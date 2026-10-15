Nghệ An: Dự án tái định cư khẩn cấp nhưng chậm tiến độ

Khung cảnh bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý gần như tan hoang do lũ quét xảy ra đêm 22/7/2025.

Xã Mỹ Lý là địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong đợt lũ ống, lũ quét xảy ra ở miền tây Nghệ An hồi tháng 7/2025.

Trận lũ khiến 388 ngôi nhà bị thiệt hại; trong đó có 201 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 187 nhà bị ngập nặng. Lũ cũng khiến 3 trường học cùng nhiều công trình, trụ sở bị cuốn trôi, hư hỏng. Bị thiệt hại nặng nhất là bản Xiềng Tắm, bên dòng Nậm Nơn.

Báo cáo từ Ủy ban nhân dân xã Mỹ Lý cho thấy: Dự án tái định cư khẩn cấp tại bản Xiềng Tắm, theo phương án thiết kế ban đầu bố trí 98 lô đất. Tuy nhiên, trong quá trình thi công phát sinh nguy cơ sạt lở, địa chất không ổn định, giải pháp ban đầu không còn bảo đảm an toàn, phải điều chỉnh chỉ còn 63 lô, thiếu 35 lô so với nhu cầu thực tế.

Đến ngày 14/10, công trình này cơ bản đã hoàn thành san nền và đào nền đường theo hồ sơ được duyệt; đã hoàn thiện 11 lô đất và đang triển khai hạng mục điện trung thế.

Lực lượng vũ trang giúp đỡ người dân bản Xiềng Tắm khắc phục hậu quả lũ quét.

Đối với khu tái định cư bản Xằng Trên, hồ sơ thủ tục cơ bản ổn định, nhưng nhân lực, máy móc, thiết bị được huy động ra hiện trường còn rất hạn chế.

Một số lô đất cần điều chỉnh theo Thông báo số 777/TB-UBND, song phương án điều chỉnh vẫn chưa được thẩm định, phê duyệt. Tiến độ dự án chưa có chuyển biến rõ rệt dù đây là công trình khẩn cấp.

Trong khi đó, khu tái định cư bản Cha Nga là một trong những dự án chậm nhất. Dù đã có thông báo kết luận phê bình tình trạng chậm trễ từ ngày 20/8, hồ sơ thiết kế đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Công trình phải tạm dừng thi công hơn một tháng do vướng mắc về thủ tục và phương án điều chỉnh.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: PQ)

Trong số các dự án tái định cư khẩn cấp ở trên địa bàn xã Mỹ Lý, dự án tại bản Yên Hòa với quy mô 25 hộ, tiến độ thi công tương đối bảo đảm yêu cầu.

Qua kiểm tra, có khoảng 13 lô đã hoàn thiện, đủ điều kiện xây nhà ở. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Lý phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng cho các hộ dân xây dựng nhà ở trong tháng 10/2026.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ yêu cầu làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc để chậm tiến độ thực hiện các dự án; đồng thời yêu cầu đặt ra đường găng tiến độ đối với từng dự án, từng hạng mục, xác định rõ thời gian hoàn thành việc xây dựng hạ tầng và bàn giao cho các hộ dân.