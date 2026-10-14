Nghệ An: Gỡ nút thắt mặt bằng, khơi thông đường Kim Đồng

Gỡ điểm nghẽn giao thông từ những vướng mắc mặt bằng

Đoạn cuối tuyến Kim Đồng, từ nhà văn hóa khối Yên Bình cũ đến đường Hermann Gmeiner (phường Trường Vinh, Nghệ An), vẫn là điểm nghẽn giao thông sau nhiều năm triển khai dự án mở rộng.

Trong khi áp lực đi lại ngày càng tăng, tiến độ dự án bị cản trở bởi công tác giải phóng mặt bằng và việc tháo gỡ những vướng mắc này là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Vướng mặt bằng, dự án mở rộng đường Kim Đồng, phường Trường Vinh không thể hoàn thiện nhiều năm nay.

Ông Bùi Ngọc Hà, Bí thư khối 5 Hưng Phúc, phường Trường Vinh cho biết, đoạn đường Kim Đồng qua khối Yên Bình cũ, nay là khối 5 Hưng Phúc, là tuyến kết nối khu dân cư đông đúc với mạng lưới giao thông khu vực.

Tuy nhiên, mặt đường hẹp, nhiều ngõ dân sinh đấu nối trực tiếp khiến việc đi lại gặp khó khăn, nhất là vào giờ cao điểm và thời gian đưa đón học sinh.

Với khoảng 200 hộ dân sinh sống trong khu vực cùng 3 trường học ở gần tuyến, nhu cầu đi lại qua đoạn đường dài hơn 100m này khá lớn.

Trong khi đó, lòng đường chỉ rộng hơn 3m nên mỗi khi ô tô lưu thông, xe máy, xe đạp và người đi bộ đều phải di chuyển dè chừng, nhường đường cho nhau. Tình trạng này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân.

Theo ông Hà, việc dự án kéo dài qua nhiều năm không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân mà còn khiến nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến tiếp tục hiện hữu.

Người dân khối Yên Bình đã nhiều lần kiến nghị sớm hoàn thành dự án, bởi điều mong mỏi không chỉ là một tuyến đường rộng hơn mà còn là điều kiện đi lại an toàn, thuận tiện trong khu dân cư đông đúc.

Đơn vị thi công đã tập kết, vật liệu, phương tiện để chuẩn bị triển khai thi công đường mở rộng Kim Đồng khi đã có mặt bằng.

Trong bối cảnh đô thị phát triển, lưu lượng phương tiện gia tăng, việc mở rộng đường Kim Đồng không đơn thuần là nâng cấp một tuyến đường dân sinh mà còn nhằm khắc phục điểm nghẽn trong kết nối giao thông, từng bước hoàn thiện hạ tầng khu vực.

Vì vậy, tiến độ giải phóng mặt bằng có ý nghĩa quyết định đối với việc triển khai đồng bộ và phát huy hiệu quả của dự án.

Chị Nguyễn Thị Chung, Giám đốc Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Chung Nguyên, cho biết, dự án mở rộng đường Kim Đồng có chiều dài khoảng 433,8m, điểm đầu giao đường Nguyễn Văn Cừ, điểm cuối giao đường Hermann Gmeiner.

Theo quy mô được phê duyệt, nền đường rộng 18m, trong đó mặt đường rộng 9m, vỉa hè mỗi bên rộng 4,5m. Tổng mức đầu tư được UBND TP. Vinh cũ phê duyệt năm 2022 là 35,88 tỷ đồng.

Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành hơn 300m tuyến đường, đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến giáp nhà văn hóa khối Yên Bình cũ. Tuy nhiên, đoạn cuối tiếp giáp đường Hermann Gmeiner vẫn còn vướng mặt bằng, khiến việc thi công chưa thể tiếp tục.

Đến nay, 8/10 hộ đã gia đình hoàn thiện công tác di dời bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công đường Kim Đồng.

Theo chị Chung, thời gian gần đây, nhờ sự vào cuộc của chính quyền phường Trường Vinh và các cấp, ngành liên quan, công tác giải phóng mặt bằng đã có chuyển biến.

Để sẵn sàng triển khai phần tuyến còn lại, công ty đã tập kết cấu kiện, vật liệu và máy móc, chuẩn bị thi công trong những ngày tới. Nhà thầu xác định mặt bằng được bàn giao đến đâu sẽ tiếp nhận và tổ chức thi công đến đó.

Nếu chủ đầu tư bàn giao mặt bằng sớm, nhà thầu sẽ tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trước Tết Nguyên đán để người dân đi lại thuận tiện hơn.

Tập trung xử lý các hộ còn vướng, sớm triển khai thi công đồng bộ

Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn cuối tuyến, công tác giải phóng mặt bằng đang được chính quyền phường Trường Vinh và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện.

Theo ông Nguyễn Đức Thiện, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Trường Vinh, để triển khai đoạn hơn 100m còn lại, cơ quan chức năng phải thu hồi 10 thửa đất ở, đất vườn của 10 hộ gia đình, cá nhân tại khối Yên Bình, phường Hưng Phúc cũ, nay thuộc phường Trường Vinh, với tổng diện tích 2.196,7m².

Đến nay, 8/10 hộ đã nhận tiền bồi thường và đang thực hiện bàn giao mặt bằng, 2 hộ còn lại chưa hoàn tất việc bàn giao mặt bằng. Tổng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án hơn 40 tỷ đồng.

Cấu kiện bê tông đã tập kết sẵn sàng để thi công mở rộng đoạn hơn 100m còn lại của đường Kim Đồng, phường Trường Vinh.

Theo ông Thiện, trong hai hộ chưa bàn giao mặt bằng, hộ bà Tạ Thị Do đã nhận tiền bồi thường và dự kiến chuyển đi trong tháng 10/2026. Riêng hộ bà Tăng Thị Sâm chưa thống nhất với mức giá bồi thường và phương án bố trí tái định cư.

Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động để các gia đình sớm thống nhất phương án, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu triển khai dự án.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường đang phối hợp với các lực lượng chức năng, huy động lực lượng đô thị, đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng cùng máy móc, phương tiện hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ nhà cửa, thu gom vật liệu và di dời tài sản an toàn.

Việc hỗ trợ trực tiếp giúp người dân giảm bớt khó khăn trong quá trình di dời, đồng thời đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng.

Vẫn còn hai hộ gia đình chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để tháo dỡ di dời tài sản, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, hiện chính quyền phường Trường Vinh đang nỗ lực xử lý, phấn đấu hoàn thành công tác mặt bằng trong tháng 11/2026.

Ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó chủ tịch UBND phường Trường Vinh (Nghệ An) cho biết: So với giai đoạn trước, khối lượng công việc còn lại đã thu hẹp đáng kể. Đối với hộ còn vướng mắc về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phường tiếp tục tiếp nhận kiến nghị, tổ chức đối thoại, giải thích chính sách và làm rõ những nội dung chưa thống nhất để tìm phương án xử lý phù hợp quy định.

Mục tiêu là bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, đồng thời hạn chế phát sinh vướng mắc mới làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Theo ông Phong, với mục tiêu đặt ra, địa phương phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao cho nhà thầu trong tháng 11/2026 để tiếp tục thi công, hoàn thành dự án theo tiến độ đề ra.

Khi được hoàn thiện đồng bộ, đường Kim Đồng sẽ cải thiện khả năng lưu thông, giảm tình trạng thắt hẹp tại khu vực khối 5 Hưng Phúc, tạo điều kiện kết nối thuận lợi hơn giữa các ngõ dân sinh với những tuyến đường lân cận. Hệ thống vỉa hè được đầu tư theo quy hoạch cũng góp phần bảo đảm không gian đi bộ an toàn, nâng cao chất lượng hạ tầng và cảnh quan khu dân cư.

Việc giải quyết những vướng mắc còn lại về mặt bằng là bước quan trọng để dự án chuyển sang giai đoạn thi công hoàn thiện, bảo đảm công trình được triển khai đồng bộ, phát huy hiệu quả đầu tư và đáp ứng mong mỏi của người dân.