Nghệ An hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương.

Năm 2026, tỉnh Nghệ An được Quân khu 4 lựa chọn tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh kết hợp diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu.

Quang cảnh hội nghị tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Đây là nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, quân sự quan trọng, có quy mô lớn, yêu cầu cao, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với địa phương.

Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định diễn tập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên huy động các nguồn lực để triển khai.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thừa uỷ quyền trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Phạm Bằng

Với sự quan tâm lãnh đạo, hướng dẫn của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, cùng sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng đã chủ động khắc phục khó khăn, tích cực chuẩn bị và tổ chức diễn tập theo kế hoạch.

Công tác chuẩn bị diễn tập được triển khai sớm, bài bản, bám sát hướng dẫn của cấp trên và điều kiện thực tế của tỉnh, từng địa phương.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Phạm Bằng

Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị văn kiện, cơ sở vật chất, công trình và các điều kiện bảo đảm, góp phần giúp cuộc diễn tập diễn ra đúng tiến độ.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện thống nhất, đồng bộ, sâu sát. Công tác phối hợp, hiệp đồng giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Công an tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương được tăng cường, cơ bản chặt chẽ, nhịp nhàng.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Phạm Bằng

Đáng chú ý, cuộc diễn tập thực binh A2 được tổ chức chặt chẽ, bài bản, khoa học. Sự phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an và các cơ quan, ban, ngành địa phương được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thể hiện năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng xử lý tình huống của các lực lượng.

Thông qua diễn tập, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; khả năng vận hành cơ chế; trình độ tổ chức chỉ huy và công tác tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tiếp tục được nâng lên.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Phạm Bằng

Đây cũng là cơ sở thực tiễn quan trọng để bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch tác chiến, xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh. Đặc biệt, lực lượng quân đội, công an đã kiên trì khắc phục khó khăn, tích cực luyện tập, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc diễn tập.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu Cơ quan thường trực - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu, tổ chức rút kinh nghiệm, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra biện pháp khắc phục kịp thời, triệt để.

Để phát huy kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh. Quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng với đó, rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ. Hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng.

Xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện và kế hoạch phòng thủ dân sự sát tình hình thực tế, bảo đảm chủ động ứng phó hiệu quả với các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập. Đánh giá toàn diện kết quả, làm rõ những hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm để kịp thời khắc phục.

Đồng thời, thực hiện nghiêm công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống sở chỉ huy, hầm họp và các công trình phụ trợ đã được đầu tư.

Đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Phạm Bằng

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân của tỉnh Nghệ An. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 57 tập thể, 54 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026.