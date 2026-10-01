Nghệ An hoàn thành cơ bản các nội dung chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026

Quang cảnh hội nghị rà soát công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Ảnh: Phạm Bằng

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, xã, phường, thành viên Ban Chỉ đạo.

Chủ động, khẩn trương hoàn tất các nội dung chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuẩn bị, bảo đảm đúng kế hoạch.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và 4 tiểu ban giúp việc; ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các hội nghị giao nhiệm vụ, tập huấn và triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức chỉ đạo 33 xã, phường chuẩn bị và triển khai nhiệm vụ diễn tập; phối hợp với các cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và các địa phương xây dựng kế hoạch, khảo sát địa điểm, hiệp đồng lực lượng, phương tiện phục vụ diễn tập.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đến nay, đã xây dựng, hoàn thiện 137 văn kiện thực hành diễn tập, tập trung vào các giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ; xây dựng các kịch bản vận hành cơ chế, quay phim, truyền hình trực tuyến.

Công tác xây dựng, cải tạo Sở chỉ huy diễn tập được triển khai với 50 hạng mục, huy động hơn 28.500 ngày công; khối lượng công trình đạt khoảng 90% nhiệm vụ bảo đảm diễn tập. Đồng thời, triển khai hệ thống thông tin liên lạc, truyền hình, điện lực, đường cơ động và các điều kiện hậu cần, kỹ thuật phục vụ diễn tập.

Đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tổng lực lượng huy động tham gia diễn tập 8.153 người; chuẩn bị đầy đủ vũ khí, trang bị, phương tiện theo nhiệm vụ. Các nội dung thực binh được tổ chức khảo sát, xây dựng phương án, thao trường, công sự, trận địa và triển khai huấn luyện từ tháng 9/2026. Công tác huy động quân nhân dự bị, dân quân tự vệ và phối hợp các đơn vị Bộ, Quân khu được triển khai theo kế hoạch.

Công tác chuẩn bị còn gặp khó khăn do năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức biên chế thay đổi, khối lượng nhiệm vụ lớn, thời tiết khắc nghiệt, giải phóng mặt bằng và kinh phí bảo đảm còn hạn chế.

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Thời gian tới, cơ quan thường trực tiếp tục hoàn thiện văn kiện, kịch bản, sở chỉ huy, các nội dung thực binh. Tổ chức luyện tập tổng hợp, diễn tập thử vận hành cơ chế và thực hành diễn tập dự kiến trong tháng 10/2026. Đồng thời, tiếp tục bảo đảm kinh phí, hậu cần, kỹ thuật, an ninh, an toàn và các điều kiện phục vụ diễn tập.

Hoàn thành công tác chuẩn bị trước ngày 10/10

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Nguyễn Khắc Thận đánh giá, đến nay công tác chuẩn bị và tổ chức chỉ đạo điểm diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 được triển khai nghiêm túc, chủ động, tích cực, cơ bản bảo đảm yêu cầu đề ra.

Các thành viên Ban Chỉ đạo đã được phân công nhiệm vụ cụ thể, chủ động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; nghiên cứu tài liệu, sổ hướng dẫn và tham gia ý kiến trong quá trình chuẩn bị. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, nhất là sự chỉ đạo, điều hành của các đồng chí lãnh đạo phụ trách, được thực hiện tương đối sát sao.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp, hiệp đồng, chuẩn bị các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Mặc dù quá trình chuẩn bị còn gặp một số khó khăn, nhất là do điều kiện thời tiết không thuận lợi, các lực lượng đã chủ động khắc phục, bảo đảm triển khai các nội dung theo kế hoạch.

Nhấn mạnh từ nay đến khi diễn tập chính thức, khối lượng công việc còn rất lớn, trong khi thời gian không còn nhiều, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ diễn tập; phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và từng cá nhân được phân công. Công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 phải hoàn thành trước ngày 10/10/2026 và dự kiến diễn tập chính thức vào cuối tháng 10/2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Các cơ quan, đơn vị phải bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các đồng chí chủ trì; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời gian tới để tập trung lực lượng, phương tiện, thời gian tổ chức thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Đồng thời, khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện toàn bộ hệ thống văn kiện, kế hoạch, phương án và các nội dung phục vụ diễn tập. Các cơ quan, đơn vị phải nghiên cứu kỹ các tình huống, bám sát kịch bản chung, đồng thời chủ động cập nhật những vấn đề phát sinh từ thực tiễn để điều chỉnh phù hợp.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận lưu ý, những nội dung liên quan đến nhiều cơ quan phải được thống nhất, phối hợp chặt chẽ, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và trách nhiệm của từng lực lượng; không để xảy ra tình trạng chồng chéo nhiệm vụ, bỏ sót nội dung hoặc khi phát sinh tình huống mới bắt đầu trao đổi, thống nhất.

Các thành viên Ban Chỉ đạo được phân công phụ trách từng nội dung phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện và chỉ đạo khắc phục những vấn đề còn bất cập.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Các lực lượng cần chủ động xây dựng, rà soát kỹ phương án bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự; giao thông, thông tin liên lạc, cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật và các điều kiện phục vụ diễn tập. Tại các khu vực tập trung đông người, phương tiện, phải tính toán kỹ lưu lượng, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông hợp lý.

Lực lượng công an, quân sự và các cơ quan liên quan phải phối hợp chặt chẽ, xây dựng phương án xử lý tình huống từ thấp đến cao; rà soát việc phân công, bố trí lực lượng, bảo đảm chủ động xử lý các tình huống phát sinh. Đồng thời, tăng cường quản lý thông tin, truyền thông trong thời gian diễn tập; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những thông tin sai lệch, không đúng quy định.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các cơ quan, đơn vị dành thời gian phù hợp để luyện tập, hợp luyện, rà soát từng nội dung. Trong quá trình thực hành, nếu phát hiện những điểm chưa phù hợp phải kịp thời điều chỉnh, bổ sung, tránh máy móc thực hiện theo phương án khi thực tế đã có thay đổi.

Thông qua diễn tập phải đánh giá thực chất năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền; khả năng phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng và năng lực xử lý các tình huống đặt ra, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn.