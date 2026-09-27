Nghệ An: Đón người con anh hùng về với quê hương

Chiều 26/9, đoàn xe chở hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn về tới nhà ở khối Nghi Hương 3, phường Cửa Lò.

Tháng 12/1967, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người con xứ Nghệ Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1943) lên đường nhập ngũ, chiến đấu ở Mặt trận phía nam.

Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, anh không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, luôn sát cánh cùng đồng đội trong từng trận đánh, cùng nhau lập nhiều chiến công.

Chính quyền địa phương, thân nhân, xóm làng đón hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn.

Năm 1980, ông được điều động sang Campuchia để thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp đỡ cách mạng và nhân dân nước bạn, theo diện chuyên gia quân sự ở tỉnh Battambang.

Vợ và các con, cháu Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn đón người chồng, người cha anh hùng "trở về".

Ngày 17/12/1987, Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn hy sinh anh dũng.

Thời điểm này, ở quê nhà Nghệ An, vợ ông là bà Nguyễn Thị Bảo vừa hạ sinh đứa con thứ ba, đặt tên là Nguyễn Văn Thắng.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn sau đó được đưa về chôn cất ở Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.

Đón hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn trở về.

Chồng hy sinh, bà Nguyễn Thị Bảo cố nén nỗi đau, tảo tần sớm hôm để nuôi 3 con khôn lớn...

Cùng với mọi người đợi đón cha từ ngoài ngõ, đôi mắt đỏ hoe, chị Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1976), con gái Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ: “Ngày tin cha hy sinh báo về, tôi còn nhỏ lắm, chỉ nhớ là mẹ đã khóc rất nhiều. Hôm về phép, cha dặn tôi và anh ở nhà nhớ ngoan ngoãn, nghe lời mẹ, ít tháng nữa cha mua kẹo cho. Cha bảo ít tháng nữa sẽ về hẳn với mấy mẹ con, thế mà cha đi một mãi gần 40 năm liền".

Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn đơn vị D7704-MT479, hy sinh ngày 17/12/1987.

"Bao nhiêu năm trời mong ngóng, mẹ cứ bảo phải làm sao để đón cha về, nhưng giờ cha về rồi thì mẹ không còn nhớ được gì nữa cả cha ơi...”, chị Nguyễn Thị Thảo khóc nghẹn.

Những lời của chị Thảo, như đang kể với người cha đã xa cách mấy chục năm trời, khi hài cốt của ông được đưa về tới sân nhà.

Ông Nguyễn Thanh Chương (sinh năm 1942), em Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn cho hay: Cách đây ít năm, chị dâu tôi (bà Nguyễn Thị Bảo - PV) bị biến chứng của bệnh tiểu đường, khiến trí nhớ giảm sút nghiêm trọng.