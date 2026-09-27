Nghệ An: Đón người con anh hùng về với quê hương
Sáng 27/9, chính quyền phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) và thân nhân trang trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Chuyên gia quân sự hy sinh khi đang thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả ở Campuchia.
Tháng 12/1967, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người con xứ Nghệ Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1943) lên đường nhập ngũ, chiến đấu ở Mặt trận phía nam.
Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, anh không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, luôn sát cánh cùng đồng đội trong từng trận đánh, cùng nhau lập nhiều chiến công.
Năm 1980, ông được điều động sang Campuchia để thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp đỡ cách mạng và nhân dân nước bạn, theo diện chuyên gia quân sự ở tỉnh Battambang.
Ngày 17/12/1987, Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn hy sinh anh dũng.
Thời điểm này, ở quê nhà Nghệ An, vợ ông là bà Nguyễn Thị Bảo vừa hạ sinh đứa con thứ ba, đặt tên là Nguyễn Văn Thắng.
Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn sau đó được đưa về chôn cất ở Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.
Chồng hy sinh, bà Nguyễn Thị Bảo cố nén nỗi đau, tảo tần sớm hôm để nuôi 3 con khôn lớn...
Cùng với mọi người đợi đón cha từ ngoài ngõ, đôi mắt đỏ hoe, chị Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1976), con gái Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ: “Ngày tin cha hy sinh báo về, tôi còn nhỏ lắm, chỉ nhớ là mẹ đã khóc rất nhiều. Hôm về phép, cha dặn tôi và anh ở nhà nhớ ngoan ngoãn, nghe lời mẹ, ít tháng nữa cha mua kẹo cho. Cha bảo ít tháng nữa sẽ về hẳn với mấy mẹ con, thế mà cha đi một mãi gần 40 năm liền".
"Bao nhiêu năm trời mong ngóng, mẹ cứ bảo phải làm sao để đón cha về, nhưng giờ cha về rồi thì mẹ không còn nhớ được gì nữa cả cha ơi...”, chị Nguyễn Thị Thảo khóc nghẹn.
Những lời của chị Thảo, như đang kể với người cha đã xa cách mấy chục năm trời, khi hài cốt của ông được đưa về tới sân nhà.
Ông Nguyễn Thanh Chương (sinh năm 1942), em Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn cho hay: Cách đây ít năm, chị dâu tôi (bà Nguyễn Thị Bảo - PV) bị biến chứng của bệnh tiểu đường, khiến trí nhớ giảm sút nghiêm trọng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nghe-an-don-nguoi-con-anh-hung-ve-voi-que-huong-post991356.html