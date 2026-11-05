Nghệ An: Dồn lực cho các dự án bảo trì, phấn đấu hoàn thành giải ngân trong năm 2026

Tranh thủ thời gian đẩy nhanh tiến độ

Những ngày đầu tháng 11, tranh thủ trời hửng nắng, hàng trăm kỹ sư công nhân của các nhà thầu xây dựng hạ tầng giao thông lại nô nức đua tiến độ trên công trường.

Tranh thủ từng ngày nắng, các công nhân của Công ty CP 496 tất bật trên công trường để nhanh chóng hoàn thiện hạng mục kè rọ đá ta luy âm để gia cố nền đường bị sạt, hư hỏng trong các đợt bão lũ năm 2025.

Dọc tuyến quốc QL48D, kéo dài từ cảng Đông Hồi (phường Tân Mai) đến xã Mường Quàng (huyện Quế Phong cũ) có tới 4 dự án bảo trì đường bộ được triển khai cùng lúc. Trong đó, có 3 dự án sửa chữa định kỳ, gồm: một dự án sửa chữa thảm lại 3km mặt đường do Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ 470 thi công; Một dự án cải tạo hệ thống an toàn giao thông, sửa chữa khe co giãn 4 cầu trên tuyến do Công ty TNHH Thái An Thành thi công; Láng nhựa mặt đường từ Km 132+900 - Km 135+500 cũng do Thái An Thành thi công. Một dự án sửa chữa đột xuất, khắc phục hậu quả của các đợt bão lũ năm 2025 do Công ty CP 496 đảm nhận.

Đến nay, phần dự án cải tạo, thảm lại mặt đường đã được nhà thầu 470 triển khai xong toàn bộ phần thảm bê tông nhựa của gần 3km đường. Ông Cao Xuân Hoa, Giám đốc Công ty CP QL&XDĐB 470, cho biết: Dự án có tổng mức đầu tư là gần 10 tỷ đồng. Các phần việc chính đã cơ bản hoàn thành.

Hiện tại, đơn vị đang tập trung khoan cấy thép đổ bê tông nâng cao các dải hộ lan, trồng lại một số cột biển báo và sơn tim đường. Dự kiến khoảng 1 tuần nữa sẽ xong toàn bộ gói thầu.

Dù mới bắt đầu làm từ ngày 11/9, nhưng đến nay phần thực hiện của nhà thầu đã đạt trên 80% khối lượng.

Còn tại dự án sửa chữa đột xuất, khối lượng công việc vẫn đang còn khá nhiều. Ông Vương Đình Duyên - Phó Giám đốc Công ty CP 496, cho biết: Sau các trận bão, lũ năm 2025, nhiều điểm trên tuyến từ Km112 - Km 135 bị sạt lở nghiêm trọng ở cả ta luy âm và ta luy dương.

Có nhiều điểm phức tạp nên khi thực hiện lệnh sửa chữa khẩn cấp, Sở Xây dựng đã phải lên phương án, thiết kế thẩm định, rồi phê duyệt thành dự án sửa chữa đột xuất để triển khai trong năm 2026.

Ở đây đơn vị đảm nhận thực hiện bạt mái cắt cơ và cải tuyến 7 vị trí; 2 vị trí sạt lở sâu vào lòng đường phải ghép rọ đá gia cố ta luy âm.

Dù mới bắt đầu triển khai từ ngày 11/9, nhưng đến nay nhiều vị trí đã hoàn thành việc bạt mái, cắt cơ, sẵn sàng chuyển sang giai đoạn gia cố lề và làm mặt.

Nhà thầu Thái An Thành thi công lề và láng nhựa mặt đường QL48D đoạn cuối tuyến.

Đơn cử như ở vị trí Km123, Công ty 496 đã đào xong hơn 500m³ đất đá để nắn cải tuyến, bám về phía ta luy dương thêm 2m.

Tại Km 123+800, đã kè rọ đá taluy âm được 8/9 lớp, chỉ còn 14/282 rọ đá nữa là đến cao độ làm nền đường. Tại Km 134+500 đã đào khoảng 3.600m³ đất đá để hạ 2 cơ 3 mái, tương đương hoàn thành 90% khối lượng công việc…

Vượt khó để hoàn thành kế hoạch giải ngân

Kỹ sư Hồ Văn Hòa, đội trưởng thi công Công ty CP 496, cho biết: Để có được kết quả như hôm nay, chúng tôi đã rất nỗ lực. Năm nay thời tiết tuy không có bão lũ nhưng lại thất thường "sáng nắng, chiều mưa". Tính ra từ khi thi công đến nay, mới chỉ có 22 ngày nắng, còn lại phải nghỉ hoặc làm nửa buổi.

Vật giá leo thang khiến nhà thầu rơi vào cảnh càng làm, càng lỗ.

Với nhà thầu, khó khăn về thời tiết không đáng ngại bằng việc vật giá leo thang. Ông Vương Đình Duyên Phó Giám đốc Công ty CP 496, cho biết: Vật liệu xây dựng dịp cuối năm giá không chỉ cao mà còn cháy hàng. Các loại đá 1x2, 4x6 mỏ sản xuất không kịp. Nhiều khi phải đặt hàng 3 - 4 mỏ, thậm chí chấp nhận trả cước cao hơn, mua ở xa hơn mới đủ đá cho công nhân làm.

"Vật liệu tháng 11 này lại tăng thêm 40.000 - 50.000 đồng/m³ đá; vượt 50% so với dự toán. Nhựa đường dự toán 24.000đồng/kg thì nay thị trường đã lên hơn 30.000 đồng. Trước công nhân chỉ có 350.000 đồng/ngày, giờ 500.000 đồng/ngày vẫn khó thuê", ông Duyên dẫn chứng.

Tuy đứng trước nguy cơ càng làm càng lỗ, nhưng lãnh đạo Công ty CP 496 khẳng định phương châm "đã nhận là làm, đã cam kết là thực hiện". Chúng tôi coi đây là mục tiêu chính trị và sẽ hoàn thành công trình ngay trong tháng 12 này.

Theo kỹ sư Duy, để đảm bảo chất lượng công trình, nhà thầu đã phải mua đá ở mỏ cách công trường 110km, dẫn đến đội chi phí lên khá nhiều.

Cũng thể hiện quyết tâm vượt khó, kỹ sư Nguyễn Đức Duy, chỉ huy mũi thi công của Công ty TNHH Thái An Thành, cho biết: Dù giá cả vật liệu biến động mạnh, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ. Thậm chí, để đảm bảo chất lượng công trình, khi đá ở các mỏ khu vực Quỳ Hợp không đạt cường độ, đơn vị sẵn sàng mua đá ở Hoàng Mai, cách xa công trường tới 110km. Sẵn sàng trả tiền trước cho các nhà cung cấp để đảm bảo nguồn vật tư, vật liệu thi công.

Đến nay, phần thi công hệ thống an toàn từ Km63 - Km139 đã xong; sửa chữa xong khe co giãn 2/4 cầu. Làm được hơn 1km lề và 300m của phần láng nhựa của 2,6km cuối tuyến. Dự kiến sẽ kết thúc dự án ngay trong tháng 12 này.

Cầu Châu Phong dự kiến hoàn thành trong tháng 11, rút ngắn tiến độ gần 1 năm.

Tại công trường xây dựng cầu Châu Phong trên đường tỉnh 544, liên danh nhà thầu Công ty CP Tây An và Công ty CP Xây lắp Giang Sơn cũng đã thi công xong phần dầm cầu và đang tập trung làm bản mặt cầu. Dự kiến cuối tháng 11 này, cầu Châu Phong sẽ hoàn thành cùng với các cầu trong Dự án thay thế các ngầm tràn ở các xã miền Tây Nghệ An.

Ông Nguyễn Hoàng Lân, Phó Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ Nghệ An, cho biết: Dự án này có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an toàn giao thông cho đồng bào miền núi phía Tây của tỉnh. Do vậy, dự án được lãnh đạo Sở và Ban đặc biệt quan tâm.

Dù tiến độ hợp đồng triển khai trong 2 năm, nhưng nhờ triển khai quyết liệt ngay từ đầu, nên đến nay 6 cầu và 20 tràn của dự án đều đã đạt trên 90% khối lượng công việc. Chúng tôi đang quyết tâm sẽ hoàn thành toàn bộ ngay trong năm 2026, rút ngắn gần 1 năm về tiến độ.

Ông Lân cũng thông tin: Năm 2026, Ban được Sở Xây dựng giao làm đại diện chủ đầu tư 5 dự án đầu tư công và 8 dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh, với tổng mức đầu tư là 546,6 tỷ đồng. Đến nay tiến độ giải ngân các dự án đã đạt 85,55%. Trong 2 tháng cuối cùng của năm, Ban sẽ tiếp tục đôn đốc để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành kế hoạch giải ngân đã được giao.