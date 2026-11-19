Từ những con số ấn tượng

Một góc của xã Môn Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: CSCC

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 7 giờ ngày 18/11/2026, toàn tỉnh Nghệ An đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên hệ thống quản lý đất đai VBDLIS với tổng số 3.905.392 thửa, đạt 100% tổng số thửa đất đủ điều kiện xây dựng cơ sở dữ liệu trong năm 2026. Trong đó, có 3.899.805 thửa thuộc nhóm 1, bảo đảm các tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, chiếm 99,87%; còn 5.587 thửa thuộc nhóm 2 cần tiếp tục hoàn thiện.

Cả hệ thống chính trị xã Kim Liên về tại nhà văn hóa xóm để rà soát, cập nhật dữ liệu đất đai. Ảnh: CSCC

Đối với kết quả đồng bộ dữ liệu từ địa phương lên Trung ương trên hệ thống VNLIS, Nghệ An đã đồng bộ được 3.880.959 thửa, đạt 99,37% tổng số thửa đất đã được xây dựng cơ sở dữ liệu. Trong đó, 3.655.412 thửa đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”; 225.547 thửa thuộc nhóm 2 cần tiếp tục đối khớp, bổ sung thông tin.

Đây là kết quả đáng chú ý trong bối cảnh khối lượng dữ liệu đất đai của tỉnh rất lớn, hồ sơ được hình thành qua nhiều thời kỳ, trải qua nhiều lần đo đạc, chỉnh lý, biến động về chủ sử dụng và hiện trạng sử dụng đất. Quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu vì thế không đơn thuần là số hóa hồ sơ giấy, mà đòi hỏi phải rà soát, đối chiếu, xác minh và chuẩn hóa thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.

Tổ công tác của xã Đại Huệ về nhà văn hóa xóm để rà soát, cập nhật dữ liệu đất đai. Ảnh: Mai Hương

Đến nay, 130/130 xã, phường đã hoàn thành 100% khối lượng thửa đất nhóm 3 theo chỉ tiêu được giao. Có 37 xã, phường không còn thửa đất nhóm 2. Đặc biệt, trong đó có 6 phường thuộc thành phố Vinh cũ, 3 phường thuộc thị xã Hoàng Mai cũ và phường Tây Hiếu nơi biến động đất đai hàng ngày rất lớn nhưng đã có quyết tâm cao để hoàn thành khối lượng thửa nhóm 2 đúng thời hạn.

Theo phương án chấm điểm KPI quý IV/2026 thì 130/130 xã, phường đều được chấm “Đạt”. Tính đến thời điểm hiện nay, theo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khối lượng xây dựng CSDL đất đai trong năm 2026 của tỉnh Nghệ An đang lớn nhất cả nước (đứng thứ nhất trong 34 tỉnh, thành phố). Theo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì khối lượng dữ liệu đồng bộ từ địa phương về Trung ương của tỉnh Nghệ An đang đứng thứ 2 trong 34 tỉnh, thành phố.

Quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở

Đằng sau kết quả trên là sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và chính quyền địa phương. Từ việc thành lập Ban Chỉ đạo, tổ công tác liên ngành đến phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, từng nhóm nhiệm vụ; huy động cả hệ thống chính trị tham gia, tranh thủ làm việc ngoài giờ, ngày nghỉ để thu thập, xác minh thông tin đất đai.

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Vinh kiểm tra việc cập nhật, chỉnh lý các biến động dữ liệu đất đai đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”. Ảnh: Mai Hương.

Tại địa bàn 6 phường thuộc thành phố Vinh cũ, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Vinh phải xử lý khối lượng dữ liệu ban đầu lên tới 314.045 thửa đất. Trong đó, có hàng trăm nghìn thửa cần bổ sung, chuẩn hóa thông tin. Khó khăn lớn nhất là hồ sơ địa chính được lập qua nhiều thời kỳ, thông tin về chủ sử dụng đất, số tờ, số thửa có nhiều thay đổi; không ít trường hợp chuyển nhượng qua nhiều đời chủ, thiếu thông tin căn cước công dân hoặc chưa được cập nhật biến động kịp thời.

Để giải quyết, Chi nhánh đã phối hợp với UBND và Công an các phường thành lập 6 tổ công tác liên ngành, huy động 100% viên chức, người lao động tham gia. Cán bộ được phân công phụ trách trực tiếp từng địa bàn, tổ chức đối chiếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản đồ địa chính, hồ sơ lưu trữ với thông tin dân cư.

Ứng dụng công nghệ cũng góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả xử lý dữ liệu. Chi nhánh đã sử dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nhận diện, trích xuất thông tin từ hồ sơ quét, sàng lọc dữ liệu bất thường; qua đó hỗ trợ chuẩn hóa hơn 198.716 dữ liệu và loại bỏ hơn 25.800 dữ liệu sai lệch, trùng lặp trong tổng số 314.045 thửa đất ban đầu.

Ông Trần Nam Sơn - Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Vinh cho biết: “Khó khăn lớn là hồ sơ được hình thành qua nhiều thời kỳ, thông tin chủ sử dụng và số tờ, số thửa có nhiều thay đổi. Vì vậy, chúng tôi tổ chức đối chiếu giữa giấy chứng nhận, bản đồ, hồ sơ lưu trữ và thông tin dân cư; ứng dụng phần mềm chuyên ngành và trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ tra cứu, sàng lọc, phát hiện thông tin chưa thống nhất. Kết quả đối chiếu được cán bộ chuyên môn kiểm tra, xác minh trước khi cập nhật”.

Về kết quả, sau gần sáu tháng triển khai, tính đến ngày 15/11/2026, Chi nhánh đã hoàn thành rà soát khối dữ liệu ban đầu hơn 314 nghìn thửa đất trên địa bàn sáu phường. Qua chỉnh lý, xử lý thông tin sai lệch, trùng lặp và chuẩn hóa, dữ liệu thì chi nhánh đã đồng bộ được 291.170 thửa đất lên cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh và quốc gia, đạt 100% số thửa sau rà soát.

Cùng với đó, thông tin chủ sử dụng đất được phối hợp đối khớp, xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các hồ sơ biến động phát sinh hằng ngày tiếp tục được cập nhật trên hệ thống dữ liệu để phản ánh kịp thời những thay đổi trong quá trình sử dụng đất. Kết quả này thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan và nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ, viên chức.

Ông Trần Nam Sơn cũng khẳng định: “Đối với người dân, dữ liệu đầy đủ, chính xác giúp hạn chế sai sót thông tin, tạo nền tảng để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục và phát triển dịch vụ công trực tuyến. Thời gian tới, Chi nhánh tiếp tục cập nhật, chỉnh lý kịp thời các biến động, duy trì dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng thuận tiện, minh bạch và hiệu quả hơn.”

Tại phường Trường Vinh, sự tham gia của chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể và đội ngũ cán bộ khối phố đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong quá trình thu thập, đối chiếu thông tin. Phường thành lập 8 tổ công tác, huy động hơn 80 cán bộ, công chức, đại diện Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng lực lượng ở 50 khối phố trực tiếp rà soát dữ liệu tại cơ sở.

Cán bộ phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Trường Vinh rà soát bản đồ đất đai trên địa bàn. Ảnh: Mai Hương.

Ông Phạm Nam Khánh - Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Trường Vinh cho biết, địa phương đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công các tổ xuống từng địa bàn, phối hợp với lực lượng công an và Văn phòng Đăng ký đất đai để xác minh thông tin căn cước công dân, đối chiếu các dữ liệu liên quan đến hồ sơ, bản đồ đất đai. Với tổng số 53.834 thửa đất, đến nay phường cơ bản đã hoàn thành việc chuẩn hóa dữ liệu, chỉ còn 23 thửa chưa có thông tin căn cước công dân để thực hiện đối khớp.

Không chỉ ở đô thị, tại các xã có địa bàn rộng, hồ sơ đất đai phức tạp, việc huy động lực lượng xuống tận từng hộ dân cũng được triển khai quyết liệt.

Tại xã Văn Kiều, các bản đồ đã được công khai tại các nhà văn hóa xóm để người dân có thể rà soát, kiểm tra vị trí thửa đất của gia đình. Ảnh: Mai Hương

Tại xã Văn Kiều, theo rà soát ban đầu, khối lượng cần xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu được xác định là 48.458 thửa đất. Đặc thù địa bàn có hồ sơ bản đồ địa chính được đo đạc, chỉnh lý qua nhiều thời kỳ; một số biến động chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho chưa được cập nhật kịp thời; nhiều khu vực sau dồn điền đổi thửa, đấu giá quyền sử dụng đất chưa được chỉnh lý đồng bộ.

Ông Trần Văn Sao – Chủ tịch UBND xã Văn Kiều cho biết, để tháo gỡ, xã thành lập 9 tổ công tác với hơn 100 thành viên, trong đó 8 tổ phụ trách địa bàn 15 xóm và một tổ chuyên trách quét hồ sơ giấy chứng nhận đã cấp. Thành phần tham gia có cán bộ chuyên môn, giáo viên, công an, cán bộ xóm và đoàn viên thanh niên. Các tổ trực tiếp đến từng hộ gia đình để đối chiếu hồ sơ giấy với bản đồ và hiện trạng sử dụng đất, hướng dẫn kê khai, xác minh thông tin chủ sử dụng đất.

Chủ tịch UBND xã Trần Văn Sao kiểm tra công tác rà soát, cập nhật dữ liệu đất đai tại các nhà văn hóa xóm. Ảnh: Mai Hương

Theo số liệu cập nhật hệ thống VBDLIS tại thời điểm 14 giờ ngày 12/10/2026, xã Văn Kiều đã cập nhật 48.458/48.458 thửa đất, đạt 100%; trong đó 48.219 thửa đạt nhóm 1 (đúng - đủ - sạch - sống), chiếm 99,51%; còn 239 thửa nhóm 2 cần tiếp tục đối khớp, bổ sung thông tin để hoàn thiện. Tính đến ngày 15/11/2026 theo Bảng theo dõi của Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng số thửa đất nhóm 2 còn 85 thửa đất đạt 99,82%.

Cũng theo ông Trần Văn Sao, để đạt được kết quả này, trước hết cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, sự vào cuộc và trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ địa bàn và tiến độ. Cùng với đó là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, lấy cơ sở làm địa bàn triển khai, lấy từng hộ gia đình, cá nhân và thửa đất làm đối tượng rà soát; chú trọng vai trò của cán bộ xóm và những người am hiểu địa bàn. Quá trình thực hiện cần tổ chức thí điểm, chuẩn hóa quy trình trước khi triển khai đồng loạt; thường xuyên kiểm tra, đối chiếu dữ liệu giữa hồ sơ giấy, bản đồ và thực địa. Tiến độ được quản lý bằng số liệu, giao chỉ tiêu cụ thể theo tuần, theo tổ, theo xóm; duy trì chế độ báo cáo để kịp thời điều chỉnh khi phát hiện trùng lặp, chồng chéo.

Từ cơ sở dữ liệu đến hiệu quả phục vụ người dân

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai không chỉ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu về số hóa, đồng bộ dữ liệu, mà mục tiêu quan trọng hơn là hình thành hệ thống thông tin thống nhất, chính xác, được cập nhật thường xuyên, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và nhu cầu của người dân.

Tổ công tác của xã Hợp Minh đến tận một số hộ gia đình để rà soát, bổ sung dữ liệu đất đai. Ảnh: Mai Hương

Thực tế tại một số địa phương cũng cho thấy những tồn tại cần tiếp tục xử lý như đất chưa được đo đạc, lập bản đồ địa chính; hồ sơ sau dồn điền đổi thửa chưa hoàn thiện; thông tin giữa giấy chứng nhận và bản đồ địa chính còn sai lệch; một số trường hợp người dân đang sử dụng đất nhưng hồ sơ lưu trữ chưa đầy đủ. Đây là những vấn đề đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền cơ sở, cơ quan đăng ký đất đai và các đơn vị chuyên môn.

Trước yêu cầu đó, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung xử lý dữ liệu nhóm 2, rà soát toàn bộ số thửa đất còn sót, đẩy nhanh việc đo đạc, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu. Mục tiêu là hoàn thành khối lượng nhiệm vụ còn lại trước ngày 31/12/2026.

Đặc biệt, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn tiếp theo không chỉ là hoàn thành việc xây dựng và đồng bộ dữ liệu, mà phải duy trì trạng thái “sống” của cơ sở dữ liệu đất đai. Mọi biến động về quyền sử dụng đất, thông tin chủ sử dụng, diện tích, mục đích sử dụng và các yếu tố liên quan cần được cập nhật, chỉnh lý kịp thời, bảo đảm dữ liệu luôn thống nhất giữa hồ sơ địa chính và thực tế.

Với 3.905.392 thửa đất đã được xây dựng cơ sở dữ liệu và vị trí thứ 2 cả nước về đồng bộ dữ liệu từ địa phương lên Trung ương, Nghệ An đang từng bước hình thành nền tảng dữ liệu số quan trọng trong lĩnh vực đất đai. Giá trị của kết quả này sẽ được khẳng định rõ hơn khi cơ sở dữ liệu được khai thác hiệu quả, trở thành công cụ thiết thực giúp quản lý đất đai minh bạch, giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính và phục vụ ngày càng tốt hơn người dân, doanh nghiệp.