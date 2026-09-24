Nghệ An gấp rút khôi phục đường công vụ sau gần nửa tháng cô lập

Người dân mong muốn sớm sửa chữa đường công vụ để thuận lợi cho việc đi lại trong khi chờ hoàn thiện các cầu Chà Lạp 1,2,3 trên tỉnh lộ 541B. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Sau gần nửa tháng bị cô lập do mưa lũ, đến chiều 23/9, hơn 3.000 nhân khẩu thuộc 7 bản vùng trong xã Tam Thái, Nghệ An như Xốp Nặm, Phồng, Văng Môn, Huồi Sơn, Phá Lỏm… mới có thể đi lại, xóa thế cô lập.

Hai trường học trên địa bàn cũng đã hoạt động trở lại, dù việc đến lớp của học sinh vẫn gặp nhiều trở ngại. Trong bối cảnh mùa mưa bão mới chỉ bắt đầu, việc khẩn trương đầu tư khôi phục đường công vụ, sớm hoàn thiện các cây cầu trở thành yêu cầu cấp bách để xóa tình trạng chia cắt, bảo đảm an toàn và ổn định cuộc sống cho người dân miền núi Nghệ An.

Trước đó, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn các địa phương miền Tây Nghệ An đã có mưa to, nước trên nhiều sông suối dâng cao. Tại xã Tam Thái, nước khe Chà Lạp dâng cao, nhấn chìm nhiều cầu tạm, cầu tràn. Đặc biệt, trên tuyến đường độc đạo ĐT.541B, có 3 cây cầu đang xây dựng, hệ thống đường công vụ được đắp thô sơ đã bị nước lũ nhấn chìm. Người dân không thể tiếp cận trung tâm để mua nhu yếu phẩm, thuốc men, dẫn đến cuộc sống vô cùng khó khăn.

Việc đi lại của người dân khi qua các tràn trên tỉnh lộ 541B vẫn gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Bà Lô Thị May ở bản Xóng Con, xã Tam Thái, cho biết: "Suốt gần nửa tháng qua, nước lũ dâng cao khiến cuộc sống của bà con bản Xóng Con, xã Tam Thái bị đảo lộn hoàn toàn. Đường qua khe Chà Lạp ngập sâu, chúng tôi không thể ra ngoài mua đồ dùng thiết yếu. Thức ăn, gạo, xăng dầu trong nhà đều đã dùng hết, nhiều gia đình phải chia sẻ cho nhau từng chút một để cầm cự qua ngày. Bà con chỉ biết ngồi trong nhà, lo lắng không biết khi nào mới có thể đi lại bình thường. Đến hôm nay nước mới rút, chúng tôi mới có thể ra ngoài mua thêm lương thực, nhu yếu phẩm. Mùa mưa bão mới chỉ bắt đầu, nếu cầu chưa hoàn thiện thì tình trạng chia cắt sẽ tiếp tục tái diễn. Mong chính quyền sớm quan tâm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu để bà con đi lại thuận tiện hơn, không còn cảnh bị cô lập dài ngày."

Học sinh cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Em Lô Việt Anh, học sinh lớp 8, Trường Trung học cơ sở Tam Thái cho biết, suốt hơn 10 ngày, mọi tuyến đường đều bị chia cắt, nước ngập sâu khiến học sinh không thể đến trường. Những ngày đó, em chỉ biết ngồi ở nhà, lo lắng vì bài vở bị gián đoạn, sợ không theo kịp chương trình. Hôm nay nước mới rút, các em mới đi học lại, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn vì đường sá lầy lội, đi lại nguy hiểm. Em nghĩ nếu cầu được xây dựng sớm thì việc học của chúng em sẽ không bị gián đoạn dài ngày như vừa rồi.

Trước tình trạng này, ngày 21/9, Ủy ban Nhân dân xã Tam Thái đã gửi văn bản đến Ban Quản lý bảo trì đường bộ và các nhà thầu, yêu cầu kiểm tra hiện trường, thống nhất phương án khôi phục, đồng thời huy động nhân lực, máy móc, vật liệu để thi công ngay tại những vị trí đủ điều kiện. Các nhà thầu được yêu cầu tăng ca, tranh thủ thời tiết thuận lợi để khôi phục đường công vụ, xử lý sạt lở, xói lở tại khu vực 3 cầu.

Ông Lô Phi Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Thái, cho biết: “Hiện các đường công vụ đã bị nước cuốn trôi, địa phương đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm khôi phục đường đi lại. Trong khi chờ 3 cầu chính hoàn thành, việc khôi phục đường công vụ được xem là giải pháp cấp bách để duy trì kết nối với 7 bản vùng trong, bảo đảm nhu yếu phẩm và nhu cầu đi lại thiết yếu cho hơn 3.000 người dân.”

Ba cầu Chà Lạp 1, 2, 3 thuộc dự án thay thế các tràn trên tuyến đường tỉnh, thời gian thực hiện từ tháng 12/2025 đến tháng 12/2027. Đây là công trình phục vụ vùng đặc biệt khó khăn, có ý nghĩa quan trọng trong phòng, chống thiên tai.

Người dân xã Tam Thái, Nghệ An đi mua các vật dụng thiết yếu sau thời gian dài bị cô lập. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Theo Sở Xây dựng Nghệ An, nếu thời tiết thuận lợi, các hạng mục còn lại sẽ hoàn thành trước ngày 30/10/2026. Tuy nhiên, mưa lũ vẫn là trở ngại lớn, ảnh hưởng đến việc huy động máy móc và thi công liên tục.

Không chỉ Tam Thái, xã Yên Na cũng đang đối mặt với tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên tỉnh lộ 543C. Khối lượng đất đá lớn cùng nguy cơ sạt lở tiếp diễn khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Ủy ban Nhân dân xã Yên Na đã huy động 200 người gồm công an, quân sự, đoàn thanh niên và nhân dân tham gia khắc phục. Các biện pháp khẩn cấp được triển khai: làm 2 cầu tạm qua khe Chà Hạ, mở mới 1 km đường tạm, phân luồng giao thông, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con.

Đặc biệt, xã đã tổ chức đưa đón 172 học sinh đến trường an toàn, bố trí phương án học tập phù hợp cho các điểm trường bị ảnh hưởng. Ngoài ra, 32 hộ dân với 145 nhân khẩu ở khu vực nguy cơ cao đã được sơ tán khẩn cấp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Na, ông Thái Lương Thiện cho biết: “Công tác khắc phục vẫn đang triển khai. Những hộ dân chưa thể trở về nhà cũ do nguy cơ sạt lở còn rất cao. Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục theo dõi, hỗ trợ gạo, mì tôm và nhu yếu phẩm để bà con ổn định cuộc sống trước mắt."

Trước đó, ngày 19/9, tại khu vực núi Nứa Bàn, ngoài bản Huồi Pai, đã xảy ra vụ sạt lở với khoảng 30.000 m3 đất đá và cây rừng từ triền núi đổ xuống, vùi lấp hàng chục mét đường. Sự cố khiến hơn 300 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu ở hai bản Huồi Pai và Chà Lúm bị cô lập.

Tình trạng chia cắt giao thông do mưa lũ ở Nghệ An đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, học tập và sản xuất của hàng nghìn người dân.

Trong bối cảnh 3 cầu Chà Lạp chưa hoàn thành, việc khẩn trương mở đường công vụ là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm kết nối, duy trì nguồn cung nhu yếu phẩm và ổn định đời sống. Đồng thời, công tác khắc phục sạt lở trên tuyến tỉnh lộ 543C cũng cần được triển khai quyết liệt, nhằm bảo vệ an toàn cho người dân vùng nguy cơ cao./.