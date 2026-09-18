Nghệ An dự định nâng cấp tuyến đường cạnh Kênh Bắc lên 10 làn xe

Tuyến đường Nguyễn Sỹ Sách hiện nay. (Ảnh: HH)

Tỉnh Nghệ An đang hoàn thiện phương án mở rộng đường Nguyễn Sỹ Sách lên 60m với 10 làn xe chính, đồng thời ngầm hóa toàn bộ tuyến Kênh Bắc đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hồ điều hòa Hưng Hòa.

Tuyến đường Nguyễn Sỹ Sách là trục giao thông đối ngoại quan trọng kết nối trung tâm thành phố Vinh cũ với các khu vực phát triển phía đông.

Mặc dù việc mở rộng tuyến đường đã được định hướng trong Quy hoạch chung phê duyệt tại Quyết định 52/QĐ-TTg ngày 14/01/2015 và các quy hoạch phân khu 1/2000, tuy nhiên qua rà soát thực tế, quy mô mặt cắt ngang tuyến đường hiện đang bị bất cập và chưa đồng bộ giữa các đoạn.

Mặt đường Nguyễn Sỹ Sách sẽ được mở rộng lên 10 làn xe. (Ảnh: HH)

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này và tạo cơ sở pháp lý triển khai dự án, tháng 7 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn thống nhất chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch. Sở Xây dựng cũng đã giao Ban Quản lý bảo trì đường bộ Nghệ An và Viện Quy hoạch-Kiến trúc Xây dựng Nghệ An lập phương án điều chỉnh với quy mô mặt cắt ngang 60m toàn tuyến.

Nội dung điều chỉnh quy hoạch là ngầm hóa toàn bộ tuyến Kênh Bắc trong phạm vi quy hoạch, kết hợp đầu tư xây dựng, mở rộng tuyến đường Nguyễn Sỹ Sách, với quy mô mặt cắt ngang khoảng 60m, gồm: Mặt đường chính 10 làn xe, đường gom hai bên, vỉa hè, cây xanh và đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Giải pháp này giúp triệt tiêu điểm nóng về ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng vệ sinh đô thị, cho phép đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm hiện đại (thoát nước, cấp điện, viễn thông, cây xanh, chiếu sáng), biến đường Nguyễn Sỹ Sách thành tuyến phố kiểu mẫu, hiện đại.