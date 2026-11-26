Yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn hợp nhất và giải ngân nguồn vốn lớn

UBND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định phân cấp thực hiện kinh phí chi thường xuyên và nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách thực hiện Chương trình MTQG phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2030.

Quang cảnh Hội nghị nghe và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An.

Việc xây dựng và trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết này được xác định là nhiệm vụ cấp thiết nhằm bảo đảm tính chủ động, kịp thời trong triển khai Chương trình MTQG phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2030. Đây là chương trình được hình thành trên cơ sở hợp nhất 04 Chương trình MTQG giai đoạn 2026 - 2035 theo Nghị quyết số 46/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định số 387/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Áp lực hoàn thiện khung pháp lý địa phương càng trở nên rõ nét khi ngày 11/11/2026 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2185/QĐ-TTg giao bổ sung dự toán chi ngân sách Trung ương và kế hoạch đầu tư công năm 2026 (đợt 5). Theo đó, tỉnh Nghệ An được phân bổ 1.014,370 tỷ đồng vốn đầu tư công và 86,000 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên. Bên cạnh việc nhanh chóng đưa nguồn lực này vào thực tiễn, tỉnh cũng cần lấp đầy khoảng trống về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ cho một số nhiệm vụ mới, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cơ chế để giao chi tiết kế hoạch vốn năm 2027 ngay khi Trung ương phân bổ.

Ưu tiên vùng lõi khó khăn, đẩy mạnh phân cấp cho cơ sở

Theo trình bày tại cuộc họp, dự thảo Nghị quyết gồm 05 Điều, quy định chặt chẽ từ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công trung hạn, kinh phí chi thường xuyên nguồn ngân sách Trung ương cho đến vốn đối ứng ngân sách tỉnh và cấp xã.

Một góc xã Tương Dương, Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Công

Điểm nhấn đáng chú ý trong dự thảo là tinh thần đẩy mạnh phân cấp đi đôi với tập trung nguồn lực:

Trao quyền cho cơ sở, phân cấp cho HĐND cấp xã quyết định phân bổ chi tiết nguồn kinh phí chi thường xuyên được giao cho cấp xã thực hiện, tạo sự chủ động cho chính quyền cơ sở.

Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư manh mún, dàn trải; ưu tiên nguồn lực cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là 73 xã miền Tây và các xã khu vực III của tỉnh.

Cam kết nguồn lực đối ứng ngân sách cấp tỉnh bảo đảm tỷ lệ đối ứng tối thiểu bằng 20% so với tổng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2026 - 2030.

Tháo gỡ vướng mắc từ mô hình chính quyền 02 cấp

Tại phiên thảo luận, lãnh đạo các sở, ngành đã tập trung rà soát căn cứ pháp lý, làm rõ phạm vi đầu tư, cơ cấu tỷ lệ phân bổ vốn giữa cấp tỉnh và cấp xã cũng như hoàn thiện hệ thống tiêu chí tính điểm ưu tiên nhằm khơi thông dòng vốn giải ngân.

Đáng chú ý, nêu lên bất cập từ thực tiễn ngành, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Nguyễn Văn Thương chỉ rõ: khi chuyển sang vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, nguồn vốn sẽ được phân bổ trực tiếp cho y tế cấp tỉnh và cấp xã, dẫn đến nguồn lực dành cho 18 bệnh viện và 6 trung tâm y tế khu vực sẽ gặp nhiều khó khăn. Từ thực tế này, đại diện Sở Y tế đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu cơ sở pháp lý để bổ sung quy định phù hợp vào dự thảo Nghị quyết, bảo đảm tính linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện.

Xây dựng cơ chế mở, tuyệt đối tránh chồng chéo

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Sở Tài chính trong việc bám sát hướng dẫn của Trung ương, tích cực tham vấn các bộ, ngành để xây dựng dự thảo trong bối cảnh hệ thống văn bản hướng dẫn chưa đầy đủ và một chương trình tích hợp quy mô lớn như hiện nay chưa từng có tiền lệ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh phát biểu tại hội nghị.

Đúc kết kinh nghiệm từ quá trình triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trước đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu: việc lồng ghép, tích hợp các nội dung về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, dân tộc thiểu số cùng các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, có căn cứ thực tiễn và pháp lý vững chắc; tuyệt đối tránh trùng lặp, chồng chéo hoặc quy định lại những nội dung đã có văn bản hướng dẫn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Tài chính tiếp thu toàn diện các ý kiến đóng góp, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp và các ngành liên quan rà soát kỹ từng điều khoản, thể thức văn bản:

Phân định rạch ròi nội dung nào áp dụng cơ chế hỗ trợ lồng ghép, nội dung nào sử dụng vốn địa phương để làm căn cứ lập dự toán đúng quy định.

Các quy định, chính sách thuộc thẩm quyền của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh gắn với chương trình phải được thiết kế theo hướng mở, rõ nguyên tắc, rõ căn cứ, tạo dư địa thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện và điều chỉnh khi thực tiễn phát sinh yêu cầu mới.