Tham dự buổi làm việc về phía Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An có ông Nguyễn Đình Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, ông Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Công tác xã hội. Về phía Báo Đại đoàn kết có Nhà báo Hồ Xuân Hoàng, Phụ trách Văn phòng khu vực Trung Trung bộ, cùng cán bộ, phóng viên trong khu vực.

Đại diện Báo Đại đoàn kết khu vực Trung Trung bộ đã tặng hoa, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026). Ảnh: ĐB

Trước buổi làm việc, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026), đại diện Báo Đại đoàn kết khu vực Trung Trung bộ đã tặng hoa, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An.

Mở đầu hội nghị, ông Hồ Xuân Hoàng, Phụ trách Văn phòng báo Đại đoàn kết khu vực Trung Trung bộ cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại Công văn số 1577/MTTW-BTT ngày 23/9/2026 về việc phối hợp thực hiện Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa” năm 2026, Báo Đại đoàn kết được giao làm đầu mối chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) triển khai Chương trình.

Đại diện Ban Thường trực và Ban Tuyên giáo, Công tác xã hội (Cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An) tham dự buổi làm việc. Ảnh: Điền Bắc

Ngày 16/10, Báo Đại đoàn kết ban hành Công văn số 259/CV-ĐĐK-BTT gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố, đề nghị giới thiệu những cá nhân tiêu biểu tham gia Chương trình.

Ngày 10/11 Báo nhận được Công văn số 1611 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, giới thiệu 10 cá nhân có đóng góp nổi bật trên nhiều lĩnh vực, đại diện cho các tầng lớp nhân dân.

Đại điện lãnh đạo, phóng viên Báo Đại đoàn kết khu vực Trung Trung bộ tham dự hội nghị. Ảnh: Điền Bắc

Theo ông Hoàng, tiếp nối kết quả tích cực của năm 2025, Chương trình năm nay được triển khai trên phạm vi toàn quốc, hướng tới phát hiện, tôn vinh những con người có đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đó có thể là những cá nhân lặng lẽ cống hiến bằng sự tử tế, bền bỉ, tinh thần trách nhiệm và ý chí đổi mới; những người khơi dậy niềm tin, tiếp thêm động lực để cộng đồng cùng hành động vì những điều tốt đẹp.

Ông Hồ Xuân Hoàng, Phụ trách Văn phòng khu vực Trung Trung bộ phát biểu đề dẫn tại buổi làm việc. Ảnh: ĐB

“Chương trình ‘Vinh danh Người truyền lửa’ năm 2026 được triển khai trên phạm vi toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước bằng sự tử tế, bền bỉ và tinh thần đổi mới. Qua đó, chương trình lan tỏa những giá trị tích cực, khơi dậy lòng yêu nước, trách nhiệm xã hội và khát vọng vươn lên trong cộng đồng”, ông Hoàng nhấn mạnh.

ông Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An phát biểu trao đổi về giải thưởng Vinh danh Người truyền lửa năm 2026. Ảnh: ĐB

Để việc tôn vinh có sức lan tỏa rộng rãi, ông Hoàng cho rằng quá trình lựa chọn cần quan tâm đến tính đại diện giữa các tỉnh, thành phố, vùng miền, thế hệ, giới tính và ngành nghề.

Đặc biệt, cần khuyến khích giới thiệu những tấm gương thầm lặng từ cơ sở, từ xã, phường và khu dân cư những người có thể không xuất hiện nhiều trên truyền thông nhưng đang góp sức bền bỉ cho cộng đồng bằng những việc làm cụ thể.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, đánh giá tính nhân văn của giải thưởng Vinh danh Người truyền lửa. Chương trình năm 2026 là sự tiếp nối ý nghĩa của lần tổ chức đầu tiên. Đây là dịp ghi nhận những cá nhân có đóng góp tích cực, đồng thời lan tỏa các giá trị cao đẹp, tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia trong đời sống xã hội.

Ông Nguyễn Đăng Hiệp, Trưởng Ban Tuyên giáo, Công tác xã hội, Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An khẳng định tiếp tục phối hợp với Báo Đại đoàn kết thực hiện thành công Chương trình. Ảnh: ĐB

Với Nghệ An, sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và văn bản phối hợp của Báo Đại đoàn kết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp triển khai theo tiêu chí, thể lệ của Ban Tổ chức.

"Tỉnh đã lựa chọn, giới thiệu 10 ứng viên thuộc 6 lĩnh vực. Theo ông Thành, mỗi ứng viên đều có những đóng góp đáng ghi nhận cho cộng đồng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội", ông Thành nói.

Nghệ An có nhiều cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực; hằng năm, địa phương cũng tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh những điển hình tích cực. Bởi vậy, việc giới thiệu ứng viên tham gia Chương trình được thực hiện trên cơ sở rà soát, cân nhắc, bám sát các tiêu chí và thể lệ, hướng tới lựa chọn những nhân vật thật sự tiêu biểu, có câu chuyện và đóng góp cụ thể.

Ông Thành bày tỏ mong muốn, sau khi danh sách ứng viên được thẩm định, lựa chọn, Báo Đại đoàn kết sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương xây dựng những bài viết sâu sắc về từng cá nhân. Qua đó, những câu chuyện về hành trình cống hiến, tinh thần vượt khó và trách nhiệm với cộng đồng sẽ đến gần hơn với bạn đọc, khơi gợi sự đồng cảm và khuyến khích những việc làm tử tế được tiếp nối.

Đại diện Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An trao danh sách hồ sơ các ứng viên cho Báo Đại đoàn kết tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo của giải thưởng Vinh danh Người truyền lửa năm 2026. Ảnh: ĐB

Tại buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi về tiêu chí lựa chọn, nguồn giới thiệu ứng viên, quy trình xác minh thông tin, đầu mối phối hợp và kế hoạch triển khai tại địa phương. Các ý kiến thống nhất rằng, mỗi hồ sơ cần được xem xét kỹ lưỡng, bảo đảm tính khách quan, chính xác; câu chuyện về ứng viên cần phản ánh chân thực việc làm, đóng góp và giá trị mà họ mang lại cho cộng đồng.

Ông Nguyễn Đăng Hiệp, Trưởng Ban Tuyên giáo, Công tác xã hội, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, cho biết Ban sẽ tiếp tục phối hợp với Báo Đại đoàn kết trong quá trình thực hiện các bài viết về ứng viên, đồng thời trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh.

Ngoài ra, các ý kiến thống nhất sau khi bài viết được đăng tải, các kênh truyền thông và mạng xã hội của mỗi đơn vị sẽ cùng chia sẻ để câu chuyện về những “người truyền lửa” được lan tỏa rộng hơn.

Đại diện hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: ĐB

Riêng báo Đại đoàn kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, cử phóng viên tìm hiểu, xác minh thông tin và phản ánh các ứng viên bằng những bài viết chân thực, giàu hình ảnh. Qua từng câu chuyện, Chương trình không chỉ ghi nhận những đóng góp đã có, mà còn góp phần khơi dậy tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và khát vọng cống hiến để những việc tốt được nhìn thấy, trân trọng và truyền cảm hứng trong cộng đồng.