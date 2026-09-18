Nghệ An đóng, xóa 5 lối đi tự mở qua đường sắt

Ngày 18/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng 6 - Cục CSGT (Bộ Công an); Công an xã, UBND xã Hùng Châu; Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh; Phân ban An ninh an toàn Hà Nội; Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Vinh cùng các đơn vị liên quan đã đóng, xóa 5 lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn xã này.

Lực lượng liên ngành thực hiện đóng 5 lối đi dân sinh tự mở trái phép qua đường sắt ở xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An.

Khác với các đường ngang được tổ chức, quản lý theo quy định, lối đi tự mở thường không có đầy đủ các điều kiện cảnh báo, bảo vệ và tổ chức giao thông cần thiết. Khi người hoặc phương tiện băng qua đường sắt tại những vị trí này, chỉ một khoảnh khắc thiếu quan sát hoặc đánh giá sai khoảng cách, tốc độ của đoàn tàu cũng có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Do đó, việc đóng, xóa các lối đi tự mở là bước đi chủ động loại bỏ nguy cơ tai nạn ngay từ gốc, giúp kiểm soát tốt hơn các điểm xung đột giao thông trên tuyến đường sắt Bắc – Nam qua địa bàn Nghệ An.

Sau khi rào chắn, các vị trí này sẽ được bàn giao lại cho công an và chính quyền địa phương theo dõi, quản lý nhằm chống tái vi phạm.

Trao đổi về quá trình triển khai, ông Trần Văn Kế - Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh cho biết: "Tính cả 5 lối đi đã đóng hôm nay, thì từ đầu năm đến giờ, chúng tôi đã xóa được 19 lối. Chúng tôi đang quyết tâm sẽ xóa tiếp 4 lối đi tự mở trong quý IV để đạt được kế hoạch đề ra".

Tuy nhiên, theo ông Kế, việc xóa các lối đi tự mở gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài việc phải tuyên truyền, vận động để người dân địa phương hiểu và chấp hành, thì công tác chống tái vi phạm càng thách thức hơn.

Để giải quyết triệt để bài toán này, năm nay công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch ký kết phối hợp 3 bên, bao gồm: đơn vị quản lý đường sắt, công an xã và chính quyền địa phương. Trong quy chế, trách nhiệm của mỗi bên đã được phân định rõ ràng. "Cho nên chúng tôi tin tưởng sẽ không còn tình trạng tái vi phạm ở những nơi đã được lực lượng liên ngành phối hợp xử lý", ông Kế nhấn mạnh.