồng thời hoàn thiện cơ sở dữ liệu, bản đồ số tài nguyên dược liệu, ứng dụng công nghệ số trong quản lý vùng trồng, nhật ký sản xuất, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng.

Tỉnh cũng đề nghị các viện nghiên cứu, trường đại học, nhà khoa học tiếp tục đồng hành trong tư vấn, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển sản phẩm cụ thể; các nghiên cứu ứng dụng phải có đơn vị tiếp nhận và khả năng đưa kết quả vào sản xuất.

Ở khâu sau sản xuất, yêu cầu đặt ra là kết nối được chế biến với thị trường và các nhu cầu sử dụng thực tế. Theo đó, giao Sở Công Thương khảo sát nhu cầu, kết nối doanh nghiệp chế biến, phân phối với vùng nguyên liệu, hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá và phát triển thị trường trong nước, hướng tới xuất khẩu đối với sản phẩm đủ điều kiện; Giao Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ đăng ký, bảo hộ tài sản trí tuệ, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; Sở Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn chuyên ngành, kiểm soát chất lượng, kết nối nguồn dược liệu với nhu cầu sử dụng trong y học cổ truyền và các cơ sở khám, chữa bệnh.

Cùng với đó, Sở Tài chính rà soát, tham mưu danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư, cơ chế hỗ trợ và phương án huy động, lồng ghép nguồn lực cho những nhiệm vụ nền tảng, mô hình hiệu quả, có khả năng nhân rộng.

Các kết quả của hội thảo sẽ tiếp tục được cụ thể hóa trong Đề án phát triển dược liệu Nghệ An, với sản phẩm ưu tiên, vùng phát triển, lộ trình, nguồn lực và trách nhiệm tổ chức thực hiện rõ ràng. Các xã có tiềm năng dược liệu cũng phải chủ động rà soát điều kiện, lựa chọn loài phù hợp, kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân, gắn sản xuất với bảo vệ rừng và sinh kế bền vững.