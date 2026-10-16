Nghệ An gỡ điểm nghẽn tại các dự án tái định cư vùng lũ Mỹ Lý

Ngày 16/10, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh vừa yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND xã Mỹ Lý tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án tái định cư khẩn cấp trên địa bàn.

Bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý tan hoang sau trận lũ lịch sử tháng 7/2025, nhiều nhà cửa bị vùi lấp, hư hỏng nặng. Ảnh: V. Đồng.

Sau trận lũ lịch sử tháng 7/2025, nhiều nhà cửa, công trình và đường giao thông tại Mỹ Lý bị tàn phá, khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Việc sớm hoàn thành các khu tái định cư có ý nghĩa quan trọng trong việc bố trí nơi ở an toàn, giúp các hộ mất nhà từng bước ổn định cuộc sống.

Theo báo cáo, các dự án đang gặp vướng mắc về hồ sơ, thiết kế và thi công. Tại khu tái định cư Xiềng Tắm, phương án điều chỉnh dự kiến giảm số lô đất từ 98 xuống 63 lô nhằm tăng diện tích mỗi lô và loại bỏ những vị trí có nguy cơ sạt lở. Dự án mới giải ngân 28,85% vốn.

Tuyến đường vào các bản ở xã Mỹ Lý bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng sau lũ, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Ảnh: V. Đồng

Tại khu tái định cư Xằng Trên, dù đã đào nền khoảng 80/82 lô, nhưng mới có 17 lô được san nền hoàn chỉnh. Các hạng mục kè chắn, thoát nước, cấp điện và nước sinh hoạt chưa đồng bộ. Tỷ lệ giải ngân đạt 22,97%.

Trong khi đó, dự án tại bản Yên Hòa chưa được phê duyệt do hồ sơ thiết kế cần hoàn thiện. Tại bản Cha Nga, khối lượng đào đắp, san nền đạt trên 48%, nhưng nhà thầu đã tạm dừng thi công để chờ hồ sơ điều chỉnh thiết kế.

Trước thực trạng trên, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, xử lý vướng mắc kỹ thuật, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện từng dự án. Các công trình phải bảo đảm chất lượng, an toàn và đồng bộ hạ tầng thiết yếu.

Đáng chú ý, những khu vực đã hoàn thành các hạng mục thiết yếu, bảo đảm an toàn và đủ điều kiện cần được nghiệm thu, bàn giao từng phần để người dân sớm xây dựng nhà ở, không phải chờ toàn bộ dự án hoàn thành.

Việc tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ tái định cư không chỉ giúp các công trình sớm hoàn thành mà còn góp phần giảm nguy cơ mất an toàn do thiên tai, tạo điều kiện để người dân Mỹ Lý ổn định cuộc sống lâu dài.