Nghệ An: Đối thoại tìm hướng tháo gỡ vướng mắc tái định cư

Phó Chủ tịch UBND phường Thành Vinh (Nghệ An) Đinh Nho Tài phát biểu kết luận.

Tại buổi đối thoại, đại diện các hộ đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị xoay quanh việc triển khai dự án của chủ đầu tư (Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30) và các cơ quan chức năng. Cụ thể, nhiều hộ dân phản ánh quy trình lấy phiếu đăng ký diện tích của chủ đầu tư còn thiếu sót, chưa rà soát kỹ lưỡng số liệu thực tế dẫn đến việc chủ đầu tư tự ý áp đặt diện tích quá nhỏ so với nhu cầu thực tế của các hộ dân. Các hộ dân yêu cầu việc bố trí diện tích căn hộ tái định cư phải dựa trên sự thỏa thuận thực tế và nhu cầu sinh sống của gia đình (nhiều hộ có đến 3 thế hệ, từ 5 đến 7 nhân khẩu) thay vì áp đặt cứng nhắc.

Các hộ dân khẳng định, sẵn sàng di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm để bảo đảm tính mạng. Tuy nhiên, người dân yêu cầu tách bạch giữa việc di dời người ra khỏi nhà nguy hiểm và bàn giao quyền sở hữu tài sản/căn hộ, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư và chính quyền có cam kết, giải quyết dứt điểm kiến nghị về quyền lợi hợp pháp trước khi tiến hành những bước tiếp theo.

Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30, ông Nguyễn Văn Sơn giải thích về các phương án bố trí tái định cư đã áp dụng theo quy định. Đối với các đề xuất nâng diện tích căn hộ của 7 hộ dân, thẩm quyền thuộc về giám đốc công ty chứ đại diện công ty tham gia cuộc họp không có thẩm quyền giải quyết; đồng thời đề nghị UBND phường có văn bản gửi giám đốc công ty để yêu cầu trả lời.

Các hộ dân đề nghị chủ đầu tư việc bố trí diện tích căn hộ tái định cư phải dựa trên sự thỏa thuận thực tế và nhu cầu sinh sống của gia đình thay vì áp đặt cứng nhắc.

Cũng tại buổi đối thoại, đại diện 7 hộ gia đình bày tỏ bức xúc trước cách làm việc của chủ đầu. Người dân cho biết, suốt thời gian qua, dẫu biết các vấn đề về quyền lợi tái định cư, diện tích căn hộ đang cần câu trả lời dứt điểm nhưng phía chủ đầu tư liên tục "vắng mặt" người có thẩm quyền quyết định cao nhất. Việc công ty liên tục cử các đại diện không có thẩm quyền quyết định đến tham dự các cuộc họp, hội nghị đối thoại đã biến những buổi làm việc thành hình thức, kéo dài qua nhiều lần mà không giải quyết được vướng mắc cốt lõi nào của nhân dân.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thành Vinh nêu ý kiến, sau hội nghị đối thoại, nếu chủ đầu tư không phối hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của người dân, đề nghị lãnh đạo báo cáo UBND tỉnh, không cho doanh nghiệp thực hiện bất kỳ dự án nào khác trên địa bàn.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Vinh Đinh Nho Tài nhấn mạnh, những kiến nghị, nguyện vọng của các hộ dân là chính đáng và có cơ sở. Lãnh đạo phường chỉ rõ, theo Quyết định số 5339/QĐ-UBND, ngày 5/11/2010 của UBND tỉnh Nghệ An, đối với những gia đình có đủ điều kiện tách hộ thì chủ đầu tư phải bố trí cho các hộ đăng ký mua thêm căn hộ; đồng thời yêu cầu Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tham mưu UBND phường có văn bản gửi chủ đầu tư và báo cáo UBND tỉnh nguyện vọng của các hộ. Trong đó, yêu cầu chủ đầu tư phải có văn bản trả lời dứt điểm cho người dân trước khi chính quyền thực hiện cưỡng chế.

Chung cư Quang Trung được Chính phủ Đức viện trợ xây dựng từ năm 1974, đưa vào sử dụng năm 1976, gồm 22 tòa nhà thuộc các khu A, B, C và D.

Chung cư Quang Trung được Chính phủ Đức viện trợ xây dựng từ năm 1974, đưa vào sử dụng năm 1976, gồm 22 tòa nhà thuộc các khu A, B, C và D. Sau gần 50 năm, nhiều tòa nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với tính mạng và tài sản của người dân. Các nhà chung cư C2, C3, C4 có 240 hộ dân sinh sống. Khu C chung cư Quang Trung đã được Sở Xây dựng Nghệ An đánh giá chất lượng nhà loại D, không còn đủ điều kiện bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống. Ngày 17/8, UBND phường Thành Vinh đã ban hành quyết định di dời 240 hộ dân, với thời hạn thực hiện trong một tháng. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 7 hộ chưa thống nhất bàn giao căn hộ.