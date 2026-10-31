Nghệ An gắn chuyển đổi số trong công tác truyền thông dân số

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch về việc truyền thông, vận động, giáo dục gắn với chuyển đổi số trong công tác truyền thông về dân số đến năm 2030.

Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu 100% các chủ trương, chính sách, pháp luật về dân số được phổ biến và truyền thông kịp thời tới cán bộ, người dân; 60% cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân trên địa bàn được tiếp cận thông tin, cập nhật kiến thức về dân số trên nền tảng số; 90% tài liệu, sản phẩm truyền thông về dân số do tỉnh sản xuất và quản lý được số hóa, kết nối với cơ sở dữ liệu truyền thông số dùng chung; 100% xã, phường triển khai đồng bộ công tác truyền thông dân số gắn liền với Đề án Chuyển đổi số của Bộ Y tế; 95% cán bộ làm công tác dân số cấp xã được tập huấn nâng cao năng lực thực hiện truyền thông số và truyền thông xã hội.

Bảo đảm hàng năm có ít nhất 75% báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp được cập nhật kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số truyền thông dân số; 25% cộng tác viên dân số ở khối/xóm/thôn/bản được tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số tại cộng đồng.

Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu 100% các chủ trương, chính sách, pháp luật về dân số được phổ biến và truyền thông kịp thời tới cán bộ, người dân

Kế hoạch được thực hiện qua hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (2026 - 2028) tập trung ban hành các văn bản chỉ đạo, số hóa tài liệu truyền thông hiện có, triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số truyền thông dân số tại một số địa phương.

Giai đoạn 2 (2029 - 2030) thực hiện nhân rộng đồng bộ, toàn diện các mô hình truyền thông số trên toàn tỉnh; tổ chức khảo sát, đánh giá sự chuyển biến nhận thức, hành vi (KAP) của người dân.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung vào công tác truyền thông, giáo dục, vận động duy trì mức sinh hợp lý để cùng với cả nước đạt mức sinh thay thế; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, hệ luỵ của việc mất cân bằng giới tính khi sinh; thích ứng già hoá dân số, nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khoẻ sinh sản.

Việc truyền thông về dân số phải bảo đảm chính xác, khoa học, kịp thời, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặc điểm văn hoá, kinh tế - xã hội của từng địa bàn. Ưu tiên các nhóm đối tượng, địa bàn khó khăn trong tiếp cận thông tin, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng khó khăn, người lao động tại khu công nghiệp.