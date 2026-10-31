Nghệ An: Độc đáo nghề kéo rùng, nét văn hóa trăm năm ở làng biển

Những bãi triều rộng, mực nước không quá sâu, ít rác, có sóng nhỏ sẽ được ngư dân lựa chọn tìm đến để hoạt động kéo lưới rùng. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Vào ngày biển lặng, không mưa thì nghề kéo rùng có thể hoạt động bất cứ vào thời gian sáng, trưa hoặc chiều. Mỗi sáng sớm, dọc bãi biển, xuất hiện từng tốp ngư dân khiêng lưới rùng bằng đòn tre ra bờ biển. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Trước mỗi chuyến mang lưới ra biển để vây lại một diện tích hình vòng cung, tấm lưới được thu xếp cẩn thận, gọn gàng. Khi nước sâu đến ngang cổ ngư dân bắt đầu thả lưới rùng. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Công việc kéo lưới rùng phần lớn thời gian ngâm trong nước biển, đòi hỏi sự kiên trì và phối hợp nhịp nhàng. Người kéo phải biết giữ hướng lưới, điều chỉnh lực tay, tránh để lưới bị chùng hoặc mở ra những khoảng trống khiến cá, tôm thoát mất. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Tùy điều kiện đánh bắt, ngư dân có thể sử dụng lưới dành cho hai người hoặc loại lưới dài cần nhiều người phối hợp. Một tấm lưới dùng cho hai người thường dài khoảng 100m, rộng hơn 2m. Với những tấm lưới lớn hơn, chiều dài có thể lên tới 200-300m. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Để có một mẻ lưới rùng hiệu quả, người làm nghề phải có kinh nghiệm chọn vị trí, hiểu con nước, biết cách thả lưới và phối hợp nhịp nhàng khi kéo. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Cấu tạo của lưới rùng được tính toán để phù hợp với cách đánh bắt. Mép trên được gắn phao giúp lưới nổi trên mặt nước, trong khi mép dưới có chì để lưới chìm sát đáy cát. Nhờ vậy, khi lưới được kéo thành vòng cung vào bờ, cá, tôm khó thoát ra phía dưới. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Hải sản thu được vừa gỡ ra khỏi lưới sau những mẻ kéo lưới rùng là các loại cá sinh sống gần bờ (vùng lộng). (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Ngư dân tung lưới rùng để giũ bỏ cát biển dính trên lưới và rác mắc trong mắt lưới rùng trước khi mang lưới ra biển để tiếp tục hoạt động thả lưới rùng vây tôm, cá. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Sau mỗi mẻ lưới, ngư dân nhanh chóng thu hoạch cá, rửa sạch và gấp lưới, để chuẩn bị cho lượt đánh bắt tiếp theo. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)