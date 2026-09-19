Nghệ An giao hơn 2.200 chỉ tiêu giáo viên, nhân viên hợp đồng

Giờ học của cô trò Trường Tiểu học Vinh Phú 1 (phường Vinh Phú, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Hợp đồng tối đa 9 tháng

Việc phân bổ chỉ tiêu được thực hiện theo Quyết định số 3841/QĐ-UBND ngày 21/8/2026 của UBND tỉnh Nghệ An về giao số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 235/2026/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh năm 2026 và 2027.

Trong tổng số 2.253 chỉ tiêu, các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT được giao 328 chỉ tiêu. THPT Trần Quốc Hoàn có số lượng cao nhất với 64 chỉ tiêu. Một số trường THPT khác được giao từ 8-10 chỉ tiêu, như THPT Huỳnh Thúc Kháng, THPT Hà Huy Tập, THPT Lê Viết Thuật cùng 10 chỉ tiêu; THPT Hoàng Mai 9 chỉ tiêu và THPT Hoàng Mai 2 là 8 chỉ tiêu.

Khối xã, phường được giao số lượng lớn nhất, với 1.925 chỉ tiêu. Chỉ tiêu tập trung tại những địa bàn có quy mô dân số lớn, mạng lưới trường học rộng, chủ yếu ở các trường mầm non, tiểu học và THCS.

Quỳnh Mai và Trường Vinh là hai địa phương được giao nhiều nhất, cùng 60 chỉ tiêu. Tại Quỳnh Mai, chỉ tiêu gồm 26 vị trí ở khối THCS, 21 ở tiểu học và 13 ở mầm non. Trường Vinh cũng được giao 60 chỉ tiêu, trong đó THCS 31, tiểu học 15 và mầm non 14.

Việc giao chỉ tiêu tuyển dụng lao động hợp đồng nhằm bổ sung giáo viên, nhân viên cho các trường học. Ảnh: Hồ Lài

Xã Quỳnh Phú được giao 48 chỉ tiêu, đứng thứ ba trong nhóm xã, phường có số lượng hợp đồng cao. Các trường THCS thuộc mô hình THCS và THPT được giao phổ biến 3-5 chỉ tiêu/trường.

Trong khi đó, phần lớn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên được giao một chỉ tiêu.

Theo Sở GD&ĐT, việc phân bổ chỉ tiêu nhằm góp phần bảo đảm tỷ lệ giáo viên/lớp ở các cấp học, gồm 2,03 giáo viên/lớp ở mầm non, 1,5 giáo viên/lớp ở tiểu học và 1,8 giáo viên/lớp ở THCS.

Sở GD&ĐT Nghệ An cũng hướng dẫn, đối với giáo viên, người được ký hợp đồng phải đáp ứng yêu cầu về trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định đối với giáo viên hạng III của từng cấp học. Sở GD&ĐT yêu cầu ưu tiên ký hợp đồng trước đối với những người từng ký hợp đồng với UBND cấp huyện và đang công tác tại các cơ sở giáo dục.

Một số trường hợp do Tổ chức SOS Việt Nam ký hợp đồng, sau đó bàn giao cho Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn và Trường Mầm non Hoa Sen cũng thuộc diện được xem xét.

Đối với nhân viên, người được hợp đồng phải có trình độ chuyên môn và kỹ năng phù hợp với từng vị trí việc làm, như kế toán, văn thư, y tế, thư viện...

Trường PT Trần Quốc Hoàn (Trường Vinh, Nghệ An) là đơn vị có nhiều chỉ tiêu hợp đồng giáo viên trong khối trường học trực thuộc Sở GD&ĐT. Ảnh: Hồ Lài

Các cơ sở giáo dục căn cứ số lượng chỉ tiêu được giao và tình hình thực tế để xác định vị trí việc làm, cơ cấu môn học còn thiếu giáo viên. Chỉ tiêu, vị trí việc làm, điều kiện và tiêu chuẩn phải được công khai trên trang thông tin điện tử và bảng tin của đơn vị ít nhất 2 ngày làm việc trước khi tiếp nhận hồ sơ.

Quy trình xét hợp đồng gồm 6 bước: thông báo công khai; thành lập tổ xét hợp đồng; xét hợp đồng; công khai kết quả; giao kết hợp đồng và báo cáo kết quả thực hiện.

Trường hợp số hồ sơ nhiều hơn số chỉ tiêu, tổ xét hợp đồng xây dựng tiêu chí cụ thể để làm căn cứ lựa chọn. Thủ trưởng cơ sở giáo dục trực tiếp ký hợp đồng lao động bằng văn bản với người được xét.

Thời hạn hợp đồng tối đa 9 tháng và kết thúc khi hết năm học. Một số hợp đồng không xác định thời hạn do UBND cấp huyện ký trước đây và hợp đồng do Tổ chức SOS Việt Nam ký, nay bàn giao cho các trường, được ký thời hạn không quá 12 tháng.

Sở GD&ĐT lưu ý thời gian làm hợp đồng tại các cơ sở giáo dục không tạo quyền ưu tiên khi tham gia tuyển dụng hoặc xét vào viên chức. Các cơ quan, đơn vị cũng không có trách nhiệm bố trí việc làm sau khi hợp đồng kết thúc.

Sau khi ký hợp đồng, các cơ sở giáo dục phải gửi danh sách về UBND cấp xã đối với trường mầm non, tiểu học, THCS và về Sở GD&ĐT đối với các đơn vị trực thuộc trước ngày 28/9/2026. UBND cấp xã báo cáo kết quả thực hiện về Sở trước ngày 1/10/2026.

Bổ sung nhân lực, giảm áp lực thiếu giáo viên

Thiếu giáo viên là vấn đề kéo dài tại nhiều trường học ở Nghệ An. Theo rà soát của Sở GD&ĐT vào đầu năm học 2026-2027, toàn tỉnh thiếu hơn 7.000 người ở cả 4 cấp học. Con số này mới tính theo định mức giáo viên/lớp hiện hành, chưa bao gồm nhu cầu nhân lực để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở cấp THCS và THPT.

Tiết học Thể dục trong lớp tại Trường Tiểu học Vinh Phú 1 (phường Vinh Phú, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Bên cạnh thiếu về số lượng, cơ cấu giáo viên tại nhiều trường cũng chưa đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới. Một số môn như Tiếng Anh, Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc vẫn thiếu giáo viên, trong khi việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày làm tăng nhu cầu nhân lực.

Trước thực tế này, ngành giáo dục Nghệ An xây dựng tờ trình gửi UBND tỉnh đề xuất phê duyệt số lượng hợp đồng lao động theo quy định mới. Sở GD&ĐT cho rằng nếu bổ sung toàn bộ giáo viên còn thiếu bằng hợp đồng lao động ở mức tối đa 70% theo Nghị định 235/2026/NĐ-CP sẽ tạo áp lực lớn lên ngân sách. Vì vậy, trước mắt, tỉnh giao 2.253 chỉ tiêu, tương đương khoảng 30% số giáo viên còn thiếu theo định mức.

Đối với số giáo viên, nhân viên còn thiếu, Sở đề xuất cho phép các đơn vị chủ động hợp đồng lao động, hợp đồng thỉnh giảng hoặc chi trả tiền làm việc vượt giờ từ nguồn học phí được cấp bù.

Ngoài số giáo viên được giao hợp đồng, sau sắp xếp, toàn ngành được bổ sung hơn 1.000 cán bộ quản lý, gồm hiệu trưởng, hiệu phó được điều động, bố trí trở lại làm giáo viên. Sở GD&ĐT cũng tiếp tục rà soát để biệt phái, thuyên chuyển, điều hòa đội ngũ giữa các trường.

Tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục trước khi ký hợp đồng phải ưu tiên bố trí viên chức hiện có để dạy thêm giờ, tăng tiết đối với những phần việc còn thiếu. Chỉ khi vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, các trường mới thực hiện hợp đồng theo tiết dạy hoặc theo từng nhiệm vụ cụ thể.