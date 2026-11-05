Nghệ An đôn đốc xử lý 14 dự án chậm tiến độ

Nghệ An hiện có 14 dự án chậm tiến độ, tồn đọng, vướng mắc kéo dài.

Ngày 5/11, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, báo cáo Sở Tài chính cho thấy, toàn tỉnh hiện có 14 dự án chậm tiến độ, tồn đọng, vướng mắc kéo dài được giao cho ông Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An theo dõi, chỉ đạo, trong đó có 12 dự án đầu tư ngoài ngân sách và 2 dự án sử dụng vốn ngân sách.

Cuộc họp do ông Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chủ trì đôn đốc, xử lý các dự án chậm tiến độ.

Trong số 12 dự án đầu tư ngoài ngân sách, có 6 dự án đã có kết luận thanh tra, đang được rà soát các điều kiện theo Nghị quyết số 29 và Nghị định số 147/NĐ-CP.

Riêng 6 dự án còn lại thuộc các nhóm đang thanh tra, xử lý sau khi hủy bỏ văn bản pháp lý về đất đai, có vi phạm trật tự xây dựng, đất đai và đang kiến nghị thanh tra.

6 dự án đã có kết luận thanh tra, bao gồm:

Dự án xây dựng khu điều hành sản xuất và dự án xây dựng dây chuyền sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn tại xã Đông Lộc của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Miền Trung;

Tổ hợp thương mại dịch vụ SAGOTA tại phường Lê Mao của Công ty CP Bao bì Sabeco Sông Lam;

Dự án trụ sở chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, văn phòng cho thuê, cụm siêu thị dịch vụ tổng hợp và khôi phục làng quê ven sông Khuôn tại xã Hòa Sơn (cũ) của Ngân hàng TMCP Bắc Á.

Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp tại phường Hưng Dũng của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khang Bình Khoa.

Dự án nhà hàng, khách sạn và văn phòng cho thuê tại xã Nghi Phú (nay là phường Vinh Phú) của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Minh Chi.

Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Trần Viết Hải nêu quan điểm xử lý đối với những dự án đã có kết luận thanh tra

Đối với nhóm dự án này, Sở Tài chính Nghệ An đã phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các nội dung theo Nghị quyết số 29 và Nghị định số 147/NĐ-CP. Đồng thời yêu cầu nhà đầu tư cung cấp hồ sơ, tài liệu và chứng minh năng lực tài chính để tiếp tục thực hiện dự án. Tuy nhiên, đến nay, cả 6 dự án chưa có đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan.

Đối với 6 dự án thuộc nhóm xử lý khác, có 2 dự án đang thanh tra là Trụ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình và Trung tâm thương mại của Công ty Cổ phần Hoa Sen, cùng đứng chân trên địa bàn phường Trường Vinh. Đây là các dự án thành phần được tách ra từ Dự án khách sạn, văn phòng cho thuê và nhà ở biệt thự tại phường Trường Vinh do Công ty Việt Lào làm chủ đầu tư

Hiện Thanh tra tỉnh Nghệ An đang báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về dự thảo kết luận thanh tra trước khi trình Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xem xét, chỉ đạo.

Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An Vũ Tuấn Dũng trao đổi về quan điểm thực hiện thanh tra các dự án.

Dự án đang xử lý sau khi hủy bỏ văn bản pháp lý về đất đai là Dự án Thủy điện Tiền Phong tại xã Tiền Phong của Công ty TNHH MTV Thủy điện Tiền Phong. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 14336/UBND-CN ngày 30/10/2026 giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Tuy nhiên, theo ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường, dự án không thuộc trường hợp thu hồi đất nên chưa có cơ sở để Sở Tài chính chấm dứt hoạt động dự án theo quy định pháp luật về đầu tư.

Còn 2 dự án có vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai gồm Trung tâm thương mại khách sạn và dịch vụ tổng hợp Hoành Sơn tại phường Hưng Dũng (cũ) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn và dự án Bãi đậu xe, chợ và cơ sở chế biến hải sản tại phường Tân Mai của Hợp tác xã Dịch vụ Chợ và Chế biến hải sản Đoàn Kết.

Đến nay Sở Xây dựng Nghệ An đang rà soát hồ sơ xử lý vi phạm trật tự xây dựng đối với dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn, dự thảo phương án xử lý để xin ý kiến các ngành và Ủy ban nhân dân phường Trường Vinh. Đối với dự án tại phường Tân Mai, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cho ý kiến về phương án xử lý.

Dự án còn lại là dự án Thương mại dịch vụ tại phường Lê Mao cũ của Công ty cổ phần Đồng Sơn, đang được kiến nghị thanh tra. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát hồ sơ, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An giao Thanh tra tỉnh thanh tra dự án làm cơ sở áp dụng Nghị quyết số 29/2026/QH16.

Đối với 02 dự án sử dụng vốn ngân sách, gồm Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ và Dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Nam Giang, huyện Nam Đàn (cũ), hiện đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư và dừng dự án.

Cụ thể, tại Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ, chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư theo hướng cắt giảm một số hạng mục đường giao thông nội bộ, bổ sung các nội dung xử lý nước thải, môi trường, điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư và đề nghị ngân sách tỉnh bổ sung 8,592 tỷ đồng.

Ngày 04/11/2026, Sở Tài chính đã có Công văn số 10833/STC-KTN đề nghị UBND xã Đông Hiếu hoàn chỉnh hồ sơ; đồng thời đề nghị các Sở: Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường cho ý kiến về nội dung điều chỉnh trước ngày 09/11/2026.

Đối với Cụm công nghiệp Nam Giang, chủ đầu tư đề xuất dừng chủ trương đầu tư dự án. Tuy nhiên, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân xã Kim Liên làm rõ phạm vi, lý do, căn cứ dừng dự án; rà soát khối lượng thực hiện và phương án bàn giao, quản lý hồ sơ, tài sản sau khi dừng dự án.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Mai Nguyễn Thị Hương báo cáo tình hình thực hiện Dự án Bãi đậu xe, chợ và cơ sở chế biến hải sản tại phường Tân Mai.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các ngành Nông Môi trường, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và lãnh đạo các địa phương đã báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án xử lý từng dự án được giao chủ trì, theo dõi cũng như những vấn đề có liên quan.

Qua nghe báo cáo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh đánh giá việc phối hợp giữa các ngành, đơn vị liên quan trong quá trình rà soát, xử lý các dự án còn vướng mắc chưa thực sự nhịp nhàng, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh kết luận trong cuộc họp.

Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, các cơ quan chức năng đều mong muốn tháo gỡ khó khăn để nhà đầu tư tiếp tục triển khai dự án. Tuy nhiên, việc chủ đầu tư không cung cấp hồ sơ, tọa độ hoặc thiếu phối hợp đang gây khó khăn cho quá trình xử lý. Mặc dù đã có văn bản đôn đốc, yêu cầu cung cấp thông tin, nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn chưa thực hiện. Trường hợp tiếp tục không cung cấp thông tin, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Riêng 6 dự án đã có kết luận thanh tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan làm rõ, xử lý dứt điểm và báo cáo trước ngày 11/11/2026.

Trong cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh cũng đã kết luận về phương án giải quyết vướng mắc, khó khăn cho từng dự án cụ thể.