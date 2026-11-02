Nghệ An: Đổi mới phương thức chỉ đạo theo hướng sâu sát cơ sở

Tỉnh Nghệ An đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 30.000-32.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó có doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Những con số ấn tượng

9 tháng vừa qua, khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu của tỉnh Nghệ An khi tăng 13,18%, đóng góp 45,95% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn tỉnh. Lũy kế trong năm 2026 tính đến ngày 20/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 61 dự án, điều chỉnh vốn cho 42 dự án, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm hơn 106.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn cấp mới và điều chỉnh dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) gần 2,5 tỷ USD.

Đến hết tháng 9, thu ngân sách nhà nước của tỉnh đạt hơn 25.700 tỷ đồng, bằng 110,2% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 28,2% so với cùng kỳ, gồm: thu nội địa đạt 23.187 tỷ đồng, bằng 108,3% dự toán năm, tăng 24,9% so với cùng kỳ. Giải ngân đầu tư công đạt 72,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn bình quân chung 64,8% của cả nước…

Những kết quả ấn tượng trên cho thấy tính hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của địa phương. Ngay từ đầu năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu bám sát, cụ thể hóa và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh; đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức chỉ đạo, điều hành; bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp thực tiễn của địa phương; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; lấy kết quả cuối cùng làm thước đo đánh giá năng lực và trách nhiệm của từng thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, người đứng đầu các cấp, các ngành trong chỉ đạo, điều hành.

Tại kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nêu rõ 12 nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện, trong đó ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, nhất là bảo đảm tiến độ các công trình, dự án trọng điểm đã được xác định trên địa bàn.

Cùng với đó là rà soát, xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, lãng phí; khắc phục khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các điều kiện để mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả. Tỉnh cũng đã cụ thể hóa nhiệm vụ bằng kế hoạch gồm 152 đầu việc, xây dựng kịch bản tăng trưởng theo quý, giao chỉ tiêu cho 130 xã, phường và thành lập 5 tổ công tác do các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách.

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10,5 đến 11,5% của năm 2026, hơn 12% trong giai đoạn 2026-2030 và xa hơn nữa là hiện thực hóa mục tiêu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia và là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ, tỉnh đã nhận diện, chỉ đạo tháo gỡ nhiều điểm nghẽn.

Xác định quy hoạch phải đi trước một bước và được xem là “đường băng” cho tăng trưởng, Nghệ An đang từng bước quy hoạch bài bản, quyết liệt điều chỉnh những quy hoạch không còn phù hợp bối cảnh mới. Cụ thể, Khu kinh tế Đông Nam được xác lập trung tâm động lực tăng trưởng chính, định hướng phát triển theo mô hình khu kinh tế tự do, giữ vai trò hạt nhân thu hút đầu tư, công nghiệp, logistics, cảng biển, đô thị và kinh tế biển. Nếu quy hoạch là “đường băng”, thì hạ tầng là nền tảng xương sống và đòn bẩy chiến lược đối với sự phát triển kinh tế. Tỉnh đang dồn tổng lực giải quyết những điểm nghẽn về hạ tầng số, logistics, năng lượng sạch... Hàng loạt công trình trọng điểm đang được địa phương gấp rút triển khai nhằm tạo động lực và không gian phát triển mới: Dự án Cảng nước sâu Cửa Lò; Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập; Dự án tuyến đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy dài gần 60 km, là một phần của tuyến cao tốc Hà Nội-Viêng Chăn…

Tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2026, để khỏa lấp phần tăng trưởng còn thiếu trong quý IV, đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các cấp, các ngành phải rà soát lại kịch bản, xác định rõ phần đóng góp còn thiếu của từng ngành, lĩnh vực, sản phẩm, dự án. Khi dư địa tăng trưởng đã được nhận diện, tốc độ xử lý công việc sẽ quyết định nguồn lực có được chuyển hóa thành sản lượng, giải ngân, việc làm, xuất khẩu và nguồn thu.

Nhấn mạnh giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ các dự án, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trong công tác giải phóng mặt bằng. Địa phương, đơn vị chậm chuyển biến, không thực hiện nghiêm nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm; trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ phải được xem xét gắn với đánh giá, thi đua và công tác cán bộ. Địa phương, đơn vị không có chuyển biến, không thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao, thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Song song với đầu tư hạ tầng, một yêu cầu cấp bách khác là giải quyết triệt để các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài - những “cục máu đông” làm lãng phí nguồn lực phát triển.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thành lập Ban Chỉ đạo xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, vướng mắc kéo dài được xem là bước đi mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của tỉnh. Không chỉ dừng ở việc kiểm tra, rà soát, Ban Chỉ đạo phân công theo cơ chế rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền nhằm xử lý dứt điểm các điểm nghẽn nhiều năm qua, xử lý rốt ráo một số dự án kéo dài nhiều năm, tạo dư địa cho các nhà đầu tư có năng lực thật sự tham gia phát triển.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vào ngày 22/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đề nghị tỉnh Nghệ An tập trung cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số bằng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, gắn với từng ngành, lĩnh vực và trách nhiệm thực hiện. Trọng tâm là tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả thu hút FDI, phát huy lợi thế công nghiệp chế biến, chế tạo và thúc đẩy xuất khẩu. Tỉnh cần cơ cấu lại nguồn thu ngân sách theo hướng bền vững; nâng cao hiệu quả đầu tư công, khẩn trương xử lý các dự án tồn đọng, vướng mắc...