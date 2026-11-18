Tại hội nghị, hai đơn vị đã trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng; tham mưu, tổ chức triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 35; chia sẻ cách làm thiết thực, hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, trao đổi những vấn đề thực tiễn đặt ra, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Ban Chỉ đạo 35 hai tỉnh xác định tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh với thông tin xấu, độc, xuyên tạc trên không gian mạng là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng cập nhật, lan tỏa thông tin về các sự kiện chính trị, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình, dự án trọng điểm và gương người tốt, việc tốt; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong công tác tư tưởng; bồi dưỡng kỹ năng nhận diện, xử lý thông tin cho cán bộ, đảng viên; đồng thời, tăng cường nắm bắt, dự báo tình hình dư luận từ sớm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đổi mới phương thức hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị là dịp để cán bộ tham mưu, giúp việc và các thành viên Ban Chỉ đạo 35 hai tỉnh chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Điện Biên trao quà lưu niệm cho Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Nghệ An.