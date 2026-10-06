Nghệ An định hình không gian du lịch từ biển đến miền Tây

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 911/KH-UBND triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Nghệ An đặt mục tiêu trở thành tỉnh khá của cả nước, là cực tăng trưởng có vai trò động lực của vùng Bắc Trung Bộ và tầm quốc gia; đồng thời trở thành trung tâm của vùng về công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thương mại, logistics và du lịch. Tầm nhìn đến năm 2050, Nghệ An hướng tới trở thành tỉnh có thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh và hiện đại.

Điểm đáng chú ý là trong điều chỉnh Quy hoạch tỉnh được phê duyệt tại Quyết định số 2856/QĐ-UBND, du lịch được đặt trong tổng thể tổ chức không gian phát triển mới của Nghệ An. Vùng đồng bằng, ven biển được định hướng phát triển du lịch biển, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và kinh tế đêm; trong khi miền Tây gắn bảo vệ rừng, đa dạng sinh học với du lịch sinh thái, cộng đồng.

Theo quy hoạch mới, du lịch được đặt trong tổng thể tổ chức không gian phát triển mới của Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An

Không gian du lịch theo cấu trúc mới

Không gian phát triển du lịch Nghệ An được tổ chức theo cấu trúc “1 lõi động lực - 2 khu du lịch trọng điểm - 3 hành lang kết nối - 4 không gian chức năng”.

Lõi động lực gồm Vinh - Nghi Lộc - Cửa Lò - Hưng Nguyên - Kim Liên, Nam Đàn, được xác định là hạt nhân phát triển du lịch nhờ sự hội tụ của hạ tầng đô thị, dịch vụ và các giá trị văn hóa, lịch sử, biển.

Hai khu du lịch trọng điểm là Khu du lịch quốc gia Kim Liên và Khu du lịch Diễn Châu - Cửa Lò. Kim Liên được định hướng trở thành trung tâm du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch về nguồn và giáo dục truyền thống của cả nước, gắn bảo tồn, phát huy di sản và văn hóa xứ Nghệ với Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Trong khi đó, Diễn Châu - Cửa Lò được định hướng thành trung tâm du lịch biển, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí của vùng Bắc Trung Bộ, phát triển các tổ hợp du lịch chất lượng cao, du lịch đô thị biển, MICE và dịch vụ hiện đại.

Ba hành lang kết nối gồm hành lang biển và đô thị ven biển phía Đông; hành lang sinh thái - văn hóa phía Tây Nam theo Quốc lộ 7; hành lang sinh thái - nông nghiệp phía Tây Bắc theo Quốc lộ 48.

Cấu trúc này tạo sự liên kết giữa các dòng sản phẩm du lịch của Nghệ An, từ biển, đô thị, văn hóa - lịch sử đến sinh thái, cộng đồng. Quy hoạch đồng thời xác lập bốn không gian chức năng gồm trung tâm - ven biển phía Nam; ven biển phía Bắc - trung du; miền Tây - dọc trục sông và Tây Bắc.

Mở rộng sản phẩm, tăng kết nối

Tại dải ven biển, Nghệ An định hướng phát triển chuỗi sản phẩm nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thể thao biển, kinh tế đêm, ẩm thực và dịch vụ đô thị biển tại Cửa Hội, Bãi Lữ, Diễn Thành, biển Quỳnh và các đảo gần bờ. Khu vực Vinh - Cửa Lò - Nghi Lộc được định hướng trở thành trung tâm đô thị biển, dịch vụ tổng hợp, du lịch, thương mại và logistics chất lượng cao.

Ở phía Tây, dư địa phát triển du lịch sinh thái và cộng đồng gắn với yêu cầu bảo tồn được đặt lên hàng đầu. Vườn quốc gia Pù Mát, các khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Pù Hoạt và vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An là những không gian cần được bảo vệ chặt chẽ.

Theo kế hoạch vừa ban hành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao triển khai các chiến lược, đề án về công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với du lịch; nâng cấp các di tích, thiết chế văn hóa, thể thao và phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2030.

Quy hoạch hướng tới phát triển du lịch theo hướng bền vững, chuyên nghiệp, chất lượng và hiệu quả, ưu tiên du lịch văn hóa - lịch sử, nghỉ dưỡng biển, sinh thái cộng đồng, du lịch đô thị và các sản phẩm chuyên đề; đồng thời tăng giá trị gia tăng và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Hạ tầng được xem là điều kiện quan trọng để kết nối các không gian này. Nghệ An tập trung vào cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Bắc - Nam phía Tây, cao tốc Vinh - Thanh Thủy, các tuyến kết nối Đông - Tây, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh. Quy hoạch còn định hướng tuyến đường sắt đô thị Vinh - Cửa Lò và các tuyến cao tốc kết nối Đông - Tây, trong đó có Cửa Lò - Nậm Cắn.

Các trục giao thông này được kỳ vọng tăng khả năng kết nối giữa vùng biển, đô thị trung tâm với miền Tây Nghệ An, đồng thời mở rộng liên kết với Lào và Đông Bắc Thái Lan.

Nghệ An cũng đặt mục tiêu đổi mới xúc tiến, quảng bá, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh, tăng thu hút khách quốc tế, nhất là các thị trường có khả năng chi trả cao, hướng tới trở thành trung tâm du lịch quan trọng của Bắc Trung Bộ và điểm đến hấp dẫn của cả nước, khu vực Đông Nam Á.

Như vậy, điểm đáng chú ý trong định hướng mới không chỉ là đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà còn hình thành một không gian du lịch liên kết từ biển - đô thị - di sản đến miền Tây sinh thái. Khi hạ tầng và dịch vụ được đầu tư đồng bộ, cấu trúc này có thể tạo thêm các hành trình liên vùng, kéo dài thời gian lưu trú và nâng giá trị chi tiêu của du khách.