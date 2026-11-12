Nghệ An hỗ trợ giảm đến 50% tiền thuê nhà, đất là tài sản công cho doanh nghiệp

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 76/2026/QĐ-UBND về việc quy định danh mục tài sản công cho thuê, tiêu chí, mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ, trình tự, thủ tục cho thuê nhà, đất là tài sản công trên địa bàn tỉnh. Quyết định này chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.

Trụ sở UBND Phường Vinh Lộc dôi dư sau sáp nhập chính quyền 2 cấp.

Theo Quyết định, danh mục tài sản công cho thuê để thực hiện chính sách hỗ trợ này bao gồm nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở thuộc phạm vi quản lý của tỉnh đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Đối tượng được thụ hưởng chính sách là: Doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa; Doanh nghiệp hoạt động trong các ngành công nghiệp sản xuất, gia công nguyên liệu, phụ liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp cho sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh; Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được công nhận theo quy định của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Ngoài ra, tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương được UBND các cấp giao nhiệm vụ quản lý, khai thác nhà, đất theo quy định; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác.

Doanh nghiệp thuộc đối tượng thụ hưởng sẽ được giảm 30% tiền thuê nhà (tối đa 03 năm kể từ ngày bắt đầu được hưởng chính sách) khi đáp ứng điều kiện chung sau: Tại thời điểm nộp hồ sơ thuê nhà, đất, doanh nghiệp không có khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuê tài sản công đã quá thời hạn nộp; trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép gia hạn nộp, nộp dần hoặc khoanh nợ theo quy định của pháp luật.

Mức giảm sẽ được nâng lên 50% (thời gian hỗ trợ tối đa không quá 03 năm kể từ ngày bắt đầu được hưởng chính sách hỗ trợ giảm tiền thuê nhà) nếu doanh nghiệp đáp ứng thêm một trong các tiêu chí: Mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh (dưới 24 tháng); sử dụng nhiều lao động nữ; có từ 30% lao động trở lên là người dân tộc thiểu số hoặc người khuyết tật; doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời là doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hoặc công nghiệp hỗ trợ; hoặc thuê nhà, đất tại các địa bàn cấp xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Mỗi doanh nghiệp chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ giảm tiền thuê nhà một lần đối với mỗi cơ sở nhà, đất. Trường hợp hợp đồng thuê được gia hạn, ký lại hoặc thay đổi trong thời gian hỗ trợ thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng hỗ trợ đối với thời gian còn lại trong thời hạn hỗ trợ theo quy định. Sau khi hết thời hạn hỗ trợ, doanh nghiệp không được tiếp tục hưởng chính sách hỗ trợ đối với cơ sở nhà, đất đó, kể cả trường hợp ký lại, gia hạn hoặc thay đổi hợp đồng thuê.

Đáng chú ý, chính sách này không áp dụng hỗ trợ giảm tiền thuê nhà đối với các cơ sở nhà, đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với các tuyến đường sau: Trường Thi, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, đường Nguyễn Văn Cừ, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Sỹ Sách, Quang Trung, Lê Lợi, Trần Phú và đại lộ Lê Nin thuộc địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú. Đường Bình Minh và đường Nguyễn Sinh Cung (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Bình Minh) thuộc địa bàn phường Cửa Lò.