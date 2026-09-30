Nghệ An giao đất làm dự án nhà ở đầu tiên cho lực lượng công an

UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định giao 1,5 ha đất tại phường Vinh Phú cho Công ty TNHH Nhà ở Trường An để thực hiện dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Vinh Phú.

Trong đó, giao 7.905 m2 đất ở đô thị theo hình thức có thu tiền sử dụng đất để xây dựng NOXH. Nhà đầu tư được miễn tiền sử dụng đất, không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, không cần thông qua đấu giá, đấu thầu.

Giao 1.970 m2 đất ở đô thị để xây dựng nhà ở thương mại, nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Còn lại 5.125,5 m2 đất giao thông sử dụng vào mục đích công cộng, tỉnh giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Một góc phường Vinh Phú. (Ảnh: Hoàng Huy).

Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Vinh Phú được Bộ Công an chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện vào ngày 26/1/2026. Đến ngày 21/5, dự án đã được khởi công xây dựng.

Tại đây dự kiến xây dựng 2 tòa nhà cao 14 tầng nổi và 1 tầng hầm, cung cấp 392 căn hộ chung cư. Ngoài ra xây dựng thêm 21 căn nhà ở thương mại thấp tầng.

Thông tin từ Bộ Công an, đây là công trình NOXH đầu tiên được triển khai cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên địa bàn tỉnh Nghệ An, góp phần quan trọng giải quyết nhu cầu nhà ở cho các cán bộ, chiến sĩ.

Báo Nghệ An thông tin thêm,dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Vinh Phú có tổng mức đầu tư sơ bộ gần 659 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2028 và đưa vào sử dụng trong quý I/2029.

Đôi nét về chủ đầu tư, Công ty TNHH Nhà ở Trường An được thành lập vào tháng 9/2025, có trụ sở tại phường Vinh Hưng, Nghệ An. Ban đầu, doanh nghiệp có vốn điều lệ 180 tỷ đồng, trong đó Giám đốc Lê Tuấn Nghĩa góp vốn 98%.

Tính đến tháng 3/2026, cơ cấu cổ đông của Trường An gồm 3 cá nhân: Lê Tuấn Nghĩa (48%); Đinh Văn Thắng (50%) và Bùi Tiến Lập (2%).

Ông Lê Tuấn Nghĩa đang đồng thời là Tổng Giám đốc kiểm cổ đông nắm 35% vốn của CTCP Đông Bắc Nghĩa Đàn. Vị này cũng là Giám đốc nắm 45% vốn tại Công ty TNHH Cảng và Tuyển than An Phú. Hai doanh nghiệp này đều có trụ sở tại Bắc Ninh và hoạt động trong mảng khai thác khoáng sản.