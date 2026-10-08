Nghệ An hoàn thiện hồ sơ đề nghị nâng cấp cửa khẩu Thông Thụ lên cửa khẩu chính

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trước khi qua biên giới. (Ảnh: QA)

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Thông báo về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh tại buổi khảo sát thực tế khu vực cửa khẩu phụ Thông Thụ vào ngày 24/9, phục vụ việc đề nghị nâng cấp lên cửa khẩu chính.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh khẳng định, việc nâng cấp cửa khẩu phụ Thông Thụ-Nậm Tạy lên cửa khẩu chính là cần thiết, cấp bách, phù hợp định hướng tại Quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam-Lào thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế-xã hội, thương mại biên giới, logistics, quốc phòng, an ninh và quan hệ hợp tác giữa Nghệ An với tỉnh Hủa Phăn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan rà soát, xác định phạm vi khu vực cửa khẩu; hoàn thiện hồ sơ đề nghị nâng cấp cửa khẩu phụ Thông Thụ lên cửa khẩu chính theo đúng quy định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các thủ tục xin ý kiến bộ, ngành Trung ương và trình cấp có thẩm quyền.

Khu vực Cửa khẩu Thông Thụ. (Ảnh: QA)

Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát các quy hoạch có liên quan, hiện trạng và định hướng tổ chức không gian, sử dụng đất, hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật; nghiên cứu quy mô, phạm vi quy hoạch theo hướng mở rộng hợp lý, bảo đảm dư địa phát triển lâu dài, đáp ứng yêu cầu của cửa khẩu chính và định hướng cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu thông minh.

Sở Ngoại vụ có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trao đổi, làm việc với tỉnh Hủa Phăn (Lào) và cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao về việc nâng cấp đồng bộ cặp cửa khẩu Thông Thụ-Nậm Tạy; phối hợp thống nhất lộ trình, quy mô và điều kiện hạ tầng hai bên, bảo đảm việc đầu tư, nâng cấp được triển khai đồng bộ.

Trên cơ sở kết quả trao đổi với phía Lào, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các thủ tục đối ngoại và văn bản gửi cơ quan Trung ương theo quy định.

Kết luận thông báo của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cũng giao Chi cục Hải quan khu vực XI phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan xác định nhu cầu về hạ tầng phục vụ quản lý nhà nước về hải quan; cung cấp số liệu về hàng hóa xuất, nhập khẩu, kim ngạch, phương tiện, lưu lượng, mặt hàng chủ yếu và dự báo nhu cầu. Đề xuất cụ thể việc bố trí hạ tầng, bảo đảm điều kiện triển khai lực lượng Hải quan khi cửa khẩu được nâng cấp.