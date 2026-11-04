Nghệ An dồn lực cho "chiến dịch" Quý IV: Quyết tâm cán đích tăng trưởng kỷ lục năm 2026

Áp lực từ mục tiêu kép và bài toán tăng trưởng 14,51%

Bước vào những tháng cuối cùng của năm 2026 với một lộ trình tăng trưởng đầy áp lực nhưng cũng mở ra nhiều kỳ vọng lớn cho kinh tế Nghệ An. Tại Nghị quyết số 312/NQ-CP ngày 05/10/2026, Chính phủ đã giao chỉ tiêu đầy thách thức: Nghệ An phải phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP Quý IV ở mức 14,51%.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 10.

Nếu đạt được cột mốc này, kết quả GRDP cả năm 2026 của tỉnh sẽ cán đích ấn tượng ở mức 11,05%. Ngay cả trong kịch bản thận trọng hơn nhằm đạt mức cận dưới theo Nghị quyết số 62/NQ-HĐND của HĐND tỉnh giao (10,5%), tốc độ tăng trưởng GRDP Quý IV của tỉnh vẫn phải duy trì ở mức rất cao là 12,49%.

Theo báo cáo chi tiết từ lãnh đạo Sở Tài chính, cơ quan tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh và các ngành liên quan để bổ nhỏ chỉ tiêu tăng trưởng đến từng ngành kinh tế cấp 1 và cấp 2. Theo kịch bản chi tiết đang vận hành, giá trị sản xuất (GO) toàn tỉnh Quý IV theo giá so sánh cần đạt khoảng 156.698 tỷ đồng (tăng 17,67% so với cùng kỳ); giá trị tăng thêm (VA) của các ngành đạt khoảng 62.314 tỷ đồng (tăng 14,59%).

Khu vực công nghiệp và xây dựng: Mục tiêu tăng trưởng bứt phá 20,59%; trong đó, công nghiệp tăng 21,44% (riêng công nghiệp chế biến, chế tạo gánh vác mức tăng kỷ lục 23,70%); ngành xây dựng tăng 18,89%.

Khu vực dịch vụ: Mục tiêu tăng 13,38%; dẫn dắt bởi ngành vận tải, kho bãi (tăng 19,25%), dịch vụ lưu trú - ăn uống (tăng 16,31%) và bán buôn, bán lẻ (tăng 15,02%).

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản: Mục tiêu tăng trưởng ổn định ở mức 6,12%.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Bộ 05 giải pháp hành động quyết liệt tại thực địa

Để vượt qua những thử thách và khai thác tối đa các dư địa tăng trưởng còn lại trong những tháng cuối năm, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đã thống nhất thực hiện đồng bộ 05 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm:

Số hóa, liên thông dữ liệu và "tính đúng, tính đủ": Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải phối hợp trực tiếp với cơ quan thống kê nhằm chuẩn hóa các số liệu đầu vào, xem đây là căn cứ cốt lõi để đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu vào cuối năm. Các ngành không chờ đến cuối quý mới tổng hợp mà phải cập nhật liên tục kết quả thực hiện tháng 10, ước tháng 11 và dự báo chính xác năng lực tháng 12/2026. Đồng quan điểm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh yêu cầu phải rà soát, thống kê chính xác số liệu trong các lĩnh vực công nghiệp khoáng sản, điện năng, du lịch để bảo đảm tính đúng, tính đủ, không bỏ sót dư địa.

Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp tại cơ sở: Tỉnh Nghệ An yêu cầu sở chuyên ngành và UBND 130 xã, phường chủ động lập các đoàn làm việc, đối thoại trực tiếp để nắm bắt và xử lý dứt điểm các vướng mắc về mặt mặt bằng, vốn và thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cao nhất cho sản xuất công nghiệp và dịch vụ tăng tốc.

Kích hoạt chuỗi siêu dự án và thúc đẩy đầu tư công: Một trong những xung lực mạnh mẽ nhất cho Quý IV là chiến dịch đẩy nhanh tiến độ đầu tư công và hạ tầng ngoài ngân sách. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành chỉ đạo quyết liệt việc tăng cường công tác quản lý thuế, giải ngân nhanh nguồn vốn và hỗ trợ các nhà đầu tư đưa các công trình mới đi vào hoạt động trong tháng 11 và tháng 12.

Thống kê toàn diện nguồn đóng góp mới: Các địa phương rà soát toàn bộ các nhà máy mới đi vào hoạt động từ đầu năm đến nay, tính toán kỹ các dự án mở rộng quy mô, sản phẩm mới phát sinh và khối lượng xây dựng thực tế để hạch toán đầy đủ vào quy mô tăng trưởng chung của toàn tỉnh.

Phát huy tối đa nội lực từ cấp xã, phường: Yêu cầu 130 xã, phường bám sát địa bàn, kích thích các hoạt động giao thương, dịch vụ thương mại nông thôn; đồng thời thực hiện nghĩa vụ cung cấp số liệu, công trình trên địa bàn đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu điều hành của tỉnh.

Thích ứng thời tiết cực đoan, tạo đà bứt phá cho năm 2027

Bên cạnh mục tiêu ngắn hạn cho năm 2026, phiên họp cũng cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 106-KL/TW, xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2027 đạt từ 10,5% trở lên. Sở Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 nhằm trình HĐND tỉnh thông qua vào kỳ họp đầu tháng 12.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương cần nắm rõ và triển khai nghiêm túc công tác thống kê trong các lĩnh vực được giao.

Để bảo đảm sự tăng trưởng bền vững, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ lưu ý ngành Nông nghiệp và Môi trường không được chủ quan, phải tăng cường kiểm tra diện tích trồng trọt, bảo vệ vốn rừng gắn chặt với công tác phòng chống thiên tai, giúp nền kinh tế thích ứng chủ động trước các hình thái thời tiết cực đoan của khu vực miền Trung.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải nhấn mạnh: "Thời gian qua, một số số liệu tăng trưởng chưa được cập nhật sát thực tế hoặc còn thiếu sự thống nhất giữa các cấp, các ngành. Tôi yêu cầu các sở, ban, ngành và 130 xã, phường phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp đồng bộ để lập báo cáo định kỳ bảo đảm tính chính xác, kịp thời. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Thủ trưởng các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách. Nói đi đôi với làm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra."

Kịch bản mục tiêu GRDP nghệ an quý IV/2026: Chỉ tiêu Chính phủ giao (Nghị quyết 312/NQ-CP): Quý IV tăng 14,51% ➔ Cả năm đạt 11,05%. Mục tiêu cận dưới (Nghị quyết 62/NQ-HĐND): Quý IV tăng 12,49% ➔ Cả năm đạt 10,5%. Tổng giá trị sản xuất (GO) cần đạt: Khoảng 156.698 tỷ đồng (Tăng 17,67% so với cùng kỳ. Danh mục 06 siêu dự án trọng điểm phấn đấu khởi công trong quý IV: Khu đô thị phía Đông đường Bình Minh; Khu công nghiệp VSIP 3; Nhà máy chế biến rau quả xuất khẩu Doveco; Nhà máy chế biến dược liệu chiết xuất bằng CO2; Nhà máy sản xuất nấm sợi (Tập đoàn TH - Tổ hợp ESG Quỳnh Lập); Dự án sản xuất đất hiếm chiến lược.