Nghệ An đôn đốc tiến độ các dự án khắc phục ngập úng tại đô thị Vinh

Sáng 19/9, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh cũ bị ngập nặng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An giao Sở Xây dựng tập trung tổ chức thi công dự án xử lý ngập úng cục bộ tại nút giao Quán Bàu (đường Nguyễn Văn Linh 72m giao với đường Hà Huy Tập); phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư để triển khai nhiệm vụ sửa chữa, bổ sung rãnh thoát nước và hố thu tại các phường: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú ngay trong tháng 11/2026.

Xây dựng phương án, quy trình, chỉ dẫn kỹ thuật vận hành, bảo trì và xử lý sự cố đối với các máy phát điện dự phòng tại các trạm bơm tiêu úng phường Trường Vinh, Thành Vinh, hoàn thành trong tháng 11/2026.

Rà soát, đánh giá công tác quản lý, vận hành và hiệu quả hoạt động của các hồ điều hòa đã đầu tư xây dựng trên địa bàn đô thị Vinh, đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại, bất cập, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 5/11.

Nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố Vinh cũ thường ngập nặng khi có mưa lớn kéo dài.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh khẩn trương phối hợp các đơn vị tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng để hoàn thành đoạn mương mới trên đường Nguyễn Văn Linh 72m, thuộc dự án đường giao thông từ Quốc lộ 1A-ngã 3 Quán Bàu đến Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh. Hoàn thành đấu nối thoát nước trên đường V.I. Lênin, thuộc dự án cải tạo, nâng cấp hoàn chỉnh, đồng bộ tuyến đường từ sân bay Vinh.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan điều chỉnh dự án hạ tầng kỹ thuật chia lô đất ở dân cư tại xóm 5, xã Nghi Phú cũ (nay thuộc phường Vinh Phú), hoàn thành trước ngày 31/10/2026; ưu tiên hoàn thành rãnh hộp BxH=2×(2,5×2,3)m và hồ điều hòa.

Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường tập trung hoàn tất các thủ tục liên quan của những dự án được giao làm chủ đầu tư; đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng và nâng cấp hệ thống cống cấp 2 và cấp 3 khu vực trung tâm số 1, 2, 3 và dự án nâng cấp, cải tạo sông Vinh để triển khai trong quý I/2027.

Ủy ban nhân dân các phường: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng rà soát, ưu tiên bổ sung và triển khai sớm các dự án liên quan thoát nước, chống ngập úng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của phường.

Riêng Ủy ban nhân dân phường Vinh Phú tập trung phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cùng các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trên đường Nguyễn Văn Linh (72m).