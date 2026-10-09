Nghệ An đưa Kho dữ liệu dùng chung và nền tảng điều hành thông minh vào chỉ đạo, điều hành

Trung tâm điều hành thông minh thành phố Vinh.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 13136/UBND-VX yêu cầu các đơn vị liên quan về việc đưa Kho dữ liệu dùng chung và Nền tảng điều hành thông minh tỉnh Nghệ An vào khai thác, phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp chủ trì điều phối kỹ thuật và các doanh nghiệp liên quan lập kế hoạch và triển khai đưa Kho dữ liệu dùng chung và Nền tảng điều hành thông minh tỉnh Nghệ An vào khai thác, sử dụng, hoàn thành trước ngày 15/10/2026.

Trong đó tập trung vào các lĩnh vực, nhóm dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, (gồm: Tăng trưởng GRDP; Thu ngân sách nhà nước; Giải ngân vốn đầu tư công; Giải phóng mặt bằng; Cải cách hành chính; Nhiệm vụ Nghị quyết số 57-NQ/TW; Công trình, dự án trọng điểm; Kết nạp đảng viên mới; Kinh tế - xã hội) và các nhóm dữ liệu ưu tiên cập nhật trong giai đoạn hiện nay (gồm: Chi ngân sách nhà nước; Dự án đầu tư ngoài ngân sách; Các dự án tồn đọng, chậm tiến độ; Giải phóng mặt bằng).

Cùng với đó, chủ trì xây dựng Quyết định ban hành quy chế tạm thời về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của tỉnh Nghệ An, trình UBND tỉnh ban hành trước ngày 12/10/2026. Quy chế quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý, đơn vị vận hành hệ thống; trách nhiệm của cơ quan chủ quản dữ liệu trong cập nhật và bảo đảm chất lượng dữ liệu; nguyên tắc, quy trình kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu; phân quyền truy cập; bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin; chế độ kiểm tra, báo cáo và xử lý trách nhiệm khi vi phạm.

Đồng thời, chủ trì điều phối việc vận hành, khai thác Kho dữ liệu dùng chung và Nền tảng điều hành thông minh tỉnh Nghệ An; hằng tháng theo dõi, đánh giá, công khai mức độ cập nhật, chất lượng dữ liệu và mức độ khai thác của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các sở, ngành, địa phương xây dựng phương án, lộ trình kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa Kho dữ liệu dùng chung với: Trung tâm Dữ liệu quốc gia (C12); Hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, xử lý vi phạm và điều hành giao thông; Hệ thống camera, thiết bị quan trắc, cảm biến của các sở, ngành, địa phương và các hệ thống số khác. Lộ trình xác định rõ danh mục dữ liệu, phạm vi, phương thức kết nối, đơn vị chủ trì, thời hạn và các điều kiện bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/10/2026.

Giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng lộ trình kết nối, đồng bộ dữ liệu hệ thống camera giám sát với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và kho dữ liệu dùng chung của tỉnh; là đầu mối cùng với doanh nghiệp đồng hành làm việc với Trung tâm Dữ liệu quốc gia (C12).

Cung cấp thông tin hiện trạng, kế hoạch triển khai hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, giao thông trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 720/KH-UBND ngày 05/8/2026 của UBND tỉnh; đề xuất phương án chia sẻ dữ liệu với Kho dữ liệu dùng chung phù hợp yêu cầu bảo đảm an ninh mạng và bảo mật dữ liệu. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về phân loại dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu trong quá trình kết nối, đồng bộ, khai thác dữ liệu.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu bố trí kinh phí để đầu tư, vận hành, khai thác Kho dữ liệu dùng chung và Nền tảng điều hành thông minh tỉnh Nghệ An đảm bảo theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và với vai trò là đơn vị chủ quản các hệ thống số, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, có trách nhiệm tổ chức cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời dữ liệu thuộc phạm vi quản lý vào Kho dữ liệu dùng chung (ưu tiên kết nối, đồng bộ tự động từ hệ thống chuyên ngành; trường hợp chưa kết nối được thì cập nhật trực tiếp trên công cụ được thiết kế trên kho dữ liệu dùng chung); bảo đảm dữ liệu “Đúng - Đủ - Sạch - Sống - Thống nhất - Dùng chung”.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, kịp thời của dữ liệu do đơn vị mình cung cấp, cập nhật.

UBND tỉnh lưu ý, không đầu tư mới, nâng cấp kho dữ liệu, bảng điều hành (dashboard) riêng trùng lặp chức năng với Kho dữ liệu dùng chung và Nền tảng điều hành thông minh tỉnh Nghệ An; trường hợp cần thiết phải có ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ về sự phù hợp với Khung kiến trúc dữ liệu tỉnh và khả năng kết nối, chia sẻ với Kho dữ liệu dùng chung.

MobiFone Nghệ An (đơn vị chủ trì điều phối kỹ thuật) tiếp tục hoàn thiện kho dữ liệu và nền tảng điều hành số theo đúng Khung Kiến trúc dữ liệu, Khung Quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia và của tỉnh; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan về thiết kế, xây dựng và vận hành các hệ thống số; bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, liên tục, an toàn; bố trí đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An theo phạm vi quản trị kỹ thuật các hệ thống số của cơ quan nhà nước phối hợp trích xuất, kết nối dữ liệu vào Kho khi được cơ quan chủ quản đồng ý. Toàn bộ dữ liệu thuộc sở hữu của cơ quan nhà nước; doanh nghiệp không sử dụng dữ liệu cho mục đích khác.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả tạo lập, cập nhật, khai thác dữ liệu và các khó khăn, vướng mắc về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 20 hằng tháng. Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 25 hằng tháng; kịp thời đề xuất UBND tỉnh xử lý các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.