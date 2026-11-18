Hình ảnh Mang Pù Hoạt được ghi nhận qua hệ thống bẫy ảnh. (Ảnh: NS)

Theo ông Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt: Hình ảnh Mang Pù Hoạt được ghi nhận tại nhiều vị trí, vào các thời điểm khác nhau. Cụ thể, camera bẫy ảnh đã ghi nhận loài này vào đêm 27/8; các ngày 3, 7 và 11/9; tiếp đó là ngày 3 và 25/10/2026.

Đáng chú ý, hình ảnh loài thú này xuất hiện cả vào buổi sáng, buổi chiều và ban đêm. Việc ghi nhận tại nhiều thời điểm cho thấy Mang Pù Hoạt đang hiện diện trong các sinh cảnh rừng tự nhiên thuộc khu bảo tồn.

Hình ảnh Mang Pù Hoạt được ghi nhận tại nhiều thời điểm khác nhau trong năm 2026. (Ảnh: NS)

Mang Pù Hoạt còn được biết đến với tên gọi Mang Roosevelt, là loài thú thuộc họ Hươu nai, bộ Guốc chẵn. Loài này được mô tả lần đầu vào năm 1929.

Trong thời gian dài, những thông tin về sự tồn tại và phân bố của chúng ngoài tự nhiên rất hạn chế, khiến loài này từng được xem là một trong những bí ẩn của giới nghiên cứu động vật hoang dã.

Mang Pù Hoạt có kích thước tương đối nhỏ, trọng lượng khoảng 15-20kg, bộ lông màu nâu đậm, vùng má và mũi sẫm màu. (Ảnh: NS)

Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt thông tin: Hiện dữ liệu điều tra chưa đủ cơ sở để xác định chính xác số lượng cá thể và quy mô quần thể Mang Pù Hoạt tại khu bảo tồn.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng điều tra bằng hệ thống bẫy ảnh, kết hợp phân tích ADN nhằm đánh giá đầy đủ hơn về sự phân bố, hiện trạng quần thể và đề xuất giải pháp bảo vệ loài.

Mang Pù Hoạt có kích thước tương đối nhỏ, trọng lượng khoảng 15-20kg, bộ lông màu nâu đậm, vùng má và mũi sẫm màu. Cá thể đực có gạc ngắn, không phân nhánh. Loài này thường sinh sống trong các khu rừng kín thường xanh, có nhiều cây gỗ lớn, ở độ cao trên 700m. Theo Sách đỏ Việt Nam năm 2024, Mang Pù Hoạt được xếp vào nhóm Cực kỳ nguy cấp (CR). Đây là mức cảnh báo cao nhất về nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên theo hệ thống phân hạng của Sách đỏ Việt Nam.