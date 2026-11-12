Nghệ An hỗ trợ, phát triển ít nhất 50 mô hình nông dân khởi nghiệp sáng tạo

Cuộc thi "Nhà nông khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Nghệ An năm 2026" thu hút đông đảo các hội viên, nông dân hưởng ứng tham gia.

Phát triển sản phẩm đặc trưng, OCOP, nông nghiệp hữu cơ

Theo mục tiêu cụ thể của đề án, giai đoạn 2026 - 2030 phấn đấu 100% cán bộ hội nông dân chuyên trách các cấp làm công tác hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo; 50% hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trong tỉnh được phổ biến kiến thức về khởi nghiệp sáng tạo.

Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh sẽ hướng dẫn, hỗ trợ hình thành ít nhất 50 mô hình khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp. Trọng tâm là những dự án gắn với phát triển sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

Cùng với phát triển các mô hình, Nghệ An phấn đấu hỗ trợ thành lập ít nhất 10 doanh nghiệp, 50 hợp tác xã và 150 tổ hợp tác nông nghiệp theo hướng khởi nghiệp sáng tạo. Tỉnh cũng đặt mục tiêu hình thành 1 câu lạc bộ nhà nông khởi nghiệp cấp tỉnh và 10 câu lạc bộ tại các xã, cụm xã, phường.

Giai đoạn 2026-2030, các cấp Hội Nông dân tỉnh Nghệ An sẽ hướng dẫn, hỗ trợ hình thành ít nhất 50 mô hình khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hằng năm, tỉnh sẽ tổ chức các chương trình ươm tạo nông dân khởi nghiệp sáng tạo, lựa chọn những ý tưởng, dự án triển vọng từ các cuộc thi, diễn đàn và phong trào khởi nghiệp của Hội Nông dân để hỗ trợ hoàn thiện mô hình kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị và phát triển thị trường.

Đến năm 2030, phấn đấu ít nhất 70% mô hình được hỗ trợ duy trì hoạt động sau 12 tháng; 50% mô hình có tăng trưởng doanh thu hoặc mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh; 30% mô hình xây dựng được thương hiệu, ứng dụng thương mại điện tử hoặc chuyển đổi số. Đồng thời, hình thành ít nhất 10 mô hình có khả năng nhân rộng trên địa bàn.

Mô hình trồng dược liệu, nông sản của HTX Nông dược liệu Bình Minh (Nghệ An) mang lại hiệu quả cao.

Nâng cao nhận thức cho nông dân về khởi nghiệp sáng tạo

Một trong những nhiệm vụ và giải pháp được đặt ra là tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp trong nước và ngoài tỉnh cho hội viên, nông dân.

Phát động phong trào, cổ vũ nông dân khởi nghiệp sáng tạo, khát vọng lập nghiệp, làm giàu trên quê hương. Định kỳ tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những nông dân khởi nghiệp tiêu biểu, sản xuất kinh doanh giỏi. Thường xuyên tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn kiến thức và kỹ năng về khởi nghiêp sáng tạo cho hội viên nông dân.

Bên cạnh đó, tổ chức chương trình ươm tạo nông dân khởi nghiệp sáng tạo. Tìm kiếm, phát hiện và củng cố các ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng, các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ, liên kết hợp tác theo chuỗi giá trị.

Nghệ An phấn đấu hỗ trợ thành lập ít nhất 10 doanh nghiệp, 50 hợp tác xã và 150 tổ hợp tác nông nghiệp theo hướng khởi nghiệp sáng tạo.

Các cấp Hội Nông dân sẽ hướng dẫn hội viên tiếp cận các cơ chế, chính sách và nguồn lực tài chính phù hợp; trong đó ưu tiên nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh và Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp để hỗ trợ các dự án.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các ngân hàng thương mại tư vấn, hỗ trợ hội viên tiếp cận vốn vay. Việc kết nối với doanh nghiệp, quỹ đầu tư, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ cũng được chú trọng nhằm đa dạng hóa nguồn lực cho các dự án.

Ngoài ra, xây dựng mạng lưới hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo với các tổ chức, viện nghiên cứu, trường học để triển khai đề án có hiệu quả. Trong đó, xây dựng mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức để cố vấn, đồng hành cùng các dự án khởi nghiệp… Hằng năm, triển khai các hoạt động bồi dưỡng kiến thức cho hội viên nông dân, phát huy vai trò của các cấp hội nông dân để triển khai đề án có hiệu quả.

Đề án hướng tới hình thành các mô hình sản xuất, kinh doanh có tính đổi mới, gắn với sản phẩm đặc trưng, OCOP và ứng dụng khoa học công nghệ.

UBND tỉnh Nghệ An giao Hội Nông dân tỉnh là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể và địa phương tổ chức thực hiện đề án. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật và đào tạo năng lực khởi nghiệp; Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; Sở Công Thương phối hợp phát triển kênh phân phối, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

UBND các xã, phường xây dựng, phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án, đồng thời bố trí ngân sách đề phù hợp với điều kiện tại địa phương.

Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách địa phương trong khả năng cân đối từng thời kỳ, lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, đề án, kế hoạch đã được phê duyệt và huy động các nguồn tài trợ, đóng góp hợp pháp khác.