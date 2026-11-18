Gỡ vướng mặt bằng, tăng tốc thi công giai đoạn 2

Theo ông Nguyễn Thế Đức, Chỉ huy trưởng công trường, Công ty CP xây dựng Tây An (đơn vị thi công dự án), giai đoạn 2 thi công gần 400m, từ đường hiện hữu đến bờ sông Vinh, thời hạn hoàn thành tháng 4/2027. Dù đoạn tuyến không lớn, nhưng khối lượng công việc còn lại khá nhiều, trong khi tiến độ đang chịu áp lực từ việc bàn giao mặt bằng.

Sau nhiều năm chậm tiến độ, dự án đường Lê Mao kéo dài tại phường Trường Vinh (Nghệ An) đã triển khai trở lại.

Ông Đức cho biết: Nhà thầu đang rà soát lại đường găng tiến độ, xây dựng phương án thi công theo từng hạng mục để bảo đảm thời gian hoàn thành. Nếu tháng 11/2026 được bàn giao toàn bộ mặt bằng, đơn vị sẽ đẩy nhanh thi công nền đường, phấn đấu hoàn thành trước 30/12. Các hạng mục điện, thoát nước và hào kỹ thuật dự kiến hoàn thành trước ngày 30/3/2027 và sẽ kịp hoàn thành toàn tuyến trong tháng 4/2027.

Tuy nhiên, tiến độ dự án trong những tháng tới phụ thuộc lớn vào khả năng bàn giao mặt bằng. Nếu các vị trí vướng mắc được giải quyết dứt điểm trong tháng 11, nhà thầu mới có điều kiện tổ chức thi công đồng bộ, tránh chia nhỏ mặt bằng, thi công ngắt quãng.

Mặt bằng dự án đường Lê Mao kéo dài giai đoạn 2 bàn giao đến đâu, nhà thầu thi công đến đó.

Ông Nguyễn Đức Thiện, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Trường Vinh cho biết: Giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp khoảng 35 tỷ đồng, kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 100 tỷ đồng, còn lại là các chi phí khác. Điều này cho thấy mặt bằng là khâu có ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai dự án.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành. Trong 28 hộ gia đình cần phải giải phóng mặt bằng, chỉ còn một số vướng mắc liên quan đến 3 hộ dân khối Vinh Tân 4 đề xuất bố trí thêm suất tái định cư và đã được UBND tỉnh Nghệ An thống nhất chủ trương giải quyết ngày 3/11/2026, theo đề xuất của UBND phường Trường Vinh và Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Nhà thầu Tây An đã thi công hệ thống thoát nước tuyến đường Lê Mao kéo dài giai đoạn 2.

Theo ông Thiện, hiện 2 hộ, gồm hộ bà Nguyễn Thị Khương và hộ bà Trần Thị Liên đã thống nhất, chuẩn bị bàn giao mặt bằng. Riêng hộ ông Võ Đình Trọng chưa thống nhất bàn giao mặt bằng. Địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động để hộ dân sớm bàn giao trong tháng 11/2026, tạo điều kiện cho nhà thầu thi công.

Việc tỉnh thống nhất chủ trương tháo gỡ là cơ sở để địa phương hoàn thiện các thủ tục còn lại. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra là phải sớm chuyển chủ trương thành mặt bằng thực tế, tránh ảnh hưởng đến kế hoạch thi công. Khi mặt bằng được bàn giao đầy đủ, nhà thầu cần tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục, bảo đảm tiến độ các hạng mục và chất lượng công trình.

Đến hiện tại còn một hộ chưa thống nhất bàn giao mặt bằng, phường Trường Vinh sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động để hộ dân sớm bàn giao trong tháng 11/2026.

Ông Nguyễn Hữu Thắng, trú tại khối Vinh Tân 4, phường Trường Vinh, cho biết: Dự án đường Lê Mao kéo dài giai đoạn 2 chậm triển khai trong thời gian dài khiến việc kết nối giao thông chưa hoàn thiện, ảnh hưởng đến sinh hoạt và cảnh quan khu dân cư.

Theo ông Thắng, người dân mong những vướng mắc còn lại sớm được giải quyết, công trình được thi công và hoàn thành đúng kế hoạch. Công trình hoàn thành không chỉ giúp cải thiện điều kiện đi lại mà còn góp phần kết nối giao thông, chỉnh trang khu dân cư sau nhiều năm chờ đợi.

Hoàn thiện thủ tục, chuẩn bị khởi công giai đoạn 3

Dự án dừng từ năm 2008, đến nay, giai đoạn 2 dự án đường Lê Mao kéo dài đã được triển khai trở lại và giai đoạn 3 hiện đang được các cấp ngành tập trung đẩy nhanh các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Đây là đoạn tuyến nối tiếp dài khoảng 1,2km, điểm đầu tại đường ven sông Vinh, điểm cuối tại quốc lộ 1 tuyến tránh Vinh. Dự án thuộc hợp phần 1 của Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Nghệ An làm chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Ánh, Trưởng phòng Dự án 1, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Nghệ An cho biết: Hiện gói thầu hợp phần 1 (giai đoạn 3 dự án đường Lê Mao kéo dài) đang trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở. Sau đó, chủ đầu tư sẽ tiếp tục hoàn thiện, phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công và dự toán để tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Theo ông Ánh, dự kiến việc phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công và dự toán hoàn thành trong tháng 11/2026. Trong tháng 12/2026, chủ đầu tư sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu, phấn đấu đầu năm 2027 triển khai thi công. Thời gian thực hiện hợp đồng 24 tháng, dự kiến hoàn thành tháng 12/2028.

Các cấp ngành Nghệ An đang phấn đấu sớm hoàn thành dự án đường Lê Mao kéo dài giai đoạn 2 và hướng tới khởi công giai đoạn 3 đầu năm 2027.

Theo ông Ánh, các bước điều chỉnh thiết kế, phê duyệt dự toán và lựa chọn nhà thầu được triển khai trong thời gian khá sát nhau. Vì vậy, chủ đầu tư cần chủ động phối hợp với các sở, ngành, kịp thời xử lý vướng mắc trong quá trình thẩm định, phê duyệt; đồng thời chuẩn bị sớm hồ sơ lựa chọn nhà thầu, tránh kéo dài thời gian giữa các bước.

Theo thiết kế, tuyến đường có mặt cắt rộng tới 48m, gồm đường giao thông, vỉa hè, hào kỹ thuật, điện chiếu sáng và cầu bắc qua sông Vinh. Khi hoàn thành, toàn tuyến dài gần 3km, kết nối khu vực phía Nam đô thị Vinh với đường tránh Vinh, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Đường Lê Mao kéo dài chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi các đoạn tuyến được hoàn thành đồng bộ, kết nối thông suốt. Đây cũng là điều người dân mong đợi sau nhiều năm dự án chậm triển khai.

Dự án đường Lê Mao kéo dài được triển khai qua nhiều giai đoạn, với những thay đổi về hình thức đầu tư và chủ đầu tư.

Giai đoạn 1 được thi công từ năm 2008, tổng chiều dài tuyến 1,5km. Công trình ban đầu được đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), do Handico 30 làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, sau khi thi công được hơn 1km, dự án gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời chính sách đầu tư theo hình thức BT bị dừng lại và dự án không thể triển khai.

Đến năm 2021, UBND tỉnh Nghệ An chuyển phần còn lại (giai đoạn 2) của dự án sang hình thức đầu tư công và giao UBND TP Vinh làm chủ đầu tư nhưng vẫn không thể triển khai vì vướng mặt bằng, cho đến hiện tại mới được UBND phường Trường Vinh triển khai trở lại.

Giai đoạn 3 thuộc hợp phần 1 của Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB). Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2027 - 2030. Trong đó, đường Lê Mao kéo dài được đầu tư tiếp với chiều dài khoảng 1,2km, điểm đầu tại đường ven sông Vinh, điểm cuối tại quốc lộ 1 tuyến tránh Vinh, do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Nghệ An làm chủ đầu tư.