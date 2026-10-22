Nghệ An - Hàn Quốc: Kiến tạo xung lực mới, tiến sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu

Mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng công nghiệp

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Hàn Quốc vững vàng khẳng định vị thế là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của tỉnh Nghệ An. Phát huy tối đa lợi thế về hạ tầng đồng bộ, không gian công nghiệp mở rộng và nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn kỹ thuật sẽ là "chìa khóa vàng" để hai bên khai thác trọn vẹn dư địa hợp tác. Mối quan hệ này không chỉ bó hẹp ở dòng vốn đầu tư trực tiếp mà đã lan tỏa, gắn kết sâu sắc vào hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất công nghiệp bứt phá trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị kết nối Nghệ An - Hàn Quốc vừa diễn ra tại Seoul mở ra cơ hội hợp tác trong công nghệ tương lai, năng lượng sạch.

Theo báo cáo từ Sở Công thương Nghệ An, tính riêng năm 2025, cán cân thương mại hai bên đạt những cột mốc ấn tượng: Kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An sang Hàn Quốc đạt 479,9 triệu USD; ở chiều ngược lại, nhập khẩu đạt 302,6 triệu USD. Hiện xứ sở Kim Chi đang là thị trường quốc tế lớn thứ 4 của tỉnh, chiếm tới 10,18% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu toàn địa phương.

Sự luân chuyển hàng hóa này phản ánh một thực tế: Nghệ An đã trở thành một mắt xích kết nối chặt chẽ với thị trường Hàn Quốc trong chuỗi cung ứng. Hàng hóa nhập khẩu đóng vai trò là nguồn nguyên liệu đầu vào cốt lõi phục vụ sản xuất nội địa, trong khi các sản phẩm công nghiệp chế tạo, điện tử của Nghệ An quay trở lại đem về nguồn thu ngoại tệ lớn cho ngân sách.

Dấu ấn dòng vốn FDI tỷ USD và triết lý "Hài hòa lợi ích"

Tính đến nay, các nhà đầu tư Hàn Quốc đang vận hành 27 dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng số vốn đăng ký lên tới 2,445 tỷ USD. Con số này chiếm 26,3% tổng vốn và 15,7% tổng số dự án FDI toàn tỉnh, đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia đứng thứ hai về đầu tư tại Nghệ An (chỉ sau nhóm thị trường Trung Quốc).

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, phần lớn các dự án của doanh nghiệp Hàn Quốc đều có tốc độ giải ngân nhanh và hoạt động cực kỳ ổn định. Sự hiện diện của các tập đoàn đầu tàu như BSE, Kyungshin, Sangwoo, hay Haivina Kim Liên không chỉ giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động mà còn từng bước định hình, kéo theo các doanh nghiệp vệ tinh nội địa cùng phát triển.

Nghệ An thu hút đầu tư gắn phát triển khu công nghiệp cùng hoàn thiện hạ tầng năng lượng, giao thông và các điều kiện môi trường.

"Chúng tôi rất trân trọng sự đồng hành, tạo điều kiện từ các ban, ngành tỉnh Nghệ An trong suốt chặng đường từ năm 2018 đến nay tại KCN VSIP. Để phát triển bền vững, Sangwoo luôn đặt yếu tố con người làm trọng tâm, tuân thủ nghiêm túc các chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước. Tin rằng cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đều đánh giá rất cao sự thông thoáng và an toàn của môi trường đầu tư tại xứ Nghệ."

Đặc biệt, dòng vốn FDI Hàn Quốc đang dịch chuyển mạnh mẽ sang lĩnh vực hạ tầng chiến lược. Điển hình là siêu dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập (công suất 1.500 MW, tổng vốn đầu tư 2,25 tỷ USD) do Tập đoàn SK liên doanh cùng PV Power và NASU đầu tư. Dự án này được kỳ vọng sẽ trở thành "bệ đỡ" bảo đảm an ninh năng lượng, tạo động lực kéo các nhà đầu tư thứ cấp công nghệ cao về với tỉnh.

Khai phá dư địa từ hạ tầng số và nguồn nhân lực vàng

Nghệ An đang sở hữu những lợi thế cạnh tranh vượt trội để tiếp tục đón làn sóng đầu tư mới từ Hàn Quốc vào các lĩnh vực bán dẫn, năng lượng sạch và kinh tế số. Hạ tầng giao thông tích hợp: Tuyến cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1, đường sắt kết hợp cùng Cảng hàng không quốc tế Vinh đang được mở rộng nâng cấp tạo nên mạng lưới giao thương thông suốt. Hệ thống cảng nước sâu Cửa Lò và cảng Đông Hồi mở ra triển vọng đưa Nghệ An thành trung tâm logistics kết nối sâu với Lào và Đông Bắc Thái Lan.

Không gian công nghiệp rộng mở: Khu kinh tế Đông Nam được phê duyệt mở rộng quy mô lên hơn 104.000 ha. Tỉnh có 11 KCN lớn với 1.220 ha đất sạch sẵn sàng cho thuê, 100% các KCN đang vận hành đều sở hữu hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn, đáp ứng các tiêu chí môi trường khắt khe. Lực lượng lao động dồi dào hơn 1,635 triệu người, bổ sung đều đặn 45.000 lao động mỗi năm.

Lợi thế cạnh tranh đặc biệt: Nghệ An dẫn đầu cả nước về số lượng lao động làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS với khoảng 13.000 người. Đây là nguồn nhân lực vàng có sẵn tác phong công nghiệp, am hiểu ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, sẵn sàng phục vụ các dự án công nghệ cao.

Phối cảnh tổng thể dự án nhà máy điện LNG Quỳnh Lập

Khơi thông "điểm nghẽn" kỹ thuật để bứt phá dài hạn

Dù đạt được nhiều thành tựu vượt bậc, mối quan hệ hợp tác thương mại song phương vẫn đối mặt với những rào cản mang tính kỹ thuật. Sở Công Thương nhìn nhận các mặt hàng nông sản thế mạnh của Nghệ An hiện vẫn rất khó tiếp cận thị trường Hàn Quốc dù có lợi thế về ưu đãi thuế quan. Nguyên nhân chính xuất phát từ các quy định kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và kiểm định an toàn sinh học ngặt nghèo từ phía nước bạn. Việc đầu tư chuẩn hóa quy trình này vô hình trung làm gia tăng chi phí sản xuất, trực tiếp làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp nội địa.

"Để hiện thực hóa định hướng mở rộng hợp tác vào các ngành công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn và nông nghiệp công nghệ cao, Nghệ An cần sự vào cuộc chủ động hơn từ phía các cơ quan đại diện. Chúng tôi kỳ vọng Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh hỗ trợ, cung cấp thông tin thị trường kịp thời để doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án sản xuất, nâng cấp quy trình kiểm soát chất lượng đạt chuẩn nhập khẩu quốc tế”.

Mở rộng không gian kinh tế, kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch và giải quyết dứt điểm các bài toán về tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ là đòn bẩy chiến lược. Sự đồng lòng của chính quyền cùng tư duy đổi mới của các doanh nghiệp sẽ đưa mối quan hệ hợp tác Nghệ An - Hàn Quốc trở thành hình mẫu tiêu biểu cho sự thịnh vượng và phát triển bền vững.

Cơ cấu trao đổi hàng hóa Nghệ an - Hàn Quốc: Xuất khẩu chủ lực: Thiết bị, linh kiện điện tử (175,7 triệu USD) ➔ Dệt may (152,4 triệu USD) ➔ Dây & cáp điện (98,4 triệu USD) ➔ Tôn thép (20,9 triệu USD). Nhập khẩu đầu vào: Nguyên phụ liệu dệt may, da giày (99,3 triệu USD) ➔ Nguyên liệu sản xuất (71,1 triệu USD) ➔ Nhôm cuộn (34,4 triệu USD) ➔ Máy móc, thiết bị (28,6 triệu USD).