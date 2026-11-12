Nghệ An: Giảm 50% tiền thuê trụ sở công dôi dư hỗ trợ doanh nghiệp

Chính sách hướng đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và một số nhóm doanh nghiệp ưu tiên, góp phần đưa các trụ sở công dôi dư vào khai thác hiệu quả.

Theo quyết định, chính sách quy định danh mục tài sản công cho thuê, tiêu chí, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục cho thuê nhà, đất không sử dụng vào mục đích để ở. Đối tượng áp dụng là các tài sản đã được giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16/11/2026.

Các đối tượng được hưởng chính sách gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công nguyên liệu, phụ liệu, vật liệu, linh kiện, phụ tùng; doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cùng các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.

Mức hỗ trợ cơ bản là giảm 30% tiền thuê nhà. Mức giảm lên đến 50% được áp dụng đối với một số nhóm ưu tiên như doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh trong vòng 24 tháng; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ; doanh nghiệp có từ 30% lao động trở lên là người dân tộc thiểu số hoặc người khuyết tật.

Ngoài ra, doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời là doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hoặc hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp thuê nhà, đất tại địa bàn cấp xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cũng thuộc nhóm được hưởng mức giảm 50%. Điều kiện để được hỗ trợ là doanh nghiệp không nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền thuê tài sản công. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 năm kể từ ngày bắt đầu được hưởng chính sách.

Một số khu vực có vị trí mặt tiền trên các tuyến đường thuộc danh mục loại trừ sẽ không được áp dụng chính sách. Trong đó có các tuyến Trường Thi, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Sỹ Sách, Quang Trung, Lê Lợi, Trần Phú, đại lộ Lê Nin tại các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú; đường Bình Minh và Nguyễn Sinh Cung tại phường Cửa Lò.

Việc ban hành chính sách hỗ trợ góp phần tháo gỡ khó khăn về mặt bằng cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp quy mô nhỏ, mới thành lập; đồng thời tạo thêm động lực để khai thác những cơ sở nhà, đất công chưa được sử dụng hiệu quả.

Trước đó, Nghệ An có 4.378 cơ sở nhà, đất, bao gồm cả các cơ sở tiếp nhận từ đơn vị Trung ương. Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, tỉnh tiếp tục sử dụng 3.670 cơ sở, điều chuyển nội bộ 86 cơ sở, điều chuyển cho các đơn vị Trung ương 108 cơ sở và chuyển đổi công năng thành thiết chế văn hóa, công cộng 40 cơ sở. Đến cuối tháng 9/2026, toàn tỉnh vẫn còn trên 200 cơ sở chưa được xử lý triệt để.

Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An, đơn vị được giao quản lý, khai thác 87 khu đất và cơ sở nhà, đất, việc xử lý đang được thực hiện theo nhiều phương án; trong đó, 14 lô tài sản công được áp dụng phương án cho thuê với thời hạn tối đa 10 năm. Đến nay, 13 lô đã được công bố lựa chọn người thuê đợt đầu, trong đó 4 lô đã lựa chọn được người thuê thông qua hình thức bốc thăm. Với 9 lô chưa tìm được người thuê, trung tâm tiếp tục công bố lựa chọn trong đợt tiếp theo.

Thực tế, quá trình khai thác các tài sản công dôi dư vẫn gặp không ít khó khăn. Nhiều trụ sở cũ được quy hoạch là đất trụ sở cơ quan, muốn chuyển sang mục đích thương mại, dịch vụ hoặc đất ở phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch theo quy định. Một số công trình xuống cấp, thiết kế không phù hợp với nhu cầu kinh doanh; cá biệt có cơ sở sai lệch diện tích, chồng lấn ranh giới, phải đo đạc lại trước khi xác định giá thuê. Bên cạnh đó, thời hạn thuê ngắn và những giới hạn trong cải tạo công trình cũng ảnh hưởng đến sức hút đối với nhà đầu tư.