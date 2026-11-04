Nghệ An: Hướng dẫn triển khai một số nội dung liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường

Theo đó, đối với các chủ dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh cần thực hiện nghiêm túc quy định về quan trắc tại Điều 97 và Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2026).

Rà soát các yêu cầu về quan trắc môi trường định kỳ và các nội dung khác có công tác quan trắc chất thải để chủ động tìm kiếm, lựa chọn tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định để thực hiện nghĩa vụ quan trắc theo quy định; quan trắc phải bảo đảm đúng nội dung, thông số, vị trí và tần suất.

Bố trí nhân lực, phương tiện để vận hành ổn định hệ thống xử lý đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn, tuyệt đối không xả thải khi không đạt QCVN ra ngoài môi trường; đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật liên quan trong quá trình hoạt động.

Toàn văn văn bản số 14816/SNNMT-BVMT của sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An hướng dẫn các chủ dự án, các cơ sở sản xuất kinh doanhtriển khai một số nội dung liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường

Trước đó, Cục Môi trường thuộc bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành văn bản số 4028/MT-CLMT gửi sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố để hướng dẫn triển khai một số nội dung liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường. Văn bản đã hướng dẫn chi tiết về trách nhiệm quan trắc định kỳ của chủ dự án, cơ sở về việc quan trắc đối với hoạt động vận hành thử nghiệm; quan trắc thủ công thay thế khi thiết bị quan trắc tự động, liên tục ngừng hoạt động; sử dụng kết quả quan trắc để kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường; áp dụng một số biện pháp khi chưa có kết quả quan trắc môi trường của chủ dự án, cơ sở.

Toàn văn văn bảnsố4028/MT-CLMT của cục Môi trường hướng dẫn các tỉnh, thành phố triển khai một số nội dung liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường.

Đặc biệt, văn bản 4028 đã đưa ra các giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, cụ thể như sau:

Thứ nhất, hướng dẫn các chủ dự án, cơ sở trên địa bàn chủ động lập kế hoạch, bố trí thời điểm quan trắc tiếp theo và lựa chọn tổ chức thực hiện dịch vụ quan trắc phù hợp, bảo đảm tuân thủ tần suất quan trắc theo quy định của pháp luật và giấy phép môi trường.

Thứ hai, phối hợp với các chủ dự án, cơ sở trên địa bàn thống kê số lượng, nhu cầu quan trắc môi trường định kỳ trong kỳ tới, hỗ trợ các chủ dự án, cơ sở chủ động tìm kiếm các tổ chức quan trắc đáp ứng quy định để triển khai thực hiện vào khoảng thời gian thích hợp.

Thứ ba, đối với dự án, cơ sở thuộc đối tượng quan trắc tự động, liên tục nhưng đang thực hiện quan trắc định kỳ tạm thời do thiết bị quan trắc tự động, liên tục ngừng hoạt động, yêu cầu chủ dự án, cơ sở khẩn trương khắc phục để đưa hệ thống quan trắc tự động, liên tục hoạt động trở lại.

Thứ tư, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án, cơ sở chưa thể thực hiện đầy đủ hoạt động quan trắc chất thải trong thời gian này nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường.