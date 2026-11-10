Nghệ An: Đưa dịch vụ công đến gần dân

Xã Hưng Nguyên Nam đổi mới phương thức phục vụ, giúp người dân giải quyết thủ tục hành chính thuận tiện hơn. (Ảnh: N.H)

Đều đặn vào thứ Bảy hằng tuần, thay vì chờ người dân đến trụ sở làm thủ tục hành chính, cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hưng Nguyên Nam có mặt tại nhà văn hóa các xóm để hướng dẫn, giải đáp và hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Ông Lê Văn Tùng ở xóm Hưng Long 1 chia sẻ: “Cán bộ về tận xóm hướng dẫn cụ thể nên người dân chúng tôi thuận tiện hơn. Những vấn đề chưa rõ về thủ tục được giải thích ngay, hồ sơ cần chuẩn bị những gì cũng được hướng dẫn cụ thể, giúp bà con đỡ phải đi lại nhiều lần".

Không chỉ tổ chức hỗ trợ tại nhà văn hóa xóm, với những trường hợp gặp khó khăn trong đi lại, cán bộ trung tâm còn đến tận nhà để hỗ trợ. Tại xóm Hưng Tân 1, bà Nguyễn Thị Mai do sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, được cán bộ trung tâm đến tận nhà hỗ trợ thực hiện thủ tục ủy quyền chuyển tiền qua tài khoản.

“Tôi sức khỏe yếu, đi lại khó khăn nên cán bộ về tận nhà hỗ trợ như thế này rất thuận tiện. Có cán bộ hướng dẫn, tôi yên tâm hơn và không phải đi lại nhiều lần”, bà Nguyễn Thị Mai chia sẻ.

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hưng Nguyên Nam có mặt tại nhà văn hóa các xóm để hướng dẫn, giải đáp và hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính. (Ảnh: N.H)

Từ tháng 4 đến tháng 9/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hưng Nguyên Nam triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động” tại 14 lượt xóm, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho hàng nghìn lượt người, tiếp nhận và giải quyết gần 900 hồ sơ thuộc các lĩnh vực đất đai, tư pháp-hộ tịch.

Bà Nguyễn Thị Hồng Lê, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hưng Nguyên Nam cho biết, xác định việc đưa dịch vụ công về tận xóm là để người dân được tiếp cận thuận lợi hơn ngay tại nơi mình sinh sống. Trong quá trình thực hiện, cán bộ không chỉ tiếp nhận hồ sơ mà còn trực tiếp hướng dẫn, giải đáp những nội dung người dân còn vướng mắc. Qua đó, chính quyền địa phương mong muốn việc giải quyết thủ tục hành chính ngày càng thuận tiện, thiết thực hơn, lấy sự phục vụ người dân làm trọng tâm.

Cùng với việc đưa dịch vụ công đến gần người dân, trung tâm chú trọng phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Bộ Công an và các đơn vị liên quan hoàn thiện các điều kiện phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số. Việc rà soát, hoàn thiện tài khoản người dùng, các chức năng đăng nhập, thanh toán trực tuyến trên hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện, góp phần bảo đảm quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thông suốt, ổn định.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên Nam Nguyễn Thị Tuyết trực tiếp hướng dẫn người dân các thủ tục hành chính. (Ảnh: N.H)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên Nam Nguyễn Thị Tuyết chia sẻ, cải cách hành chính trước hết phải tạo thuận lợi cho người dân. Vì vậy, cùng với nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ tại trung tâm, xã quan tâm tổ chức các hình thức hỗ trợ phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, nhất là những trường hợp cao tuổi, yếu thế, khó khăn trong đi lại. Việc cán bộ trực tiếp xuống xóm, đến tận nhà không chỉ giúp người dân giải quyết công việc cụ thể mà còn thể hiện tinh thần chủ động, gần dân, sát dân trong thực hiện nhiệm vụ .

Từ nhà văn hóa xóm đến từng mái nhà, những thủ tục hành chính vốn gắn với trụ sở nay được đưa đến gần hơn với người dân bằng cách làm chủ động, linh hoạt. Điều đó cho thấy cải cách hành chính không chỉ là thay đổi quy trình hay ứng dụng công nghệ mà còn là thay đổi cách chính quyền phục vụ.

Đó cũng là cách Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hưng Nguyên Nam đang từng bước đưa tinh thần phục vụ vào thực tiễn, để mỗi thủ tục được giải quyết không chỉ đúng quy định, mà còn thuận tiện, thiết thực và phù hợp hơn với người dân.