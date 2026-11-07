Nghệ An: Hai chú cháu tử vong khi làm việc tại mỏ đá

Mỏ đá nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

Tối 7/11, một lãnh đạo UBND xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn tại mỏ đá làm 2 người tử vong. Hai nạn nhân được xác định là anh Đ.V.H. (42 tuổi) và người cháu Đ.V.H. (26 tuổi).

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào 15h cùng ngày. Thời điểm trên, hai chú cháu đang làm việc cho một công ty trên địa bàn. Trong lúc leo lên núi đá để làm việc, cả hai bất ngờ bị rơi xuống. Vụ tai nạn khiến người chú 42 tuổi tử vong tại chỗ.

Người cháu 26 tuổi bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Lãnh đạo UBND xã Bạch Hà cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã báo cáo cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.