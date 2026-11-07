Nghệ An hàng loạt trâu, bò ở xã miền núi chết chưa rõ nguyên nhân

Một con trâu của người dân xã Hữu Kiệm có dấu hiệu bị bệnh. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Từ ngày 3-6/11, xã Hữu Kiệm ghi nhận 25 con trâu, bò bị chết, nghi dịch bệnh. Trong đó, bản Khe Nạp bị chết 21 con trâu (17 con trâu trưởng thành, 4 con nghé), bản Bảo Nam ghi nhận 3 con bò và bản Na Lượng có một con bò chết.

Hầu hết trâu, bò chết đều xảy ra ở các hộ chăn thả trong rừng. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Trong ngày 7/11 trên địa bàn ghi nhận thêm 4 con trâu chết, nâng tổng số gia súc chết lên 29 con.

Ông Đặng Đức Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hữu Kiệm cho hay: Sau khi nghe báo cáo từ các bản, Ủy ban nhân dân xã đã cử cán bộ vào tận nơi ghi nhận tình hình. Hầu hết trâu, bò chết đều xảy ra ở các hộ chăn thả trong rừng. Ủy ban nhân dân xã Hữu Kiệm đã có báo cáo nhanh gửi Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An, đồng thời thực hiện lấy mẫu sinh phẩm gửi đi xét nghiệm, tìm nguyên nhân.

Cán bộ xã Hữu Kiệm kiểm tra đàn trâu của một hộ dân. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Theo phản ánh của người dân, buổi sáng, đàn trâu bò vẫn khỏe mạnh, không có triệu chứng bất thường. Đến chiều, khi vào khu vực khoanh nuôi để cho ăn, người dân phát hiện nhiều trâu, bò có nhiều triệu chứng bất thường như: Sưng cổ, sủi bọt mép, khó thở, chướng bụng rồi chết. Khi mổ ra, phổi của trâu, bò bị đen.

"Thời điểm này, số trâu bò chết với các triệu chứng kể trên chiếm 2-3% tổng đàn của cả xã và có xu hướng tăng lên, khiến người dân rất lo lắng", đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Hữu Kiệm thông tin.